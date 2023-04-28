Эксперт объяснила устойчивость экономики России к санкциям

Слаженная работа правительства РФ повлияла на устойчивость российской экономики к санкциям Запада, считает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Об этом она рассказала «Известиям» 28 апреля.

Ранее в этот день стало известно, что Международный валютный фонд опубликовал на сайте доклад, посвященный экономической ситуации в Европе, в котором говорится о том, что экономика РФ оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально прогнозировали многие эксперты.

«Уже не первый год мы видим достаточное количество экспертных оценок, согласно которым российская экономика неустойчива и вот-вот последствия из-за этого будут критическими. Напрашивается вывод о том, что у Запада нет полноты данных о состоянии дел в экономике РФ, поэтому их прогнозы являются не очень достоверными», — сказала Панина.

Эксперт объяснила, что Россия публикует не всю информацию в открытом пространстве, это для западных институтов затрудняет мониторинг и анализ социально-экономического положения.

«Вторая причина — это слаженная работа правительства РФ. Власти использовали широкий спектр инструментов государственного регулирования для поддержания устойчивости экономики страны», — подчеркнула она.

Ранее, 26 апреля, председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на марафоне «Знание», заявил, что российская экономика находится на пути уверенного восстановления. Он отметил, что даже международные организации прогнозируют стране более позитивную динамику в ближайшие два года.

При этом 24 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе марафона «Знание» рассказал, что Европейский союз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение РФ.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса с 24 февраля 2022 года. Всего страны Евросоюза ввели 10 пакетов санкций в отношении России.