Судьба петродоллара: Эр-Рияд предложил продажу нефти за любые валюты

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан заявил о возможности продавать нефть за рубеж в валютах любых стран, в то время как сейчас практически все сделки осуществляются в долларах США. С учетом того, что в свое время именно продажи нефти легли в основу так называемого «петродоллара», отход крупнейшего нефтеэкспортера в мире от таких принципов может пошатнуть лидирующую роль доллара как основной расчетной единицы и мировой резервной валюты. Насколько сильно — попытались разобраться «Известия».

Как сложилась система

В 1971 году администрация президента США Ричарда Никсона отвязала доллар от золота и начала создавать новую финансовую архитектуру, в которой мировые центробанки держали резервы в американской валюте. Эта схема прошла первую проверку в ходе ближневосточного нефтяного шока 1973 года, когда арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти в государства, поддерживавшие Израиль во время Войны Судного дня. На следующий год министр финансов США Уильям Саймон прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где предложил покупать саудовскую нефть за доллары. Эти доллары затем вкладывались в американские финансовые инструменты, в первую очередь, государственные облигации.

Так был рожден «петродоллар» — система, где американская валюта обеспечивала торговлю самым важным ресурсом в мире. Благодаря петродоллару страны Персидского залива не только стали намного богаче, но и сконцентрировали у себя колоссальные финансовые ресурсы, которые физически не могли быть реинвестированы в маленькие национальные экономики этих государств. США, в свою очередь, благодаря этой схеме могли финансировать свой хронический торговый дефицит. В то же время слишком сильный доллар даже на фоне такого дефицита спровоцировал перенос множества производств из США в Восточную Азию (в первую очередь, Китай) и в меньшей степени в Латинскую Америку и Европу.

Судьба петродоллара Фото: Getty Images/Reza

В свою очередь, сама долларовая торговля нефтью превратилась в комплексную систему ценообразования и страхования от многочисленных рисков. Система работала настолько надежно, что никакого серьезного разговора о ее замене или корректировке не велось десятилетиями. Да и мероприятие это казалось трудновыполнимым.

Проблемы пришли с нескольких направлений. Во-первых, США во второй декаде XXI века обнаружили, что в принципе могут обойтись без нефти с Ближнего Востока. В связи со сланцевой революцией их собственных запасов оказалось достаточно не только для внутреннего потребления, но и даже для экспорта. Вследствие этого события политические связи между Эр-Риядом и Вашингтоном заметно ослабли. Во-вторых, глобальный кризис 2008 года показал, что финансовая система Европы и Северной Америки не такая уж и крепкая — спасло ее только крупнейшее по масштабам в истории государственное вмешательство, а затем десятилетие сверхнизких ставок. В-третьих, США начали превращать доллар из нейтрального, удобного средства расчетов в оружие при помощи санкций. Апофеозом стала заморозка сотен миллиардов долларов российских резервов после начала конфликта на Украине. Все эти обстоятельства заставили участников схемы петродоллара озаботиться возможными альтернативами.

Начала складываться новая, двойственная схема: большая часть нефтяных транзакций по-прежнему осуществляется в долларах, но продажи России, Ирана и Венесуэлы в ряд стран, включая Индию, Турцию и Китай номинируется в других валютах, среди которых преобладает китайский юань. Эти схемы далеко не беспроблемны, но по крайней мере, иллюстрируют возможность того, что на мировом рынке можно работать и по-другому.

Судьба петродоллара Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, декабрь 2022 года Фото: Global Look Press/Xinhua/Xie Huanchi

В ноябре прошлого года председатель Китая Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию, где пообещал закупать у арабской страны больше нефти, но при этом выразил желание, чтобы сделки оплачивались в юанях. Сейчас королевство устами своего министра финансов заявляет, что не против отработки такой схемы и вообще настроено наращивать финансовое взаимодействие с самыми разными крупными покупателями своих углеводородов — Индией, Турцией, Египтом и другими. Речь таким образом идет о диверсификации саудовских инвестиций, которые ранее концентрировались на надежных и стабильных целях в США.

Процесс запускается

Что может означать хотя бы частичная «дедолларизация» внешней торговли Саудовской Аравии? Сейчас аравийский риял привязан к доллару, тогда как в случае начала альтернативных продаж, схема может смениться на привязку к корзине валют. Таким образом работает, кстати, финансовая система другой страны Залива — Кувейта. По мнению многих аналитиков, это может стать началом конца петродоллара, а значит, и долларовой «непомерной привилегии». В частности, так высказывался экономист Галь Люфт, руководитель вашингтонского Института анализа глобальной безопасности. Он отмечал, что нефтяной рынок, да и вообще рынок сырьевых товаров является страховкой для статуса доллара как резервной валюты, и если этот кирпич вынуть из стены, она может рухнуть целиком.

Впрочем, пока далекоидущие выводы делать не стоит, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Желание Саудовской Аравии диверсифицировать свою торговлю и свои вложения понятно, но в одночасье петродоллар не исчезнет.

Судьба петродоллара Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah

— У Саудовской Аравии и КНР в последнее время действительно увеличились торговые обороты и сотрудничество в экономике. Однако даже китайский юань в ближайшие годы вряд ли составит серьезную конкуренцию доллару или евро, поскольку в глобальном масштабе изменения в структуре валютных сбережений происходят медленно. Доверие к валюте зарабатывается десятилетиями. В данном случае Эр-Рияд пошел навстречу Пекину, стараясь действовать в максимально комфортных для китайцев условиях, то есть получая за проданную нефть юани. А китайская валюта, хоть и не ведущая в мире, но может легко обмениваться на доллары или евро, — отметил аналитик «Финам» Александр Потавин.

— Такая практика в определенных масштабах возможна, — считает главный аналитик Teletrade Марк Гойхман. — Однако ощутимый удар по доллару это вряд ли нанесет. Подобные сообщения появлялись и ранее. В частности, об использовании юаня в данных операциях СА с КНР заявлялось и в марте 2022 года. Позиции американской валюты это не пошатнуло. Снижение роли доллара в мире происходит, но очень медленно.

Он добавил, что даже если предположить, что Китай и иные страны-импортеры станут в большей степени использовать нацвалюты, то Саудовская Аравия всё равно будет продолжать в основном конвертировать их в доллары. Поскольку ее закупки осуществляются главным образом в данной валюте. Отношение счета текущих операций СА к ВВП составляет порядка 6,6%, примерно столько же, сколько и у России было год назад (6,8% на декабрь 2021-го).

Судьба петродоллара Фото: ТАСС/EPA/AHMED YOSRI

— Таким образом, спрос Эр-Рияда на доллары мало изменится. Кроме того, ослабление американской валюты невыгодно Саудовской Аравии, которая держит именно в ней большую часть своих золотовалютных резервов, составляющих примерно полтриллиона долларов.

Соответственно, можно предполагать, что хотя очередной щелчок доллару демарш саудитов может нанести, но тектонические сдвиги не вызовет, — заключил собеседник «Известий».