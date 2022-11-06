Умываем руки: как россиян научат санитарной грамотности

Госдума приняла в трех чтениях законопроект о повышении уровня санитарной грамотности среди населения. Предлагается популяризировать здоровый образ жизни и правильные санитарно-гигиенические привычки в больницах, через СМИ, интернет, с помощью памяток, социальной рекламы, во время тематических мероприятий и приемов у врача и т.д. Как будут заниматься санитарно-гигиеническим просвещением в стране и ли есть ли у россиян проблемы с санитарной грамотностью после пандемии коронавируса, разбирались «Известия».

В чем суть законопроекта

Законопроект, по которому изменения вносятся в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принят Госдумой 19 октября, 20 октября передан в Совфед. При этом нельзя сказать, что принятие документа получилось оперативным — в нижнюю палату парламента его внесли еще год назад, 29 октября 2021 года. Проблема заключалась в том, что законопроект нужно было в том числе привести в соответствие с положениями закона «Об образовании в Российской Федерации», касающимися порядка просветительской деятельности.

Авторы законопроекта считают, что документ позволит реализовать задачи по повышению уровня санитарной грамотности населения, возникшие в том числе из-за пандемии. Предполагается, что пропаганда мытья рук, здорового питания, отказа от вредных привычек будет проводиться через СМИ, интернет, памятки, буклеты, плакаты, социальную рекламу, во время мероприятий в коллективах и индивидуальных консультаций граждан.

Заниматься этим будут сотрудники организаций, подведомственным Роспотребнадзору, Минздаву, а также представители социально ориентированных НКО и волонтеры. Определять порядок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации будет Минздрав.

Умываем руки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» до сих пор регламентировал только вопросы гигиенического воспитания и обучения, устанавливая их обязательное проведение в образовательных организациях и при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников отдельных организаций. Это, по мнению авторов законопроекта, не отвечало задачам по повышению уровня санитарной грамотности населения в условиях пандемии коронавируса.

Есть ли у россиян проблемы с санитарным образованием

— Период пандемии продемонстрировал потребность в повышении внимания к санитарно-гигиеническому просвещению с целью недопущения пандемийного распространения уже известных и новых заболеваний, — пояснили «Известиям» в Минздраве. — И законопроект ставит перед Роспотребнадзором и медицинскими организациями нетривиальную цель — сформировать санитарно-гигиеническую культуру в обществе и мотивацию граждан к здоровому образу жизни.

Терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов замечает, что подобное просвещение в России «централизованно почти не проводится», потому что «не хватает кадров и денег, поэтому и население не придает таким знаниям большого значения».

По его словам, в связи с этим в обществе довольно много заблуждений. К ним он относит, в частности, мнения о «дороговизне здорового образа жизни» и «необходимости проходить 10 тыс. шагов день».

— А для многих сейчас становится открытием, что надо мыть руки с обычным мылом и это эффективнее антисептика , — сказал Хоманов «Известиям» .

Умываем руки Фото: Getty Images/Stígur Már Karlsson/Heimsmyndir

В то же время, говорит он, на пике пандемии россияне смогли почти безболезненно для себя пережить сезон гриппа и кишечных инфекций — заболеваемость ими была минимальной.

— Многие в целом стали внимательнее относиться к гигиене и здоровью, — говорит он. — Однако с исчезновением из повестки ковида заметно, что интерес ослабился. Нет условий и знаний, нет и мотивации.

Он подчеркивает, что санитарно-гигиеническое просвещение — «обязательное условие для здоровья граждан и укрепления безопасности страны». По мнению терапевта, такая работа требует «больших человеческих и материальных вложений», которые, однако, «многократно окупятся».

Замдиректора медицинской службы по организационно-методической работе АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Юлия Батрова считает, что во время пандемии и Минздрав, и государственные органы смогли объяснить населению опасность заболевания, как можно себя обезопасить, как снизить риски заражения. По ее мнению, люди «перестали бояться вакцинации и поняли, что она необходима».

— Помимо этого, гигиеническое воспитание — ношение масок, соблюдение дистанции, санитарная обработка рук — заметно помогло медикам в борьбе с пандемией, — сказала она «Известиям». — В большинстве своем население стало уделять больше внимания состоянию здоровья, особенно люди более молодых возрастов: больше заниматься спортом, фитнесом, правильно питаться.

По мнению Юлии Батровой, у россиян нет особенных пробелов в вопросе санитарного просвещения и гигиенического воспитания.

Умываем руки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Об этом можно было бы говорить 10 лет назад, когда не было такого количества и разнообразия инструментов санитарно-гигиенического просвещения , — сказала она. — Мы могли наблюдать рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и некоторых других. Сейчас медицинское сообщество активно выправляет эту ситуацию. В этом помогает ежегодная диспансеризация. Обязательный пункт при ее прохождении — приобщение к здоровому образу жизни. Врач персонально каждого пациента информирует о возможных проблемах с его здоровьем и базовых правилах борьбы с ними — это и отказ от курения, и снижение веса, и борьба с гиподинамией, и т.д.

Кто должен заниматься просвещением

Управляющий партнер АБ «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин замечает, что в законопроекте новые обязанности распределяются по нескольким органам и организациям.

— В этой ситуации может возникнуть риск того, что эффект от проведенной работы может оказаться незаметным. Поскольку почти ни для одного из названных участников пропаганда, просвещение и воспитание не являются главными направлениями деятельности, — сказал он. — Пропагандой и просвещением должно заниматься специально созданное для этого ведомство или подразделение на постоянной профессиональной основе.

Юлия Батрова между тем замечает, что в России в целом ряде федеральных законов и иных нормативных документов говорится о санитарном просвещении на разных уровнях государственной власти.

— И мы можем увидеть результаты этой работы уже сейчас, — сказала она. — Например, среди молодого населения стало меньше людей, страдающих ожирением, потому что они осведомлены о том, как нужно правильно питаться, как проводить лечебную гимнастику или заниматься физкультурой. Еще один пример — после старта кампании по оформлению пачек сигарет с предупреждающими картинками о вреде курения доля курящих россиян начала снижаться. Доля бросивших курить выросла в 1,7 раза.

Умываем руки Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Вопросом просвещения, говорит Батрова, должны заниматься не только медики, но и представители муниципальных органов. Примерами мероприятий, которые проводятся муниципальными органами власти для повышения уровня санитарно-гигиенического образования населения, она называет велопробеги, марафоны, спартакиады, сдачу норм ГТО. Кроме того, важную роль играет наличие инфраструктуры: оснащение дворов и городских парков зонами фитнеса, ледовыми катками, лыжными трассами, волейбольными и баскетбольными площадками, развитие и строительство новых стадионов, создание досуга для людей с ограниченными возможностями, для детей и пенсионеров.

Минздрав отмечает, что просвещением должны будут заниматься органы санэпиднадзора, медицинские организации, в том числе при участии органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

«В соответствии с приказом Минздрава России от 29.10.2020 № 1177н, профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется медицинскими работниками в рамках оказания медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями по профилю медицинской организации», — пояснили в ведомстве.

Такое просвещение, указывают в министерстве, включает информирование пациентов о факторах риска неинфекционных заболеваний; о способах отказа от потребления алкоголя и табака; о необходимости экстренного обращения за медицинской помощью при жизнеугрожающих состояниях и т.д. Должны указанные организации и обучать пациентов, имеющих «высокий риск развития жизнеугрожающих состояний», и членов их семей правилам первой помощи.

Какой должна быть санитарная пропаганда

Хоманов отмечает, что и сейчас есть плакаты в поликлиниках, мотивирующие билборды, даже локальные движения — в основном молодежные, как офлайн, так и онлайн.

Умываем руки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Всё это работает, но только системно, одна лекция или плакат не смогут ни просветить, ни просто даже охватить какое-то адекватное количество людей, — говорит он. — Нужны масштаб и грамотные управленцы у руля.

Олег Матюнин замечает, что нужно вести речь не только о качестве, но и о силе пропаганды — ведь ей всегда будут противостоять «другие каналы информационного воздействия на общество», прежде всего производители, продвигающие вейпы, сигареты, алкоголь, фастфуд, сладости и другую плохо влияющую на здоровье продукцию.