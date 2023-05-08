FT сообщила о намерении Брюсселя ввести санкции против компаний КНР

Брюссель впервые с начала конфликта на Украине предложил ввести санкции в отношении китайских компаний за якобы оказываемую российской армии поддержку. Семь китайских предприятий, обвиняемых в продаже РФ оборудования, которое может быть использовано в производстве оружия, были включены в новый пакет санкций, с которым ознакомилась Financial Times (FT).

Некоторые из компаний уже попали под санкции США. Этот шаг ЕС, вероятно, вызовет недовольство Пекина, который стремится удержать Брюссель от перехода на сторону Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние. Брюссель до сих пор избегал давить на Китай, утверждая, что нет доказательств того, что он напрямую поставлял оружие Москве», — пишет газета.

Санкционный список должен быть единогласно одобрен 27 государствами-членами, прежде чем он сможет быть приведен в исполнение. Среди упомянутых китайских компаний — производители компьютерных чипов, микроэлектроники, которая якобы «имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет».

Брюссель также предлагает ввести санкции в отношении некоторых иранских компаний, причастных к производству и поставкам беспилотных летательных аппаратов в Россию.

Ранее, 21 апреля, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что полномасштабной экономической войны в ближайшее время между США и Китаем не прогнозируется. По его словам, у Вашингтона с Пекином существенный товарооборот на $700 млрд. Это накладывает ограничения на любые противостояния.

5 марта председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявила, что на данный момент ЕС не имеет доказательств, что в Россию поставляется оружие из Китая. По словам фон дер Ляйен, за ситуацией необходимо следить каждый день.

Ранее в этот день в интервью телеканалу CNN Шольц заявил, что ЕС вместе с США призвали Пекин не оказывать военную поддержку Москве и предупредили о последствиях, если просьба будет проигнорирована. На вопрос о возможности санкций против Китая канцлер ответил, что при наличии оснований это возможно.

В конце февраля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что КНР ждут серьезные проблемы не только в отношениях с США, но и с другими странами, если Пекин поддержит Москву в конфликте на Украине.

В свою очередь, глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И 19 февраля заявил, что КНР никогда не смирится с давлением и угрозами США в адрес российско-китайских отношений.