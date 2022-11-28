Донецкий связной: частоты для мобильных сетей в новых регионах распределят в декабре

Сотовую связь на территории ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей планируют обеспечить уже в декабре. Госкомиссия по радиочастотам может присвоить региональным операторам диапазоны для сетей второго, третьего и четвертого поколения. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке связи. Его слова подтверждают и материалы комиссии, с которыми ознакомилась редакция. Решения могут коснуться операторов, уже работающих в четырех новых регионах, а также в Крыму, — при таком распределении частот другим компаниям, скорее всего, не достанется ресурса, сказали эксперты. Впрочем, операторам «большой четверки» выходить на новые рынки пока не с руки — велик риск усиления санкционного давления на них, отметили аналитики. К тому же строить инфраструктуру в реалиях специальной военной операции крайне проблематично, указали специалисты.

Освобождение частот

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании, намеченном на конец декабря, может рассмотреть вопрос о выделении диапазонов операторам, работающим на новых территориях — в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке связи, слышал о таких планах и сотрудник одного из операторов.

Для использования в этих регионах могут быть выделены частоты, необходимые для работы сетей 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE), сказано в материалах комиссии, с которыми ознакомились «Известия». Вероятно, на работу связистов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях распространят те же правила, что и определены для остальных регионов России, следует из документов ГКРЧ. Среди исключений могут оказаться решения о проведении торгов на право получения лицензии на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра.

Донецкий связной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Часть диапазонов на новых территориях пока не планируют выделять бизнесу — уровень их загрузки определит Роскомнадзор (результаты этих изысканий должны быть представлены в ГКРЧ в IV квартале 2023 года), указано в проекте решения госкомиссии. В нем же сказано о планах, поручить ведомству совместно с администрациями четырех новых регионов оценить уровень их покрытия сотовой связью. По итогам ГКРЧ может утвердить требования по покрытию.

Также в документах комиссии сказано о возможности использования сетей LTE в четырех новых регионах для «интернета вещей» (по технологии NB-IoT).

Роскомнадзор не комментирует планы и рабочие документы ГКРЧ, сказали в ведомстве. Но там отметили, что служба с первых дней СВО принимает участие в обеспечении информационной безопасности граждан, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Сотрудники ведомства участвуют в развитии вещания российских теле- и радиоканалов. Также идут работы по улучшению качества связи и ее доступности. Мероприятия по радиоконтролю уже проведены в большинстве крупных населенных пунктов на территории новых российских субъектов.

«Известия» направили запрос в Минцифры, курирующее работу ГКРЧ.

Операторы новых земель

В приложениях к решению ГКРЧ перечислены операторы, которым могут быть выданы частоты. Это ГУП ДНР «Республиканский оператор связи» («Феникс»), ООО «МирТелеком» (на его сайте сказано, что компания создана в 2022 году для оказания услуг на территории Запорожской и Херсонской областей), работающий в Крыму оператор «К-Телеком», о также ООО «Мобильные коммуникационные системы», оказывающее услуги в ЛНР.

«Феникс» и «Мобильные коммуникационные системы» (МКС) предоставляют абонентам услуги сотовой связи 2G, 3G и LTE.

Донецкий связной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Планируемые решения ГКРЧ нужны в первую очередь, чтобы привести работу этих операторов в российское правовое поле, — ранее российских частот им никто не выделял, отметил источник, знакомый с менеджерами нескольких телеком-компаний. Если исходить из этих материалов, получается, что выделяемых частот хватит только для перечисленных в них региональных операторов, утверждает собеседник «Известий». В какой-то степени государство в явном виде освобождает крупных российских операторов от необходимости работы в новых субъектах РФ, полагает он.

«Известия» направили запросы в «Феникс», МКС, «К-Телеком» и «МирТелеком».

Выйти в поле

Представители крупнейших российских сотовых операторов не стали обсуждать возможность получения частот на новых территориях и выхода на их рынки. В МТС, Tele2, «Вымпелкоме» и «Мегафоне» отказались от комментариев.

Скорее всего, в ближайшей перспективе в присоединенных регионах будут работать те, кто обеспечивал там связь до сих пор, считает источник, близкий к одной из компаний. Сомневается в том, что на вновь выделенные частоты будут претендовать операторы российской сотовой «большой четверки», и источник, близкий к другому оператору.

Выделение диапазонов на новых территориях, конечно, легитимизирует деятельность компаний, которые уже там работают, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Но будут ли операторы «большой четверки» этой возможностью пользоваться — вопрос. С одной стороны, пока боевые действия продолжаются, наладить нормальную инфраструктуру и сервис в этих регионах затруднительно. Тем более речь может зайти о повреждениях и уничтожении части сетевого оборудования, которое из-за прекращения поставок сейчас в дефиците, — отметил эксперт.

С другой стороны, на российских операторов может быть усилено санкционное давление со стороны Запада, — вероятны проблемы как у самих сотовых компаний, так и у их руководства и акционеров, не исключил Денис Кусков. Отчасти, именно поэтому крупнейшие российские телеком-компании и не спешили начать работу в Крыму, добавил он.

Донецкий связной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С тем, что выдача частот введет в российское правовое поле уже работающие на новых территориях компании, согласен и руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Сомнения крупнейших российских сотовых операторов относительно выхода в новые регионы он считает вполне обоснованными.

— Операторы несут социальную ответственность за качество и доступность услуг. При этом эти параметры зависят от их взаимодействия с зарубежными производителями оборудования. Пока его удается добывать окольными путями, но если выяснится, что поставляемые сетевые устройства окажутся на территории регионов, недавно вошедших в состав России, поставки могут быть сильно ограничены или даже прекращены, — не исключил эксперт.

При этом в среднесрочной перспективе российские компании могут появиться на рынках ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, прогнозирует Сергей Половников.