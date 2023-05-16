Военное напутствие: США нацелились на дальнейшую милитаризацию АТР

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между США и Папуа — Новой Гвинеей , которое стороны планируют заключить уже 22 мая, может привести к дальнейшей милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона . Такой прогноз дали «Известиям» в экспертном сообществе. При этом пакт между Вашингтоном и Порт-Морсби, по сути, даст американским военным беспрепятственный доступ к территориальным водам и воздушному пространству этой тихоокеанской страны . В последнее время США и их союзники взяли курс на расширение своего военного присутствия в АТР для сдерживания роста влияния Китая в этом регионе. Однако всё это может привести лишь к дальнейшему обострению отношений Вашингтона и Пекина .

Далекие земли

График президента США Джо Байдена в конце этого месяца будет весьма плотным: 19–21 мая он примет участие во встрече лидеров «большой семерки» в Хиросиме, а после отправится на саммит руководителей стран QUAD (четырехсторонний формат по безопасности с участием США, Индии, Австралии и Японии). Между этими мероприятиями — 22 мая — он сделает остановку в Папуа — Новой Гвинее , причем этот визит будет историческим, так как Байден станет первым американским лидером, посетившим тихоокеанское государство.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, там он встретится с премьер-министром Папуа — Новой Гвинеи Джеймсом Марапе и другими лидерами саммита островных государств Тихого океана. По ее словам, в повестке будут борьба с изменением климата, защита морских ресурсов, а также содействие всеобъемлющему экономическому росту. К тому же страна получит от Вашингтона помощь в размере $32 млн, $25 млн из которых пойдут как раз на противодействие климатическим изменениям .

Президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/White House

Впрочем, 46-й президент США летит туда не только за этим. Как рассказали в МИД островного государства, во время визита Байден подпишет соглашение о сотрудничестве США и Папуа — Новой Гвинеи в сфере безопасности . Как пишет RNZ Pacific со ссылкой на черновик пакта, после подписания армия Соединенных Штатов, по сути, получит беспрепятственный доступ к территориальным водам и воздушному пространству этого островного государства .

«Самолеты, транспортные средства и суда, эксплуатируемые вооруженными силами США или от их имени, могут входить, выходить и свободно перемещаться по территории и территориальным водам Папуа — Новой Гвинеи при соблюдении соответствующих правил безопасного движения по воздуху, суше и на море. Такие воздушные суда, транспортные средства и суда не подлежат посадке и досмотру без согласия США», — говорится в документе.

По информации издания, Вашингтон хочет получить доступ к таким объектам, как морской порт Лаэ, аэропорт Надзаб, военно-морская база Ломбрум, аэропорт Момоте на острове Лос-Негрос, а также столичные морской порт и международный аэропорт Джексон .

Однако в RNZ Pacific отметили: в правительственных кругах не особо в восторге от предстоящего подписания, поскольку допускают, что эта сделка с США может быть неконституционной . Помимо этого, большую озабоченность вызывают пункты об иммунитете для американских военнослужащих, а также тот факт, что подписание соглашения может вовлечь Папуа — Новую Гвинею в милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона вместе с альянсом AUKUS (Австралия, Великобритания и США).

Использование стратегической инфраструктуры этой тихоокеанской страны военными США после подписания пакта действительно может привести к дальнейшей милитаризации региона, считают в экспертном сообществе.

Фото: Global Look Press/imageBROKER/Heiner Heine

— Само заключение соглашения вряд ли приведет к какими-то немедленным последствиям. А вот если воздушное и морское пространство, портовая инфраструктура, авиабазы в пределах территории Папуа — Новой Гвинеи начнут использоваться американскими вооруженными силами или их союзниками, тогда явочным порядком страна будет участвовать в милитаризации региона , в обеспечении местного и глобального противоборства США с Китаем, — предположил эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

При этом говорить, что Порт-Морсби втягивают в AUKUS, не приходится, отметил он. По его словам, Папуа — Новой Гвинее возможно и интересно военно-техническое сотрудничество с альянсом, однако страна вряд ли может предоставить США и союзникам в АТР какую-то «добавленную стоимость», кроме своей территории.

Путь к милитаризации

Как подчеркнул ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин, воздушное и морское пространство Папуа — Новой Гвинеи может быть использовано в военных учениях стран — членов AUKUS. Не исключено даже открытие баз и в целом увеличение присутствия американских сил в регионе . Однако стоит учесть два фактора.

— Во-первых, вооруженные силы Папуа — Новой Гвинеи плохо обучены, слабо экипированы и обладают небольшим потенциалом — 3,6 тыс. человек с небольшим количеством бронетехники, четырьмя транспортными самолетами в составе ВВС и четырьмя военными кораблями, — уточнил эксперт. — Во-вторых, практически все страны региона, в том числе и Папуа — Новая Гвинея, сталкиваются в первую очередь с нетрадиционными проблемами безопасности , связанными с экологией, природными бедствиями и изменением климата. К тому же большая часть стран АТР, в том числе и Папуа — Новая Гвинея, находятся в пределах Тихоокеанского огненного кольца , где, по данным исследователей, произошло около 90% всех мировых землетрясений.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Jiansong

При этом заключение нового соглашения между США и Папуа — Новой Гвинеей — один из элементов продолжающейся борьбы за влияние между Вашингтоном и Пекином в южной части Тихого океана, пояснил Никулин.

Действительно, в последнее время Соединенные Штаты всерьез активизировались в АТР, в частности, на фоне возрастающей роли Китая в этом регионе . Так, в сентябре 2021-го в мире появился AUKUS, который во много создавался для противодействия Пекину, а в марте этого года стало известно, что Канберра получит атомные подлодки по линии блока.

К тому же сейчас Североатлантический альянс ведет переговоры с японскими властями, чтобы открыть свой офис в Токио. Как подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг, страна остается «очень близким и важным партнером» для организации.

В феврале власти США и Филиппин договорились, что американские военные получат доступ еще к четырем базам в стране (таким образом, их число увеличилось до девяти). Кроме того, 12 апреля представители Вашингтона и Манилы условились усилить сотрудничество в оборонной сфере для ответа на возможные угрозы. Впрочем, филиппинский лидер Фердинанд Маркос – младший заверил, что эти военные базы не будут использоваться против КНР. К тому же глава государства добавил, что США не просили предоставить войска на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня.

Тайваньский вопрос, в принципе, остается одной из горячих точек противостояния Пекина и Вашингтона , причем ситуация на этом направлении обострилась в августе 2022-го, после того как на остров, который КНР считает своей территорией, прибыла на тот момент спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. В том же месяце Тайвань посетила и делегация американского конгресса. Эскалация продолжилась и в 2023 году — в частности, в апреле США посетила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Во время визита она успела встретиться с нынешним спикером палаты представителей Кевином Маккарти и обсудить ускорение поставок оружия на остров.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Ma Yubin

Как предположил эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, «самым драматичным» развитием событий будет активное освоение территорий США. В таком случае Китай также будет увеличивать свое присутствие , а взаимное маневрирование вооруженных сил, в первую очередь кораблей и самолетов, «не может не вести к повышению вероятности инцидентов ».