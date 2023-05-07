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В польской Orlen рассказали о потерях из-за отказа от российской нефти

Глава Orlen Обайтек: концерн теряет $27 млн в сутки из-за отказа от российской нефти
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Фото: ТАСС/Zuma
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Запрет на российскую нефть обходится концерну Orlen примерно в $27 млн в день, сообщил 7 мая председатель правления компании Даниель Обайтек в интервью газете Financial Times.

«Руководитель PKN Orlen описал потери примерно в $27 млн в день из-за разницы в цене около $30 за баррель между <...> российской нефтью и альтернативными поставками», — говорится в статье.

Вместе с тем Обайтек признал, что Orlen продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба» для завода в чешском Литвинове.

Он уточнил, что полная замена нефти из России требует улучшения логистики.

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В свою очередь, в марте глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что отказ от российской нефти может серьезно дестабилизировать рынок.

Вместе с тем еще в конце февраля замглавы МИД России Александр Панкин заявлял, что Москва продолжает работу со своими основными импортерами нефти из России. Он подчеркивал, что энергетическое сотрудничество и торговля дружественными странами продолжаются без каких-либо политических сложностей со стороны российских партнеров.

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