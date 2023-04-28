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Эксперт объяснила устойчивость экономики России к санкциям

Эксперт Панина: слаженная работа правительства — причина устойчивости экономики РФ к санкциям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Слаженная работа правительства РФ повлияла на устойчивость российской экономики к санкциям Запада, считает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Об этом она рассказала «Известиям» 28 апреля.

Ранее в этот день стало известно, что Международный валютный фонд опубликовал на сайте доклад, посвященный экономической ситуации в Европе, в котором говорится о том, что экономика РФ оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально прогнозировали многие эксперты.

«Уже не первый год мы видим достаточное количество экспертных оценок, согласно которым российская экономика неустойчива и вот-вот последствия из-за этого будут критическими. Напрашивается вывод о том, что у Запада нет полноты данных о состоянии дел в экономике РФ, поэтому их прогнозы являются не очень достоверными», — сказала Панина.

Эксперт объяснила, что Россия публикует не всю информацию в открытом пространстве, это для западных институтов затрудняет мониторинг и анализ социально-экономического положения.

«Вторая причина — это слаженная работа правительства РФ. Власти использовали широкий спектр инструментов государственного регулирования для поддержания устойчивости экономики страны», — подчеркнула она.

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Ранее, 26 апреля, председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на марафоне «Знание», заявил, что российская экономика находится на пути уверенного восстановления. Он отметил, что даже международные организации прогнозируют стране более позитивную динамику в ближайшие два года.

При этом 24 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе марафона «Знание» рассказал, что Европейский союз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение РФ.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса с 24 февраля 2022 года. Всего страны Евросоюза ввели 10 пакетов санкций в отношении России.

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