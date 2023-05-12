Politico узнало об отсутствии возражений ЕС по энергетическим санкциям против РФ

Все государства Евросоюза (ЕС) поддержали ужесточение энергетических санкций против РФ. Об этом в четверг, 11 мая, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители стран ЕС обсудили технические вопросы нового пакета ограничений. Серьезных возражений против ужесточения уже введенных мер на данный момент нет, говорится в материале.

Один из дипломатов Евросоюза сообщил изданию, что 11-й пакет антироссийских санкций будет отличаться от предыдущих тем, что сфокусируется на обходе ограничений. По его словам, этот пакет окажет принципиально другое влияние, поэтому страны не торопятся и рассматривают все предложения.

Ранее, 8 мая, глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК передала странам — членам сообщества проект 11-го пакета антироссийских санкций для согласования. Он отметил, что пакет рестрикций полностью готов.



В тот же день в статье Financial Times говорилось о намерении Брюсселя наложить ограничения на Китай. Поводом для обсуждения новых санкций стала информация, согласно которой компании КНР якобы оказывают поддержку Российской армии. Некоторые из этих компаний уже попали под санкции США.

13 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС 11-го пакета антироссийских санкций. Она отметила, что пакет будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

В России, в свою очередь, напротив, отмечают рост экономики страны за счет выхода на новые рынки, а также увеличения отечественного производства во многом благодаря западным рестрикциям.

25 февраля Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, а также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.