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Песков назвал заявления о сильном вреде санкций для экономики РФ враньем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Высказывания президента США Джо Байдена и других лидеров Запада о том, что санкции, введенные ими в отношении России работают и экономика РФ загибается — это вранье. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил на просветительском марафоне «Знание» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Американский президент Байден и все европейские лидеры <…> успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена. <…> Это вранье. Это та же самая огромная великая ложь», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил также, что санкций в отношении России может стать меньше, но давление на Россию не прекратится.

«Санкции в отношении России будут сняты, на их место введут новые санкции. Их может стать меньше по числу, но замысел и устремления коллективного Запада, особенно англосаксов — Великобритании и США <...> по подавлению России, замысел избавиться от России в конечном итоге, эти замыслы никуда не денутся, они всегда останутся», — уточнил Песков.

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Ранее, в конце марта, экономист Максим Чирков рассказал «Известиям» о пользе западных санкций для России. По его словам, санкции Запада, которые задумывались как угроза для России, в итоге стали мощным толчком для устойчивого роста экономики страны. Дело в том, что рестрикции подрывают конкурентоспособность западных экономических систем, тем самым повышая влияние РФ.

Чирков также подчеркнул, что, по его прогнозам, в 2023 году российская экономика парадоксальным образом станет более открытой, чем она была до начала СВО.

В том же месяце премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отмечал, что Россия стала чемпионом мира по количеству введенных против нее санкций. Однако он отметил, что российское правительство продолжает работу по выводу экономики страны на рост и ее рост уже наблюдается в стране, несмотря на санкционное давление.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он отметил, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

Ныне действующий 10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято главой российского государства на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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