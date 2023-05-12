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Bloomberg сообщило о намерении ЕС остановить поставки нефти в Германию и Польшу по «Дружбе»
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Bloomberg сообщило о намерении ЕС остановить поставки нефти в Германию и Польшу по «Дружбе»

Bloomberg: ЕС предложил официально прекратить поставки российской нефти в Польшу и ФРГ
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом сообщает издание Bloomberg 12 мая со ссылкой на документы.

Данную меру планируется включить в 11 пакет санкций, однако для утверждения инициативы потребуется соглашение всех членов Евросоюза. Ранее Германия и Польша уже прекратили получать нефть по «Дружбе», поэтому, как отмечает Bloomberg, решение будет скорее символическим. Однако после фактического прекращения поставок по северной ветке российской нефти страны через нее прокачивали небольшой объем нефти из Казахстана.

Вместе с тем ЕС по-прежнему разрешит Венгрии, Словакии и Чешской Республике перекачивать российскую нефть по этому трубопроводу через южную ветку, которая проходит через Украину.

В 2022 году Германия и Польша импортировали в среднем около 480 тыс. баррелей в день через «Дружбу», а Чехия, Венгрия и Словакия — до 290 тыс. баррелей. Как отмечает Bloomberg, после отказа от поставок по трубопроводу нефтеперерабатывающие заводы стран вынуждены были выработать более сложные маршруты доставки нефти от альтернативных поставщиков. Как минимум одному заводу под Берлином при этом пришлось сократить производство.

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9 мая стало известно, что Еврокомиссия посоветовала Германии окончательно отказаться от получения нефти через «Дружбу». По данным издания, Польша практически добилась обещания от ФРГ, что та не будет приобретать нефть через нефтепровод.

Ранее, 7 мая, председатель правления польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил, что запрет на российскую нефть обходится концерну примерно в $27 млн в день.

Наряду с этим он признал, что компания продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба» для завода в чешском Литвинове. Обайтек подчеркнул, что полная замена нефти из РФ требует улучшения логистики.

В свою очередь в марте глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель отмечал, что отказ от российской нефти может серьезно дестабилизировать рынок.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии). Ранее нефть по северной ветке качали также Латвия и Литва, но с 2006 года эти поставки были остановлены.

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