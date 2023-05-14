FT узнала о планах G7 и ЕС запретить перезапуск поставок трубопроводного газа из РФ

Страны «большой семерки» (G7) и Европейского союза (ЕС) в рамках 11-го пакета антироссийских санкций планируют ввести запрет на импорт трубопроводного газа из РФ на маршрутах, по которым до этого Москва сократила поставки. Об этом написала газета Financial Times в воскресенье, 14 мая, со ссылкой на проект заявления лидеров G7.

Издание отмечает, что решение, которое лидеры «большой семерки» намереваются принять на саммите в Японии 18–21 мая, ставит цель воспрепятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из РФ, в частности, в Польшу и Германию. Поставки газа по этим направлениям были фактически прекращены в 2022 году.

В материале уточняется, что санкции могут коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба», по которому идет снабжение энергоресурсами нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ и Польше.

«G7 и Евросоюз намерены продолжать сокращение использования российских энергоносителей, включая предотвращение повторного открытия ранее закрытых маршрутов», — цитирует издание проект заявления.

По словам одного из европейских чиновников, слова которого приводит газета, эти рестрикции необходимы для того, чтобы «убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем». При этом авторы статьи указывают на то, что запрет будет носить в основном символический характер и, скорее всего, не сможет немедленно повлиять на поставки газа, но он «подчеркнет решимость Брюсселя уйти от десятилетий зависимости от российских энергоносителей».

12 мая агентство Bloomberg также рассказало о том, что Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Отмечалось, что для утверждения данной инициативы потребуется соглашение всех членов ЕС.

За день до этого издание Politico сообщило, что все государства ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против РФ. Как уточнялось, новый, 11-й пакет антироссийских санкций будет отличаться от предыдущих тем, что сфокусируется на обходе ограничений.

8 мая глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК передала странам — членам сообщества проект 11-го пакета антироссийских санкций для согласования. Он отметил, что пакет рестрикций полностью готов.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.