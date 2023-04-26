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Мишустин указал на положительную оценку экономики РФ западными экспертами

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Российская экономика находится на пути уверенного восстановления, заявил председатель правительства Михаил Мишустин 26 апреля, выступая на марафоне «Знание».

«Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — сказал он.

Также в апреле Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза, заявил Мишустин. Он отметил, что инфляция не достигла уровня 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года, а сейчас составляет менее 3%.

Вместе с тем в рамках процесса модернизации экономики Россия продолжит формировать стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения. По словам председателя правительства, власти РФ понимают, что санкции — это не временное явление. Они регулируются Западом, а он не планирует отступать.

«Россия сегодня является одной из немногих стран мира, которые обладают собственными цифровыми платформами. Но нам, конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере», — отметил Мишустин.

«Санкции — не тупик, а возможность нового пути»
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24 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена и других лидеров Запада о том, что санкции, введенные ими в отношении России, работают и экономика РФ загибается, — это вранье.

Официальный представитель Кремля отметил также, что санкций в отношении России может стать меньше, но давление на Россию не прекратится.

Ранее, в конце марта, экономист Максим Чирков рассказал «Известиям» о пользе западных санкций для России. По его словам, санкции Запада, которые задумывались как угроза для России, в итоге стали мощным толчком для устойчивого роста экономики страны. Дело в том, что рестрикции подрывают конкурентоспособность западных экономических систем, тем самым повышая влияние РФ.

Чирков также подчеркнул, что, по его прогнозам, в 2023 году российская экономика парадоксальным образом станет более открытой, чем она была до начала спецоперации.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято главой российского государства на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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