Нанести уран: ЕС может принять 11-й пакет санкций уже в апреле

ЕС может принять новый пакет антироссийских санкций уже в апреле. Об этом «Известиям» заявили в Европарламенте. Ожидается, что Брюссель сосредоточится на механизмах предотвращения обхода уже введенных ограничений, в том числе за счет третьих стран. Таким образом, меры могут затронуть Турцию, Казахстан и арабские государства, допустили в ЕП. Что касается персональных ограничений, то в Европарламенте признали: включение родственников российских высокопоставленных лиц в черные списки юридически проблематично. Не исключены санкции и против «Росатома». Впрочем, в экспертном сообществе посчитали такой шаг маловероятном из-за своей практической неэффективности.

11-й подход

Разговоры о новом пакете санкций начались практически сразу же после утверждения «юбилейного», десятого, комплекса мер против России 25 февраля. И вот час Х настал: как сообщило издание Politico, страны Евросоюза начнут обсуждение очередных антироссийских рестрикций сразу после католической Пасхи, которая отмечалась 9 апреля.

— Если принять во внимание прошлую динамику, то он (11-й пакет санкций. — «Известия») может быть принят к концу апреля, — предположил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

При этом депутат ЕП от Германии Гуннар Бек допустил в беседе с «Известиями», что Евросоюз вполне может согласовать новые рестрикции уже на этой неделе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в парламенте ЕС Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что новый пакет будет направлен на борьбу с обходом уже введенных рестрикций, чтобы «закрыть лазейки», однако подробнее на этом останавливаться не стала. На запрос «Известий» в ЕК ответили, что никогда публично не обсуждают возможное содержание будущих санкций до их непосредственного принятия всеми странами — членами ЕС.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, на этот раз ограничительные меры должны быть введены против еще большего числа российских бизнесменов. Кроме того, в 11-м пакете должны быть «вторичные санкции» против тех, кто помогает Москве обходить рестрикции.

— Также глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в список следует включить больше родственников российских высокопоставленных лиц. При этом их включение лишь потому, что они родственники ведущих политических и военных деятелей, юридически проблематично, — напомнил «Известиям» Гуннар Бек.

Помимо этого под раздачу могут попасть не только отдельные лица, но и страны, помогающие РФ снижать влияние санкций. 10 марта Белый дом сообщил, что Вашингтон и Брюссель углубляют совместную работу по «агрессивному обеспечению соблюдения» рестрикций, в том числе США и ЕС будут оказывать влияние на третьи государства, чтобы те не помогали Москве.

Гуннар Бек допустил, что меры против обхода санкций могут распространиться на другие страны, но, скорее всего, это будет происходить поэтапно, а не сразу. Как предположил Иван Вилибор Синчич, в этом списке вполне могут оказаться Турция, Казахстан, а также арабские страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Это будет шагом отчаяния со стороны Запада, — сказал он «Известиям», добавив, что к настоящему моменту санкционировать уже практически нечего.

16 марта Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что ситуация с санкциями напоминает пословицу «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Также глава государства подчеркнул: освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в стране не произошло.

До этого российский премьер Михаил Мишустин указал на то, что РФ стала «чемпионом мира» по количеству введенных против нее рестрикций. Правительство продолжает работу по выводу экономики страны на рост, который уже наблюдается, несмотря на санкционное давление, добавил глава кабмина РФ.

Атомная дилемма

Отдельным пунктом стоит вероятность введения санкций против российского атомного сектора, в частности против госкорпорации «Росатом». С такой инициативой выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, рестрикции можно распространить на членов совета директоров, а также новые контракты, что позволит компании завершить текущие проекты в ЕС. Однако Иван Вилибор Синчич посчитал такой шаг маловероятным.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям» также назвал такую перспективу «довольно сомнительной, поскольку они больно ударили бы по нескольким странам — членам Евросоюза, прежде всего по Венгрии, Болгарии и Франции».

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— ЕС может ввести санкции против «Росатома», поскольку в ЕС есть развитая атомная промышленность. Правда, в основном во Франции, в остальных странах ЕС атомные станции закрывались, — рассказал директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. — Проблема для ЕС в том, что на территории Европы сложно найти уран, его приходится покупать за границей. А существенная часть урана продается структурами «Росатома». В результате уран может существенно подорожать. Выиграют от этого «КазАтомПром» и «Росатом», которые смогут продавать уран дороже.

Как напомнил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, предложения санкционировать российскую госкорпорацию делают «младоевропейцы», причем далеко не первый раз.

Проект двух блоков ВВЭР-1200, примыкающих к существующей АЭС «Пакш» в Венгрии Фото: Росатом

— Сейчас осталось два значимых направления российской энергетики, которые европейцы не обрубили для себя в рамках санкций, — газ и атом. Против газа вводить санкции нельзя, так как нет никаких гарантий замещения поставок. А Венгрия против любых ограничений на российский атом, так как на их территории «Росатом» строит АЭС («Пакш-2». — «Известия»). Если же ввести запрет на деятельность «Росатома» в ЕС, но сделать исключение для Венгрии, то оно охватит 100% действующих проектов российской компании в Европе, — пояснил эксперт.

Профессор Государственного университета управления Евгений Смирнов допустил, что Брюссель все же может в ближайшем будущем ввести санкции против этой госкорпорации, а также в отношении поставок некоторых критически значимых редкоземельных металлов из России в ЕС . Однако такой шаг в итоге будет особенно чувствительным и болезненным для самих стран ЕС. Именно поэтому европейцы и медлят.

Долгосрочная перспектива

Несмотря на все усилия так называемого коллективного Запада, к настоящему моменту рестрикции не оказали того эффекта, на который рассчитывали в Брюсселе и Вашингтоне, указали депутаты ЕП.

— Санкции против РФ оказались совершенно неэффективными. Запад ожидал, что российская экономика рухнет, создав условия для смены режима. Однако этого не произошло. К тому же благодаря этому Россия выиграла на стратегическом уровне, — отметил Иван Вилибор Синчич.

Евродепутат от Германии также признал, что западные ограничения не смогли парализовать российскую экономику. Санкции ЕС до сих пор нанесли больше вреда многим странам ЕС, нежели России, при этом рестрикции перенаправили российскую торговлю из Европы на Дальний Восток, в Азию и Турцию.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Долгосрочные последствия изменения моделей торговли пока трудно оценить. РФ стала более зависимой от азиатских торговых партнеров и Китая, но в то же время она теперь гораздо меньше зависит от нефтедоллара и финансовой системы Запада, — сказал Гуннар Бек. — Прогнозируется, что после прошлогоднего спада экономика РФ вырастет примерно на 3% в этом году в отличие от той же Германии, которая, вероятно, будет стагнировать или скатится в рецессию.

Впрочем, в Еврокомиссии не согласны с такой точкой зрения. Там заявили «Известиям», что рестрикции ЕС в полной мере окажут эффект на Россию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как подчеркнул Евгений Смирнов, России в нынешних условиях действительно удалось сместить на Восток вектор поставок своих ключевых экспортных товаров — нефти и газа. При этом санкции в отношении российского экспорта энергоносителей так и не привели к значительному сокращению доходов страны.