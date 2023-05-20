Лавров заявил о нацеленности саммита G7 на двойное сдерживание РФ и КНР

Решения, принятые на саммите лидеров стран «большой семерки» (G7) в японской Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и Китая. Об этом в субботу, 20 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Трансляция выступления велась на YouTube-канале российского дипведомства.

«Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите «семерки» и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР», — указал дипломат.

По словам Лаврова, страны НАТО и Евросоюза (ЕС) поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Глава МИДа вместе с тем обратил внимание на то, что экспертное сообщество западных стран уже открыто ведет обсуждение «полученного заказа» на выработку сценариев по расчленению РФ. Также не скрывается, что существование России как самостоятельного центра несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада, отметил министр.

Ранее в этот день лидеры стран G7 приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита. Из него следует, что страны «большой семерки» будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий. Лидеры также намерены противодействовать «злонамеренным практикам», таким как незаконная передача технологий или раскрытие данных.

17 мая стало известно, что США на саммите G7 подготовят новый пакет антироссийских санкций против России в увязке с предстоящим обсуждением вопроса о контроле соблюдения антироссийских рестрикций. По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, это важно, в частности, для того, чтобы убедиться в пресечении путей обхода санкций, а также для усиления воздействия от них в ближайшие месяцы.

Саммит «большой семерки» под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.