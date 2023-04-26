Мишустин указал на положительную оценку экономики РФ западными экспертами
Российская экономика находится на пути уверенного восстановления, заявил председатель правительства Михаил Мишустин 26 апреля, выступая на марафоне «Знание».
«Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — сказал он.
Также в апреле Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза, заявил Мишустин. Он отметил, что инфляция не достигла уровня 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года, а сейчас составляет менее 3%.
Вместе с тем в рамках процесса модернизации экономики Россия продолжит формировать стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения. По словам председателя правительства, власти РФ понимают, что санкции — это не временное явление. Они регулируются Западом, а он не планирует отступать.
«Россия сегодня является одной из немногих стран мира, которые обладают собственными цифровыми платформами. Но нам, конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере», — отметил Мишустин.
24 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена и других лидеров Запада о том, что санкции, введенные ими в отношении России, работают и экономика РФ загибается, — это вранье.
Официальный представитель Кремля отметил также, что санкций в отношении России может стать меньше, но давление на Россию не прекратится.
Ранее, в конце марта, экономист Максим Чирков рассказал «Известиям» о пользе западных санкций для России. По его словам, санкции Запада, которые задумывались как угроза для России, в итоге стали мощным толчком для устойчивого роста экономики страны. Дело в том, что рестрикции подрывают конкурентоспособность западных экономических систем, тем самым повышая влияние РФ.
Чирков также подчеркнул, что, по его прогнозам, в 2023 году российская экономика парадоксальным образом станет более открытой, чем она была до начала спецоперации.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято главой российского государства на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.