Politico рассказала о ходе обсуждения в ЕС нового пакета санкций против России

Еврокомиссия может предложить новый пакет антироссийских санкций в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду, 10 мая. Об этом 5 мая сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Европейская комиссия собирается предложить 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни», — отмечается в публикации.

По словам одного из источников, пока непонятно, будет ли предложение о введении 11-го пакета санкций озвучено в пятницу, 5 мая, или к понедельнику, 8 мая.

«Послы ЕС обсудит ограничения на встрече в следующую среду, но пока всё еще непонятно, будет ли само предложение [об 11-м пакете санкций] сегодня, к понедельнику или позднее», — уточнил он.

Также дипломат отметил, что предложение о применении нового санкционного пакета может поступить от Еврокомиссии позднее.

Ранее, 3 мая, глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в интервью «Известиям» заявил, что санкции против РФ более эффективно работают против экономики ФРГ. Он напомнил, что по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) уровень экономического развития России в 2023 году будет выше, чем в Германии.

В конце апреля заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина рассказала «Известиям», что слаженная работа правительства РФ повлияла на устойчивость российской экономики к санкциям Запада.

Тогда же председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на марафоне «Знание», заявил, что российская экономика находится на пути уверенного восстановления. Он отметил, что даже международные организации прогнозируют стране более позитивную динамику в ближайшие два года.

В марте президент РФ Владимир Путин отметил, что России удалось компенсировать закрытие западных рынков. Вместе с тем он подчеркнул, что внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого роста. Президент добавил, что сейчас возможностей для бизнеса РФ стало еще больше и это нельзя упускать.

Глава государства также указал, что экономика в РФ приобретает принципиально иное качество и начинает развиваться по новой модели. Отдельно он выделил факт того, что внешнеторговый оборот России в 2022 году вырос более чем на 8%.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.