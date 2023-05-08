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ЕК передала странам-членам проект 11-го пакета санкций против РФ для согласования

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Фото: Global Look Press/James Arthur Gekiere
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Еврокомиссия (ЕК) передала странам — членам сообщества проект 11-го пакета антироссийских санкций для согласования. Об этом заявил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер в понедельник на брифинге в Брюсселе 8 мая.

Он отметил, что пакет рестрикций полностью готов.

«В среду состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей», — заявил он.

При этом содержание санкций неизвестно.

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8 мая в статье Financial Times говорилось о намерении Брюсселя наложить ограничения на Китай. Поводом для обсуждения новых санкций стала информация, согласно которой компании КНР якобы оказывают поддержку Российской армии. Некоторые из этих компаний уже попали под санкции США.

До этого, 5 мая, издание Politico сообщило, что Еврокомиссия может предложить новый пакет антироссийских санкций в ближайшие дни.

13 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

В России, в свою очередь, напротив, отмечают рост экономики страны за счет выхода на новые рынки, а также увеличения отечественного производства во многом благодаря западным рестрикциям.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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