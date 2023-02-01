Новостей нефть: почему ОПЕК+ сохранил условия сделки
Страны ОПЕК+ продолжат придерживаться принятых ранее договоренностей по ограничению добычи нефти. 1 февраля альянс провел заседание министерского мониторингового комитета и подтвердил приверженность снижению уровня в этом году на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с августом 2022-го. Это позволит закрепить котировки в районе $80-90 за баррель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам аналитиков, такая мера сбалансирует рынок в условиях риска снижения поставок сырья из России и медленного восстановления мировой экономики после пандемии.
Нефтяное согласие
Министры энергетики стран-членов ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового комитета рекомендовали альянсу не менять существующий уровень добычи нефти, согласовав утвержденные ранее параметры, говорится в итоговом коммюнике, размещенном на сайте ОПЕК. Речь идет о сокращении целевого показателя на 2 млн баррелей в сутки. Такое решение изначально было принято 5 октября на очной встрече в Вене министров стран ОПЕК+. Договоренности вступили в силу с ноября 2022 года до конца 2023-го в рамках Декларации о сотрудничестве.
Президент США Джо Байден назвал тогда решение о сокращении добычи близоруким и отвечающим интересам России. А вице-премьер РФ Александр Новак — напротив, необходимым для балансировки рынка. Квота для Саудовской Аравии и России составили 10,5 млн баррелей в сутки. Тогда же страны ОПЕК+ договорились проводить заседания мониторингового комитета каждые два месяца, а министерские встречи — раз в полгода. Следующее заседание мониторингового комитета состоится 3 апреля. Общая же встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 4 июня.
— Решение ОПЕК+ отвечает сегодняшним вызовам мирового рынка нефти. Западные страны всячески пытаются путем потолка цен и иных инструментов ограничить поставки из России, что вносит дополнительную неопределенность на мировой рынок нефти наряду с вопросами роста китайской экономики, — заявил «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.
По словам эксперта, соглашение будет работать в плюс экспортерам сырья, если все страны ОПЕК+ будут строго придерживаться общих договоренностей и компенсационного механизма в отношении сверхдобычи (за прошлые периоды). Главным вопросом, который может заставить страны ОПЕК+ провести внеочередное заседание, остается российский экспорт, добавил Игбал Гулиев. При этом нынешнее решение альянса может потенциально закрепить котировки в районе $80-90 за баррель, добавил он.
Решение ОПЕК+ оставить квоты на добычу на прежних уровнях было ожидаемо, для стран участниц сделки наиболее важным является баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти с поддержанием ее стоимости вблизи комфортного уровня в $90 за баррель Brent, сказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Котировки практически не отреагировали на решение комитета — на 19:00 мск 1 февраля стоимость нефти зафиксировалась на отметке в $84,5.
Александр Новак, комментируя решения мониторингового комитета ОПЕК+, отметил, что таким образом рынок остается сбалансированным. При этом, по его словам, сохраняются неопределенности: это и вопросы, касающиеся глобальной экономики, роста предложения и спроса, а также инфляционные ожидания и действия центральных банков ведущих экономик мира.
— Стабильность политики альянса была предсказуемой и вряд ли ОПЕК+ изменит рекомендации по параметрам сделки и 3 апреля. Ждать заметных изменений стоит в начале лета. Увеличение добычи при этом должно идти на фоне устойчивого роста деловой активности в Китае, ЕС и США, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Факторы рынка
Одним из важнейших факторов, влияющих на нефтяной рынок, по-прежнему будут оставаться антироссийские санкции, которые потенциально могут привести к серьезному перекосу баланса спроса и предложения, отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
Как писали «Известия», с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставляемое морем российское сырье в Евросоюз, а также был введен запрет на перевозку и страхование энергоресурса, стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. В качестве ответной меры президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете продавать нефть по контрактам, которые содержат «механизм фиксации предельной цены». Он вступил в силу с 1 февраля.
Прогнозировать влияние ответных мер на потолок цен сейчас достаточно сложно, так как пока непонятно, как именно российские нефтяные компании будут отслеживать цены перепродажи российского сырья контрагентами, отметил Владимир Чернов.
— По задумке, ответные меры должны исключить хоть какое-либо упоминание потолка цен в контрактах. Но стоимость нефти из РФ итак держится вплотную к потолку, поэтому ее вполне могут покупать без привязки к ограничению цен и не нарушая санкций, — отметил эксперт.
При этом с 5 февраля начнет действовать еще одно антироссийское ограничение — европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю. Нью-Йорк и большая часть восточного побережья США этим летом могут столкнуться с нехваткой бензина, поскольку запрет ЕС на российское топливо угрожает перекрыть резервные поставки, сообщило ранее агентство Bloomberg, отметив, что восточное побережье США летом зависит от трансатлантического импорта.
Важным фактором, влияющим на стоимость нефти, будет выступать и активность выхода Китая из ковидных ограничений, отметил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусом, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января там отменили обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованную изоляцию для прибывающих в республику, сообщали СМИ.
Сохранение текущих квот, скорее, выгодно для всех, так как в целом ситуация с Россией выглядит еще неопределенно, а мировой кризис все же оказывает давление на экономику. Поэтому ОПЕК+, в целом, занимает выжидательную позицию, пока это возможно, заключил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.