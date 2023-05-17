США объявят о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7

США подготовят пакет санкций против России в увязке с предстоящим обсуждением вопроса о контроле соблюдения антироссийских рестрикций на саммите G7, который состоится 19–21 мая в японской Хиросиме. Об этом заявил в среду, 17 мая, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Будут обсуждаться положение дел с санкциями и шаги, которые «группа семи» обязуется предпринять в отношении обеспечения их соблюдения, в частности, чтобы убедиться, что мы пресекаем пути обхода санкций, чтобы воздействие от них усиливалось и возрастало в ближайшие месяцы», — сказал он на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Салливан добавил, что значительное место в обсуждении лидеров G7 также займет конфликт на Украине.

Ранее, 14 мая, источники Reuters сообщили, что страны Запада намерены ввести новые санкции в отношении энергетического сектора России, которые будут объявлены на саммите G7. Нововведения, в частности, будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», сдерживание энергетического сектора и «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ».

В целом, как отмечается в статье, новый, 11-й пакет антироссийских санкций будет отличаться от предыдущих тем, что сфокусируется на обходе ограничений.

Эту информацию прокомментировали в Москве. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова 15 мая заявила, что, расширяя санкции, Запад закрывает все возможности поступления российских энергоресурсов в ЕС. Она отметила, что таким образом, вероятно, преследуется цель окончательно «добить» Европу.

Кроме того, Журова выразила уверенность, что, даже если будет принято решение о запрете практически всего экспорта в Россию за исключением некоторых товаров, российская экономика не будет дестабилизирована. Она указала, что у РФ «просто откроются другие рынки, а у них закроются».

В то же время издание Politico со ссылкой на дипломатов европейских стран написало, что ряд стран Евросоюза не готов отказаться от российского газа и не может ввести запрет на газопровод в новый санкционный пакет на предстоящем саммите. По данным издания, главными противниками таких мер будут Германия и Италия.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.