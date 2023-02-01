Новостей нефть: почему ОПЕК+ сохранил условия сделки

Страны ОПЕК+ продолжат придерживаться принятых ранее договоренностей по ограничению добычи нефти. 1 февраля альянс провел заседание министерского мониторингового комитета и подтвердил приверженность снижению уровня в этом году на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с августом 2022-го. Это позволит закрепить котировки в районе $80-90 за баррель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам аналитиков, такая мера сбалансирует рынок в условиях риска снижения поставок сырья из России и медленного восстановления мировой экономики после пандемии.

Нефтяное согласие

Министры энергетики стран-членов ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового комитета рекомендовали альянсу не менять существующий уровень добычи нефти, согласовав утвержденные ранее параметры, говорится в итоговом коммюнике, размещенном на сайте ОПЕК. Речь идет о сокращении целевого показателя на 2 млн баррелей в сутки . Такое решение изначально было принято 5 октября на очной встрече в Вене министров стран ОПЕК+. Договоренности вступили в силу с ноября 2022 года до конца 2023-го в рамках Декларации о сотрудничестве.

Президент США Джо Байден назвал тогда решение о сокращении добычи близоруким и отвечающим интересам России. А вице-премьер РФ Александр Новак — напротив, необходимым для балансировки рынка. Квота для Саудовской Аравии и России составили 10,5 млн баррелей в сутки . Тогда же страны ОПЕК+ договорились проводить заседания мониторингового комитета каждые два месяца, а министерские встречи — раз в полгода. Следующее заседание мониторингового комитета состоится 3 апреля. Общая же встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 4 июня.

— Решение ОПЕК+ отвечает сегодняшним вызовам мирового рынка нефти. Западные страны всячески пытаются путем потолка цен и иных инструментов ограничить поставки из России, что вносит дополнительную неопределенность на мировой рынок нефти наряду с вопросами роста китайской экономики, — заявил «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

По словам эксперта, соглашение будет работать в плюс экспортерам сырья, если все страны ОПЕК+ будут строго придерживаться общих договоренностей и компенсационного механизма в отношении сверхдобычи (за прошлые периоды). Главным вопросом, который может заставить страны ОПЕК+ провести внеочередное заседание, остается российский экспорт , добавил Игбал Гулиев. При этом нынешнее решение альянса может потенциально закрепить котировки в районе $80-90 за баррель , добавил он.

Решение ОПЕК+ оставить квоты на добычу на прежних уровнях было ожидаемо , для стран участниц сделки наиболее важным является баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти с поддержанием ее стоимости вблизи комфортного уровня в $90 за баррель Brent, сказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Котировки практически не отреагировали на решение комитета — на 19:00 мск 1 февраля стоимость нефти зафиксировалась на отметке в $84,5 .

Александр Новак , комментируя решения мониторингового комитета ОПЕК+, отметил, что таким образом рынок остается сбалансированным. При этом, по его словам, сохраняются неопределенности: это и вопросы, касающиеся глобальной экономики, роста предложения и спроса, а также инфляционные ожидания и действия центральных банков ведущих экономик мира .

— Стабильность политики альянса была предсказуемой и вряд ли ОПЕК+ изменит рекомендации по параметрам сделки и 3 апреля. Ждать заметных изменений стоит в начале лета. Увеличение добычи при этом должно идти на фоне устойчивого роста деловой активности в Китае, ЕС и США, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Факторы рынка

Одним из важнейших факторов, влияющих на нефтяной рынок, по-прежнему будут оставаться антироссийские санкции, которые потенциально могут привести к серьезному перекосу баланса спроса и предложения , отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Как писали «Известия», с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставляемое морем российское сырье в Евросоюз, а также был введен запрет на перевозку и страхование энергоресурса, стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. В качестве ответной меры президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете продавать нефть по контрактам, которые содержат «механизм фиксации предельной цены». Он вступил в силу с 1 февраля.

Прогнозировать влияние ответных мер на потолок цен сейчас достаточно сложно, так как пока непонятно, как именно российские нефтяные компании будут отслеживать цены перепродажи российского сырья контрагентами , отметил Владимир Чернов.

— По задумке, ответные меры должны исключить хоть какое-либо упоминание потолка цен в контрактах. Но стоимость нефти из РФ итак держится вплотную к потолку, поэтому ее вполне могут покупать без привязки к ограничению цен и не нарушая санкций, — отметил эксперт.

При этом с 5 февраля начнет действовать еще одно антироссийское ограничение — европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю. Нью-Йорк и большая часть восточного побережья США этим летом могут столкнуться с нехваткой бензина, поскольку запрет ЕС на российское топливо угрожает перекрыть резервные поставки , сообщило ранее агентство Bloomberg, отметив, что восточное побережье США летом зависит от трансатлантического импорта.

Важным фактором, влияющим на стоимость нефти, будет выступать и активность выхода Китая из ковидных ограничений , отметил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусом, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января там отменили обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованную изоляцию для прибывающих в республику, сообщали СМИ.