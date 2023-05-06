В страхе рецессии: произойдет ли обвал цен на нефть

Усилия ОПЕК+ по ограничению добычи нефти пока не дают долгосрочного результата. Цены на черное золото в последние неделю-две заметно снизились, опустившись в определенный момент ниже $75 за баррель. Множество факторов предопределило это падение: замедление крупнейших экономик мира, обострение банковского кризиса в США, повышение ставок рефинансирования. Насколько длительным и глубоким будет падение цен и как оно скажется на экспортных доходах России, разбирались «Известия».

Взлет и обвал

Добровольное снижение добычи в рамках ОПЕК+, о котором объявили месяц назад, было призвано поддержать цены на нефть на высоком уровне. Хотя стоимость и так оставалась приличной, для многих нефтедобывающих стран отметка в $65–70 за баррель Brent представляла не самый выгодный вариант . И речь не только о России, которая уже несколько месяцев продает свои углеводороды со скидкой. К примеру, Саудовской Аравии для балансировки бюджета в данный момент нужно $80 за баррель, Ираку — $75, Бахрейну — свыше $125. При таком уровне согласия решение было предопределенным, хотя и для многих неожиданным.

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Эффект, однако, оказался мимолетным . В первой половине апреля нефть действительно заметно поднялась в цене, преодолев даже отметку в $85 за бочку. Оптимизм по поводу снятия локдаунов в Китае и довольно упорный рост большинства экономик мира подогревал ожидания и дальнейшего роста вплоть до $100. Но в конце месяца тренд развернулся, а в самом начале мая и вовсе произошел один из самых крупных за последние месяцы обвалов, когда нефть марки Brent спикировала с $78 до $72.

Причины падения

Статистическое ведомство Китая выпустило довольно разочаровывающий отчет об активности в промышленности, что добавилось к довольно слабым данным по экономике США. В Америке вновь разгорелся подутихший банковский кризис: в начале мая крах потерпел крупный First Republic, под угрозой оказалось и с полдюжины других значимых кредитных организаций. Федеральная резервная система (ФРС) в среду приняла решение о повышении базовой ставки еще на 0,25 п.п. Не менее пугающими трейдеров выглядели и разговоры о потолке долга и возможном техническом дефолте США. Ситуацию не улучшили даже хорошие с точки зрения роста цен данные о сильном сокращении промышленных запасов нефти в Америке (но запасы бензина, наоборот, выросли). Возникло слишком много беспокойства насчет текущего и будущего спроса.

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Изменяется и сам эталон Brent: с июня в эту смесь будет добавлена американская марка WTI, которая в среднем стоит на $4–5 дешевле. Неудивительно, что рынок отреагировал падением. Это решение отражает динамику европейского нефтяного рынка. Снижение добычи в Северном море компенсируется ростом поставок из-за океана, которые еще 10 лет назад отсутствовали в принципе.

Что будет с рынком

Кратковременные взлеты и падения на нефтяном рынке — дело обычное. В другой ситуации не стоило бы даже и обращать на них внимание, но сейчас ситуация в мировой экономике складывается довольно тревожная и любые движения нервируют публику. Перспектива долгосрочного падения цен выглядит слишком серьезной, чтобы ее игнорировать, а последствия такого падения могут сильно ударить по большинству экспортеров.

— Рынок в настоящее время близок к балансу: несмотря на ограниченный потенциал роста спроса, предпосылок для формирования ощутимого избытка предложения также нет, что обусловлено последним решением стран — участниц ОПЕК+ о сокращении добычи, — считает консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

По его словам, в связи с этим в текущих условиях на краткосрочном горизонте — по меньшей мере, до конца года — наиболее вероятным сценарием представляется установка цен на текущем уровне — в диапазоне $70–75 за баррель сорта Brent.

— К росту цен при этом потенциально могли бы привести события, которые оказали бы на баланс рынка существенное влияние, такие как новые решения ОПЕК+ о сокращении добычи, замедление темпов наращивания производства в Северной Америке, а также ускорение динамики спроса, однако в текущих условиях их реализация маловероятна, — отметил собеседник.

Президент института энергетики и финансов Марсель Салихов не ожидает, что дальнейшее снижение цен продолжится.

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— Наш текущий прогноз предусматривал снижение цен до $71 по Brent к концу третьего квартала, но это снижение уже фактически произошло. В ближайшие месяцы цены на нефть будет поддерживать сокращение добычи со стороны ОПЕК+, которое началось с мая, — полагает эксперт.

На рынке ожидают рецессии из-за повышения процентных ставок ФРС и ЕЦБ, хотя значительного охлаждения экономики пока не наступило, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, это может и не произойти, поскольку и в Америке, и в ЕС ситуация на рынке труда сложилась довольно сильная, что не соответствует понятию рецессии. Если позднее в этом году ФРС и Европейский центральный банк станут вновь снижать ставки, это поддержит деловую активность.

Он добавил, что другой причиной понижения цен на нефть на этой неделе стали довольно слабые экономические данные из Китая. Однако, несмотря на падение деловой активности в промышленности, за первые три дня майских праздничных выходных пассажиропоток внутри КНР составил 159 млн поездок (+162% год к году), а среднедневное количество поездок достигло уровня 2019 года. То есть ослабление промышленного сектора КНР компенсируется высокой мобильностью населения, что сохраняет спрос на топливо.

— Вышеизложенные факторы говорят, что текущее снижение цен на нефть может не стать среднесрочной тенденцией. Мы ожидаем, что котировки нефти марки Brent летом-осенью этого года будут находится в диапазоне $68–82 за баррель, — заключил собеседник «Известий».

Влияние на российский рынок

Россия находится в особенной ситуации, поскольку торгует нефтью не совсем по мировым ценам. В нынешней обстановке не всегда понятно, как скажется то или иное движение на перспективы российской нефтяной индустрии.

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— Российская нефть в настоящее время действительно торгуется с ощутимым дисконтом к мировым маркерным сортам, — объясняет Иван Тимонин. — Величина этого дисконта в значительной степени зависит от уровня цен: при росте котировок обычно увеличивается и размер дисконта. В частности, если говорить о «скидке» российского Urals по отношению к сорту Brent, в марте-августе прошлого года, когда последний торговался ощутимо выше $100 за баррель, средний размер дисконта превышал $30 за баррель, к началу же апреля текущего года он сократился до порядка $20, на данной отметке он находится и в настоящее время.

Впрочем, эксперт отметил, что цены на российскую нефть всё еще напрямую зависят от состояния мирового рынка, исключением не стало и снижение цен в начале месяца — и Brent, и Urals подешевели примерно на $8 за баррель.

Марсель Салихов согласен, что снижение цен в меньшей степени отразится на России из-за дисконтов:

— Россия продает нефть по ценам ниже мировых бенчмарков. Мы ожидаем, что средняя цена Urals в этом году будет в районе $57–60 за баррель.

По словам Александра Потавина, делать прогнозы по нефтегазовым доходам госбюджета сейчас проблематично, поскольку данные по добыче нефти в РФ засекречены. Остается полагаться только на официальные комментарии.

— По данным Минфина РФ, федеральный бюджет в мае может недополучить лишь 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов — это весьма неплохо, если учесть, что в апреле бюджет недополучил 113,6 млрд рублей, в марте — 132,1 млрд, в январе-феврале — 52,1 млрд и 12,3 млрд соответственно, — привел статистику собеседник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он выразил мнение, что в такой ситуации Минфин России пока продолжит продажи иностранной валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила, но сократит их объемы. С 10 мая по 6 июня 2023 года Минфин планирует ежедневно продавать китайские юани на 2 млрд рублей. А совокупный объем средств, направленных на продажу валюты, составит 40,4 млрд руб — он является наименьшим с момента возобновления бюджетного правила в 2023 году. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля 2023 года составило 32,4 млрд рублей. Такое сокращение продаж валюты стало возможным благодаря тому, что по итогам апреля российская экспортная нефть Urals подорожала до $58,63 за баррель с мартовского среднего уровня $47,85.