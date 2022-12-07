Создали слабину: почему Китай смягчает ковидные ограничения

Китай продолжает поэтапно смягчать свою суровую политику борьбы с COVID-19 . 7 декабря власти представили несколько новых общенациональных мер по ослаблению контроля за вирусом, которые, в частности, включили отказ от поголовной отправки всех заразившихся в специальные карантинные центры в пользу права самоизолироваться на дому . На уровне городов некоторые ограничения успели снять уже несколько дней назад. Какую роль в корректировке китайской политики «нулевой терпимости» сыграли недавние протесты и почему стране не стоит слишком быстро ослаблять контроль за COVID-19 — в материале «Известий».

Жить по-новому

За последние три года в соцсети нередко попадали душераздирающие видео из Китая, на которых люди в защитных костюмах вытаскивали инфицированных COVID жителей из их домов, насильно отправляя в карантинные центры больных и тех, кто был с ними в контакте.

7 декабря такой практике официально пришел конец . В этот день китайская Национальная комиссия здравоохранения объявила, что отныне все заразившиеся с легкими симптомами или без оных могут оставаться дома . Кроме того, было решено, что карантинные ограничения должны быть более точечными: например, при обнаружении заразившихся на изоляцию нужно отправлять не весь квартал, как это случалось все последнее время, а одно конкретное здание или даже один этаж, где живет заболевший. Также было заявлено, что при отсутствии новых заразившихся районы или объекты повышенного риска надо выводить из-под карантина через пять дней, а не держать людей под замком целую вечность в попытке перестраховаться.

Наконец, был прописан и строгий запрет на блокирование пожарных выходов и дверей , чтобы люди могли беспрепятственно получать неотложную медицинскую помощь и имели пути эвакуации в случае ЧП. Этот пункт стал явным ответом на трагедию в конце ноября в Урумчи, унесшей жизни 10 человек . Тогда многие просто не смогли выбраться из загоревшегося многоквартирного дома из-за того, что двери в подъезд были якобы перемотаны проволокой в целях предотвратить бегство из-под карантина.

При этом на местном уровне послабления стали вводится еще до того , как о сворачивании ряда мер успели объявить на общенациональном. По данным газеты Global Times, за последние дни почти 50 городов по всей стране отказались от прежней повсеместной практики предъявлять свежие отрицательные тесты на COVID-19, чтобы иметь возможность воспользоваться общественным транспортом, сходить в парк или посетить площадки и достопримечательности на открытом воздухе. Одним из последних эту меру 4 декабря отменил Шанхай.

В Пекине продвинулись дальше — с 6 декабря в прошлое ушла обязанность предъявлять негативный ПЦР для входа в торговые центры, супермаркеты, офисы и в международные аэропорты Дасин и Шоуду . «Пекин снова готовится к жизни» — отметила, в частности, это событие правительственная газета China Daily.

Отрицательный тест остался необходим при походе в рестораны, но с этой недели у столичных жителей хотя бы появилась возможность поужинать вне дома . Долгое время до того рестораны работали лишь на вынос, и часть заведений даже оказалась не готова к внезапному открытию, не успев подтянуть на работу достаточное количество сотрудников.

Одновременно с этим в Китае резко сменился и официальный нарратив. Если раньше людей то и дело увещевали, насколько смертелен и коварен коронавирус, то с недавних пор он вдруг не так страшен, как его малевали .

На прошлой неделе вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чунлань — дама, считающаяся в Китае главным апологетом и проводником крайне жестких антиковидных мер, — заявила, что патогенность штамма «Омикрон» ослабла. Вслед за ней то, что последний вариант «Омикрона» вызвал меньше случаев тяжелых заболеваний, чем глобальная вспышка гриппа 2009 года, признал и директор Пекинского института респираторных заболеваний Тун Чжаохуэй. А за чиновниками подтянулись и журналисты. «Самый трудный период прошел» , — заявило 5 декабря официальное информагенство «Синьхуа», ссылаясь на ослабление патогенности вируса и усилия по вакцинации 90% населения.

Более того, в китайской прессе стали мелькать утверждения, что с января КНР понизит уровень борьбы с COVID-19. Хотя формально коронавирус находился в менее строгой категории B, на практике им управляли в соответствии с протоколами самой строгой категории A (в нее входят, например, бубонная чума и холера). Это позволяло местным властям помещать пациентов и их близких с COVID-19 в карантин и блокировать целые кварталы и районы.

Не было бы счастья, да протесты помогли?

Разумеется, западная пресса интерпретировала сворачивание драконовских антиковидных мер как прямое следствие недавних акций, прокатившихся по десятку китайских городов . Отчасти спусковым крючком, из-за которого протестные настроения вылились на улицы, стал упомянутый пожар в Урумчи. Но трагедия стала лишь предлогом, который зримо донес властям крайнее раздражение многих китайцев политикой «нулевой терпимости», превратившей Поднебесную в страну с альтернативной реальностью по сравнению с остальным миром, уже научившимся жить с вирусом.

Впрочем, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, протесты сыграли определенную роль в нынешней либерализации эпидемической борьбы, но далеко не главную .

— Они послали громкий и ясный сигнал о необходимости корректировки политики, но власти в любом случае уже были склонны ее корректировать , — сказал «Известиям» эксперт по Китаю из Университета Чикаго Дали Ян.

Он напомнил, что еще 10 ноября правительство Китая обнародовало циркуляр с 20 мерами по оптимизации своей стратегии профилактики и борьбы с COVID, что, по сути, уже можно было считать шагом в сторону смягчения.

Протесты вынуждают правительство действовать, но у властей и так было намерение вновь открыть страну в наступающем году, отметил в беседе с «Известиями» специалист по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас.

— Ранее я высказывал предположения, что, скорее всего, мы увидим значительное открытие страны после сессии парламента весной 2023 года. Я по-прежнему считаю, что это наиболее предпочтительный график , хотя он, возможно, и будет сдвинут вперед в результате недавних социальных волнений, — заметил он. — Вполне возможно, что впереди нас ждет постепенное возобновление сотрудничества с Гонконгом в рамках этого ускоренного графика, что обеспечило бы импульс местным экономикам по обе стороны границы в качестве одной из первых мер.

Не так шибко

Прогнозы о том, что уже весной Китай начнет приоткрывать границы внешнему миру, действительно дает большинство экспертов. При этом немало и таких, кто по-прежнему призывает делать это без спешки. Ведь по большому счету, пандемия не особо пошла на спад . Число случаев заражения в Китае снижалось каждый день с 27 ноября, когда был поставлен рекорд в 38,8 тыс. случаев. Но все равно осталось довольно приличным — за 6 декабря, например, по всей КНР было зарегистрировано более 28 тыс. новых заболеваний. При этом, по мысли Николаса Томаса, из-за снижения масштабов тестирования некоторые реальные случаи просто не были выявлены, что дало властям обоснование для ослабления протоколов COVID.

На этой неделе макроэкономическая консультативная группа Wigram Capital Advisors обнародовала неутешительный прогноз. Моделирование показало, что отмена ограничений может спровоцировать в Китае беспрецедентную зимнюю волну инфекций и риск 1 млн смертей от COVID . Аналитики назвали это расплатой за неспособность правительства вакцинировать пожилых людей (только 40% китайцев старше 80 лет получили третью бустерную прививку), а также за низкую пропускную способность отделений интенсивной терапии.

Не сильно оптимистично настроены и многие рядовые китайцы . Будучи приученными последние три года страшиться коронавируса, не все они смогли враз распрощаться со страхом заболеть . И у многих отмена ряда ограничений, в частности, обязанности постоянно проверяться на вирус, вызвала не столько чувство облегчения, сколько новые опасения. А как следствие, привела к ажиотажным закупкам тестовых наборов на антигены на дому и лекарств от лихорадки и простуды . К примеру, на онлайн-платформе JD Health продажи наборов для тестирования за неделю с 28 ноября по 4 декабря подскочили по сравнению с предыдущей сразу на 344%.