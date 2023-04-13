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ЕС добавил в черный список ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Евросоюз (ЕС) добавил в черный список ЧВК «Вагнер» и «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС в четверг, 13 апреля.

«Совет считает, что к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица», — говорится в тексте документа.

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Ранее, 5 апреля, газета Politico написала, что новое обсуждение 11-го пакета санкций ЕС в отношении России начнется после 9 апреля, когда пройдет католическая Пасха. В переговорах примут участие члены Европейской комиссии и послы стран Евросоюза.

24 марта глава ЕК назвала целью 11-го пакета антироссийских санкций ужесточение борьбы с обходом уже принятых рестрикций.

До этого, 16 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал закрыть все возможности для обхода антироссийских санкций Евросоюза через третьи страны. Он добавил, что обход ограничений делает усилия блока бессмысленными, поэтому важно тщательно проработать варианты его пресечения на заседании Европейского совета.

10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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