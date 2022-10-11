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Штамм есть силы: чем опасен вариант коронавируса «Цербер»

Еще одна линия SARS-CoV-2 может стать причиной третьей волны «Омикрона» в Европе
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Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte
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Ученые предупредили о сверхбыстром распространении еще одного варианта коронавируса, получившего неофициальное название «Цербер». Это штамм BQ.1.1, который отходит от линии ВА.5 «Омикрона». Но в его геноме есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет, выработанный на вакцины и предыдущие заражения коронавирусом. Как говорят врачи, рост инфицирований «Цербеорм» может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами «Омикрона» в Европе. Но сама инфекция по-прежнему протекает легко, поэтому таких угрожающих последствий, какие были при «Дельте» и других ранних штаммах, опасаться не стоит, подчеркнули специалисты.

Новая волна

С наступлением осени заболеваемость коронавирусом в европейских странах выросла настолько, что эксперты здравоохранения ЕС уже стали говорить о начале третьей волны заболеваемости «Омикроном». Согласно данным, собранным независимым научным фондом Gimbe, за неделю, закончившуюся 4 октября, число госпитализаций с симптомами COVID-19 в Италии выросло почти на 32%, а количество попаданий в реанимацию увеличилось примерно на 21% по сравнению с неделей ранее. Как сообщало агентство Reuters, пока вирусологи сходятся на том, что нынешний подъем связан с распространенными летом вариантами «Омикрона» ВА.4/5. Однако и новые подвиды вируса набирают силу: представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже заявили, что ученые отслеживают сотни мутировавших форм «Омикрона».

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Одним их самых «перспективных» в плане распространения новых подвариантов ученые называют BQ.1.1, который уже получил неофициальное название «Цербер» (Cerberus). Как рассказал «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, у этого штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Именно этот белок помогает вирусу проникать в человеческий организм.

— Я бы не сказал, что эти мутации каким-то абсолютно кардинальным образом меняют свойства вируса, но, например, одна из них приводит к тому, что 17% антител к шиповидному белку становятся неэффективными, другая обходит 10% антител. В совокупности всё это делает предыдущий иммунитет, полученный в результате болезни или вакцинации, менее эффективным, — подчеркнул эксперт.

Вариант «Омикрона» BQ.1.1— это потомок линии BA.5, к которому добавились антииммунные мутации R346T, K444T и N460K, сообщил ученый-генетик Дмитрий Прусс. Когда этот штамм только нашли, он показывал астрономический рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании, рассказал ученый. Количество выявленных геномов BQ.1.1 за первые девять дней после его обнаружения выросло там с одного до 28.

— Но в ряде стран такого быстрого роста не видно, и в Англии тоже доля нового штамма очень разнится между лабораториями. А значит, наблюдаемый рост может объясняться вспышками в каком-то узком, но непропорционально секвенируемом демографическом сегменте британского общества. Возможно, это дома престарелых, так как именно они относятся к ведению самой «богатой» новым штаммом лаборатории, — отметил он.

Тот же «Омикрон»

Коронавирус продолжает мутировать, приспосабливаться и находить варианты обхода иммунной системы — это логичная стратегия поведения патогена в популяции, в которой существует определенный коллективный иммунитет, выработанный в первую очередь вакцинами, отметил Альберт Ризванов.

— В процессе адаптации вирусы меняются так, чтобы обходить этот иммунитет. И новый вариант BQ.1.1 потенциально может стать источником следующей волны коронавируса, — считает ученый. — Сейчас его наиболее активно выявляют в Великобритании.

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Новый штамм также уже обнаружили в ряде штатов США. Но с какой бы скоростью и на какие территории не распространялся «Цербер», симптомы вызванной им инфекции по-прежнему остаются относительно легкими, считает старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ и Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков.

— Хотя мы и слышим, что коронавирус — это не простуда и их нельзя сравнивать, их нужно сравнивать, так как простуда — это десятки разных вирусов, которые постоянно меняются, как и штаммы «Омикрона». И те и те не оставляют после себя стойкого иммунитета. И здесь есть биологический смысл. Он в том, чтобы не тратить ресурсы организма на создание постоянного иммунитета против регулярно меняющегося патогена, — рассказал ученый.

Именно поэтому долговременного иммунитета после «Омикрона» не наблюдается ни после перенесенной болезни, ни после вакцинации, уверен он. И это объясняет, почему вирус снова и снова возвращается в популяцию в измененном виде. С другой стороны, из статистических данных следует, что перекрестный иммунитет всё равно работает и помогает мобилизовать силы организма против патогенов, но не блокирует само их поступление в организм, подчеркнул Михаил Болков.

— Поэтому мы болеем, но легче, чем при «Альфе», «Бете» или «Дельте», — подытожил он.

Можно сказать, что новый вариант вызовет новую волну заболеваемости коронавируса в Европе, но принципиально для пациентов и врачей это ничего не изменит, так как это тот же «Омикрон», заверили опрошенные «Известиями» специалисты.

По данным на утро 10 октября в России выявили 15 661 новый случай COVID-19 за сутки. В больницы попали 724 человека, выздоровели 24 819 человек. 96 пациентов скончались, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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