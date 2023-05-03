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В ФРГ заявили об обратном эффекте санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Санкции против РФ более эффективно работают против экономики ФРГ. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые»).

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«По оценкам Международного валютного фонда, уровень экономического развития России в 2023 году будет выше, чем в Германии. Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Россию», — отметил политик.

По его словам, ФРГ сейчас также сталкивается с проблемой деиндустриализации.

«Если цена на энергетику здесь значительно выше, чем где-либо еще, то инвесторы дважды подумают, и часть потенциальных вложений в Германию перейдет в США. Эта проблема не может привести, разумеется, к деиндустриализации всей страны, но приведет к деиндустриализации отдельных сфер. Например, энергоемких», — отметил Клаус Эрнст.

В интервью «Известиям» политик также высказался за подключение Москвы к расследованиям взрывов на СП и поддержал слова Эммануэля Макрона о независимом от США сотрудничестве с КНР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Россию»

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