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В ЕС заявили о подготовке 11-го пакета антироссийских санкций

Еврокомиссар МакГиннесс: Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Евросоюз (ЕС) готовит 11-й пакет антироссийских санкций. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила в интервью телеканалу CNBC еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

«Европа ввела десять пакетов санкций. Будет еще один», ― заявила она.

МакГиннесс отметила, что 11-й санкционный пакет будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

По ее словам, ЕС нужно убедиться в том, что у России не останется возможностей для обхода санкций.

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Ранее в этот день Евросоюз добавил в черный список ЧВК «Вагнер» и «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС.

Ранее, 5 апреля, газета Politico написала, что новое обсуждение 11-го пакета санкций ЕС в отношении России начнется после 9 апреля, когда пройдет католическая Пасха. В переговорах примут участие члены Европейской комиссии и послы стран Евросоюза.

24 марта глава ЕК назвала целью 11-го пакета антироссийских санкций ужесточение борьбы с обходом уже принятых рестрикций.

До этого, 16 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал закрыть все возможности для обхода антироссийских санкций Евросоюза через третьи страны. Он добавил, что обход ограничений делает усилия блока бессмысленными, поэтому важно тщательно проработать варианты его пресечения на заседании Европейского совета.

10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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