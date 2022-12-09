Восточные ласки: как Си Цзиньпина встретили в Эр-Рияде и с чем он уехал оттуда

Китай и Саудовская Аравия официально стали всеобъемлющими стратегическими партнерами . И подкрепили слова сделками — в ходе завершающегося 9 декабря трехдневного визита в Эр-Рияд председателя КНР Си Цзиньпина, встреченного с огромными почестями, стороны подписали свыше трех десятков соглашений . Эта «новая эпоха в развитии традиционной дружбы между Китаем и арабскими странами», как ее окрестил товарищ Си, стала явным сигналом Штатам, что Ближний Восток намерен диверсифицировать свои внешние связи, в том числе и за счет сближения с главным соперником Вашингтона . Впрочем, свои подводные камни есть и у сотрудничества Эр-Рияда и Пекина.

Новая эпоха

Все последние годы отношения Китая и Саудовской Аравии оставались крайне успешными. В первую очередь за счет торгово-экономических связей : саудиты были для небогатого собственными энергоресурсами Пекина главным поставщиком нефти, тогда как Китай уверенно занимал в последние годы первое место по объемам импорта и экспорта в торговле с Саудовской Аравией.

В 2022 году, согласно статье председателя КНР Си Цзиньпина для саудовской газеты «Аль-Эр-Рияд», пришло время «унаследовать тысячелетнюю дружбу и вместе создать лучшее будущее», а еще « открыть новую эпоху в развитии традиционной дружбы между Китаем и арабскими странами, странами Персидского залива и Саудовской Аравией ».

Восточные ласки Председатель КНР Си Цзиньпин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд Фото: Global Look Press/Xinhua

С этой целью товарищ Си и направился 7 декабря в Эр-Рияд с трехдневным визитом, в ходе которого он успел не только повидаться с королем Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, но и принять участие в китайско-арабском саммите и заседании членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. « Это будет крупнейшее дипломатическое мероприятие самого высокого уровня между Китаем и арабским миром с момента основания КНР . Это станет эпохальной вехой в истории китайско-арабских отношений», — загодя настраивал общественность на успех мероприятия МИД Китая. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь и вовсе решил ознаменовать дружбу между Пекином и Эр-Риядом публикацией в соцсетях известного хадиса Пророка Мухаммада «Ищи знания, даже если за ними придется отправиться в Китай».

Если китайцы не жалели слов, то саудиты, в свою очередь, оказались весьма щедры на помпезный церемониал . Встретив самолет с председателем Си в своем воздушном пространстве четырьмя истребителями королевских ВВС, после приземления борта номер один в международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде семь саудовских самолетов совершили облет, оставляя за собой в небе красные и желтые дымовые шлейфы — в цвета флага КНР. А когда нога китайского гостя ступила на пурпурную ковровую дорожку, где его встречали сразу два принца (пусть в королевстве их несколько тысяч) — губернатор региона Эр-Рияд Фейсал бен Бандар Аль Сауд и глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд, раздался салют из 21 орудия.

Ну а после теплой встречи, включавший путь к королевскому дворцу в сопровождении всадников с флагами двух государств и осмотр почетного караула, Си Цзиньпина удостоили еще и почетной докторской степени в области менеджмента в Университете короля Сауда , первом академическом учреждении страны, основанном в 1957 году.

Восточные ласки Фото: Global Look Press/Xie Huanchi

Столь помпезный прием китайского гостя, разумеется, высветил резкий контраст с тем, как нынешним летом саудиты встречали главу Белого дома Джо Байдена . И большинство американских СМИ, ревностно следящих за нынешним визитом Си, не преминули это отметить. «Неулыбчивый наследный принц Мухаммед бен Салман приветствовал президента ударом кулака, а затем публично поставил его в неловкое положение во время транслируемого по телевидению заседания за круглым столом, объявив лишь об ограниченном увеличении добычи нефти», — напомнила на этой неделе CNN о том, как Байден приезжал просить у Эр-Рияда увеличить объемы добычи, которую саудовцы месяцы спустя, напротив, решили сократить.

Неудивительно, что в Белом доме не удержались от шпильки в адрес своего геополитического противника по случаю визита Си Цзиньпина, отметив устами представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби: хотя Америка, мол, не просит никого выбирать между Вашингтоном и Пекином, политика США «лучше подходит для сохранения процветания и безопасности стран по всему миру, чем та, которую демонстрирует или рекламирует Китай ».

По всем фронтам

Визит Си Цзиньпина в Эр-Рияд вышел богатым не только по форме, но и по содержанию. Стороны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНР и Саудовской Аравией и договорились проводить встречи глав двух государств каждые два года.

Восточные ласки Фото: Global Look Press/Huang Jingwen

Кроме того, государственные СМИ Саудовской Аравии объявили о 34 подписанных в ходе визита инвестиционных соглашениях в сфере «зеленого водорода», информационных технологий, транспорта и строительства . Объем сделок не назвали, но, как сообщалось ранее, обе страны готовили к визиту соглашения на сумму $30 млрд. В их число (к явному неудовольствию США) вошел и меморандум с китайской Huawei , которая уже поучаствовала в создании сетей 5G в большинстве стран Персидского залива, об облачных вычислениях и строительстве высокотехнологичных комплексов в саудовских городах.

Кроме того, стороны договорились расширять сотрудничество в цепочках поставок энергии путем создания регионального центра в королевстве для китайских заводов. Эр-Рияд останется надежным энергетическим партнером Пекина, заверили товарища Си в министерстве энергетики Саудовской Аравии. Не исключено, что стороны обсудили и вопрос о переходе на юани в расчетах за поставки нефти — никакой конкретики по итогам встреч объявлено не было, но еще до старта визита многие аналитики предполагали, что этот вопрос будет ключевым.

Ну а «вишенкой на торте» стали планы синхронизировать китайский глобальный инфраструктурный мегапроект «Пояс и путь», давно раздражающий американцев, с саудовским проектом «Видение-2030» , который должен позволить королевству отойти от опоры экономики исключительно на нефтяные доходы.

Восточные ласки Фото: Global Look Press/Huang Jingwen

К слову, еще одним знамением желания Эр-Рияда, остающегося ведущим импортером американского оружия, не только диверсифицировать свои внешние отношения, но и выйти в связях с Китаем за рамки традиционного сотрудничества в торговле и энергетике, стало развитие партнерства в области вооружений. Еще в 2017 году Эр-Рияд и Пекин достигли соглашения о создании на Ближнем Востоке завода по производству китайских беспилотников. А уже в этом году, правда, по неподтвержденной информации, после авиасалона в китайской Чжухае саудиты закупили у Пекина оружия на $4 млрд, включая беспилотники, противокорабельные ракеты и лазерные системы против дронов. А еще в прошлом году источники американской разведки заявляли, что Китай помогает Саудовской Аравии развивать свою собственную ракету.

— Привечая Си Цзиньпина, саудиты, а с ними и весь Ближний Восток демонстрируют Штатам, что регион намерен диверсифицировать свои внешние связи , в том числе и за счет сближения с главным соперником США. Это, однако, не значит, что связи Эр-Рияда с Вашингтоном не важны , поскольку Китай пока не готов выступать в качестве полноценного военно-политического игрока в Заливе и предложить аравийским монархиям гарантии безопасности, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков.