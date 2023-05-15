Reuters узнало о планах G7 ужесточить санкции против энергосектора РФ

Лидеры G7 намерены объявить о новых санкциях в отношении энергетического сектора России и мерах, препятствующих обходу существующих ограничений. Об этом в понедельник, 14 мая, пишет агентство Reuters.

Согласно имеющейся информации, объявление будет сделано во время саммита в Японии, который состоится 19–21 мая.

В частности, нововведения будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», сдерживание энергетического сектора и «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ».

Также в публикации отмечается, что американская сторона рассчитывает на изменение правил экспорта в РФ. Говоря точнее, на полный его запрет для определенных категорий товаров, за исключением случаев, когда было получено одобрение. Это принципиально отличается от действующего подхода: на данный момент в Россию разрешается поставлять всё, что не входит в черный список.

Ранее, 14 мая, появилась информация о планах «большой семерки» и Евросоюза (ЕС) запретить импорт трубопроводного газа из РФ на маршрутах, по которым до этого Москва сократила поставки. Такое решение санкции может коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба», по которому идет снабжение энергоресурсами нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ и Польше.

11 мая издание Politico сообщило, что все государства ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против РФ. Как уточнялось, новый, 11-й пакет антироссийских санкций будет отличаться от предыдущих тем, что сфокусируется на обходе ограничений.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.