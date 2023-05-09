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ЕК посоветовала Германии отказаться от поставок нефти по «Дружбе»
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ЕК посоветовала Германии отказаться от поставок нефти по «Дружбе»

EUobserver: ЕК считает, что Германии следует отказаться от получения нефти через «Дружбу»
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul
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В Еврокомиссии (ЕК) выразили мнение, что Германии следует отказаться от поступлений нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении РФ. Об этом 9 мая сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект соответствующего документа.

«Временное исключение, предоставленное Германии <...> для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода «Дружба», должно прекратиться», — говорится в документе.

По данным издания, Польша практически добилась обещания от ФРГ, что та не будет приобретать нефть через «Дружбу». Однако из материала также следует, что Венгрия, Чехия и Словакия могут продолжать использовать нефтепровод для импорта нефти.

«Дружба» врозь: что известно о главном нефтепроводе из России в Европу
Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

Ранее, 7 мая, председатель правления польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил, что запрет на российскую нефть обходится концерну примерно в $27 млн в день.

Наряду с этим он признал, что компания продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба» для завода в чешском Литвинове. Обайтек подчеркнул, что полная замена нефти из РФ требует улучшения логистики.

В свою очередь в марте глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель отмечал, что отказ от российской нефти может серьезно дестабилизировать рынок.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии). Ранее нефть по северной ветке качали также Латвия и Литва, но с 2006 года эти поставки были остановлены.

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