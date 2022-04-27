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Увеличить чистоту: бизнес РФ может в 1,5 раза нарастить выпуск средств гигиены

Какие бренды заместят Always и Zewa
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Увеличить чистоту: бизнес РФ может в 1,5 раза нарастить выпуск средств гигиены
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2022-04-26 18:01:06
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Российские производители могут в полтора раза нарастить выпуск средств гигиены для замещения иностранных брендов — Always, Libress, Zewa и других. Фонд развития промышленности (ФРП) начал принимать заявки на льготные займы для таких компаний, чтобы они могли увеличить мощности, сообщили «Известиям» в организации. Всего там рассчитывают выдать бизнесу 1,5 млрд рублей. В фонде уточнили, что отдельные игроки могут нарастить производство продукции на 65%. Увеличение выпуска собственных товаров снизит зависимость от импорта, подчеркнули в Минпромторге. Российским же компаниям ситуация даст возможность увеличить продажи, заметили эксперты.

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Российские производители средств гигиены могут увеличить производство для замещения импортных брендов — Zewa, Libresse, Always и других. На такой результат рассчитывают в ФРП, который начал прием заявок на льготные займы компаниям, в том числе производителями гигиенических средств, заявили «Известиям» в фонде. В организации планируют выделить на это 1,5 млрд рублей.

Как сообщили в ФРП, фонд уже одобрил займы 399 млн рублей компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), 70 млн — «Ульяновскому бумажному комбинату» («Русская бумага») и 13,9 млн — «ПК Снежинка» (бренды «Мягкоff», «Свежесть»). Предполагается, что перечисленные организации нарастят выпуск туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.

«Известия» направили запросы в эти компании.

Часть производителей рассчитывают увеличить выпуск продукции за счет займов, полученных и инвестированных в оборудование еще до обострения экономической ситуации. Например, компания «Хайдженик» (бренды Ola! и Tereza Lady) планирует нарастить объемы изготовления женских прокладок на 64%, сообщил ее гендиректор Михаил Срапионов.

— В конце мая предприятие откроет новую линию по выпуску прокладок мощностью 300 млн единиц в год. На создание нового производства компания в 2020 году получила от ФРП льготный заем в размере 123 млн рублей. Ранее предприятие изготавливало продукцию в Бельгии, — рассказал он.

Увеличить чистоту
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

За счет ранее привлеченного финансирования компания «Бумфа Групп» (бренды Premial, Amra, Relux) увеличит объемы изготовления ватных дисков на 44% до 12,2 млн штук и ватных палочек — на 60% до 6,6 млн единиц в год. В 2022 году ФРП одобрил компании еще один займ — на 89,4 млн рублей.

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Мера поддержки направлена на повышение импортонезависимости отечественного производства, подчеркнули «Известиям» в Минпромторге.

Шведская Essity 22 апреля объявила об уходе из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса». Компания производила предметы личной гигиены под брендами Zewa, Libero, Libresse и Tena. Впрочем, затем в Essity заявили, что продолжают продажи продукции в России и не рассматривают параллельный импорт.

До этого Procter & Gamble, выпускающая в том числе Pampers, Always, Tampax, сообщала об остановке инвестиционной деятельности в нашей стране и сокращении ассортимента.

Снизить импорт

По данным Минпромторга, сейчас в России работает более 15 предприятий по выпуску средств личной гигиены. 90% рынка — это производство внутри страны (собственные мощности в РФ есть и у иностранных брендов), 10% — импорт. В год в стране производится 2,3 млрд упаковок гигиенической продукции на 327 млрд рублей, уточнили в министерстве. Несмотря на низкую долю иностранной продукции, ведомство рассматривало включение средств гигиены в список товаров, в отношении которых может быть разрешен параллельный импорт.

При этом бизнес с оценками министерства не согласен.

— Отечественный рынок прокладок на 35% занят импортным товаром. «Хайдженик» принадлежит более 12% рынка, но с увеличением объема производства, рыночная доля может дойти до 20%, — сказал Михаил Срапионов.

Увеличить чистоту
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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По оценке гендиректора «Бумфа Групп» Аслана Шебзухова, 42% российского рынка ватных дисков и палочек также занято зарубежными изделиями. Благодаря второму займу ФРП производитель сможет заместить до 10% импорта, а в перспективе и до 15%, сказал он.

Доля импорта на рынке бумажно-гигиенической продукции профессионального назначения (например, товаров для уборки — бумажных полотенец и других изделий) составляет 29,5%, оценил представитель «Сыктывкар Тиссью Груп». К моменту окончания проекта по наращиванию мощностей компания планирует выйти на первое место на российском рынке, заняв на нем 18%.

Увеличение объемов выпуска продукции позволит отечественным компаниям не только нарастить долю своих товаров на рынке, но и предложить их по более низкой цене, чем у зарубежных брендов, считают опрошенные «Известиями» производители. В частности, сократить стоимость продукции позволит переход и на российское сырье. Например, «Хайдженик» планирует использовать отечественную целлюлозу и довести уровень локализации до 70-75% с нынешних 35-40%, рассказал Михаил Срапионов. Это позволит снизить стоимость продукции на 10%, уточнил он.

При этому у отечественных производителей есть время на перестройку процессов, заметил гендиректор «Infoline — Аналитики» Михаил Бурмистров. В марте на средства гигиены был ажиотажный спрос, и часть россиян сформировала запасы этих товаров, напомнил эксперт. По его мнению, продажи могут вернуться к докризисному уровню не ранее III квартала.

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