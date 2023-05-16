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Ограничительная сфера: к чему приведут санкции G7 против энергетики РФ

И как от этого может пострадать Европа
Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
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Запрет на импорт в Европу российского трубопроводного газа, о котором могут объявить на саммите G7 в Японии, — это сугубо политическая мера, которая не способна нанести экономический ущерб РФ, прогнозируемый Западом. Об этом «Известиям» заявили в постпредстве России при ЕС, говорят об этом и депутаты Европарламента. Сейчас западные страны активно обсуждают новые рестрикции против Москвы, в частности в отношении энергетического сектора. Так, в СМИ появилась информация, что G7 и ЕС, в частности, введут блок на «перезапуск» российских газопроводов. Однако от санкций страдает европейская энергетическая безопасность, констатировали в ЕП.

Что изменится

Уже в конце недели так называемый коллективный Запад может объявить о новых ограничениях против России. Решение будет принято по итогам саммита лидеров «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония при участии ЕС) в Хиросиме.

Как подчеркивалось ранее, очередные рестрикции в основном сосредоточатся на том, чтобы убрать все «лазейки», которые позволяли Москве обходить уже введенные санкции. При этом в рамках подготовки 11-го пакета широко обсуждается возможность экстерриториального применения мер, то есть против третьих стран.

Флаги японии
Фото: Getty Images/Kim Kyung-Hoon

Теперь же активно курсирует информация, что санкции нацелятся на энергетический сектор РФ. По информации источников Reuters, меры, помимо предотвращения уклонения от них за счет третьих стран, будут нацелены на нанесение ущерба энергетике России и ограничение торговли, за счет чего поддерживаются вооруженные силы страны. В Financial Times же рассказали, что G7 и ЕС планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по тем направлениям, где РФ ранее сократила поставки. Такое решение может затронуть возобновление экспорта в Польшу и ФРГ.

Издание не называет конкретные трубопроводы, однако по этому маршруту из России велась прокачка газа по «Ямалу–Европе» и была остановлена в прошлом году. К тому же в 2022-м была прекращена прокачка газа по «Северному потоку – 1», а после на нем и СП-2 произошли взрывы. Сейчас в европейском направлении голубое топливо поставляется лишь по «Турецкому потоку».

Вместе с тем в FT не исключают, что рестрикции коснутся и северной ветки трубопровода «Дружба», через которую нефть до сих пор поступает в ФРГ. Судя по проекту заявления лидеров G7, который оказался в распоряжении газеты, страны «Большой семерки» планируют и дальше сокращать использование российских энергоносителей, а также предотвращать «повторное открытие путей», которые были закрыты из-за того, что Москва «использует энергию в качестве оружия». Ограничения будут действовать, по крайней мере, до того момента, как будет найден способ урегулировать конфликт на Украине.

Речь идет не о полном запрете на газовые поставки из России в ЕС, а о предотвращении возобновления уже приостановленного экспорта отечественного голубого топлива. То есть фактически о фиксации статус-кво, — пояснили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе.

вентель газовой трубы иней
Фото: Getty Images/Bloomberg Creative Photos

Как отметили в дипмиссии, это сугубо политическая, а не экономическая мера, которая не способна повлиять на нынешний объем российских поставок, а тем более нанести прогнозируемый Западом ущерб РФ. Подобные инициативы во многом призваны «придать мнимый вес» новому санкционному пакету и продемонстрировать, будто возможности по оказанию давления на Москву еще не исчерпаны.

— Тем самым можем поздравить руководство Евросоюза: оно стало на один шаг ближе к претворению своей голубой мечты в жизнь — отказу от выдуманной им же самим «энергетической иглы», которая на самом деле была никакой не зависимостью, а залогом благосостояния европейцев, — добавили в пресс-службе постпредства.

Обсуждаемые меры носят лишь символический характер, считает ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин. Так как два ключевых магистральных газопровода — «Ямал–Европа» и «Северный поток – 1» — не используются, новые ограничения коллективного Запада скорее нужны для демонстрации солидарности в позициях этих стран и их решимости бороться с Россией, предположил он.

— В целом подобные рестрикции не окажут серьезного влияния на энергетический сектор РФ. Потенциальная блокировка импорта российского трубопроводного газа по отдельным направлениям будет символической, а основной ущерб от запретительных мер Запада был нанесен санкциями, принятыми в течение 2022 года, — подчеркнул эксперт.

конфорка горящие евро
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Пострадавшая сторона

Вопреки заявлениям официальных лиц ЕС и Соединенных Штатов, приостановка поставок российского газа стала настоящей экономической катастрофой для европейских государств, заявили «Известиям» в Европарламенте. По словам депутата от Франции Тьерри Мариани, ЕС стал более зависим от таких «неудобных партнеров», как, к примеру, США, продающих свой дорогой сжиженный природный газ.

— Поэтому вполне естественно, что Соединенные Штаты всеми силами пытаются предотвратить возвращение европейских государств к их самому экономичному энергетическому решению — российскому газу, — отметил он.

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Представитель от Франции напомнил, что до начала спецоперации 25% потребляемых в ЕС энергоресурсов были именно российскими. Теперь же европейская энергетическая безопасность подрывается санкциями против Москвы, так как эти механизмы отрезают страны союза от «важного и дешевого источника энергии».

— В долгосрочной перспективе всё это, очевидно, создаст газовый рынок в ущерб ЕС. Сейчас мы свидетели, в особенности из-за идеологии Европейской комиссии, преднамеренного решения разрушить нашу экономику, — констатировал Мариани.

прокладывание газопровода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К слову, Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем майском отчете предсказало практически двукратное падение экспорта трубопроводного газа из России в Европу. По их прогнозам, если поставки сохранятся на том же уровне, который был зафиксирован в I квартале 2023-го, то в общей сложности в этом году экспорт сократится на 45% (то есть более чем на 35 млрд куб. м) по сравнению с показателями 2022-го.

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По словам депутата ЕП от Германии Гуннара Бека, в настоящее время газохранилища Евросоюза заполнены практически полностью, так что там не беспокоятся о дефиците поставок.

— Однако с начала конфликта на Украине цены значительно выросли. Прекращение поставок дешевого российского газа помешает любым попыткам снизить инфляцию. ЕС и Германия наносят ущерб собственному населению, уровень жизни которого резко упал за последние 15 месяцев, — заявил он.

В любом случае для РФ эффект от подобного рода санкций будет минимальным, уверен участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

цистерны с нефтью
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Россия уже заменила или заменяет торговлю нефтью и газом с ЕС на торговлю с Индией, Китаем и другими странами. В этом контексте Евросоюз ничего не добьется дальнейшими санкциями, кроме огромных прибылей для нефтяных и газовых дилеров и посредников из Индии и Китая. В конце концов, огромные объемы этих энергоресурсов снова поступают в ЕС, но по гораздо более высоким ценам, поддерживая процесс потери конкурентоспособности и, следовательно, деиндустриализации, — заявил он.

К тому же «Большая семерка» становится всё менее важной на мировом рынке, а группа БРИКС, куда в том числе входит и Россия, обладает огромным потенциалом для дальнейшего стремительного роста, добавил Синчич. Евродепутат уверен: ни ЕС, ни США не способны серьезно замедлить прогресс БРИКС.

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Вместе с тем российская экономика всё еще в значительной степени зависима от продажи энергоресурсов, констатировал Бек. Так что долгосрочный запрет на их импорт из РФ фактически стал бы «актом экономической войны», которому Москве пришлось бы противодействовать путем дальнейшей диверсификации своей экспортной базы, добавил он.

При этом в постпредстве РФ при Евросоюзе подчеркнули: каким бы ни был санкционный эффект, Россия и большинство стран всегда исходят из того, что вводимые G7 и ЕС односторонние рестрикции в отношении торговли — грубое нарушение международного права и норм ВТО, подрывающее основы рыночного функционирования мировой экономики.

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