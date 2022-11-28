Протестные построения: как Китай восстал против «нулевой терпимости»

В Китае произошло то, что казалось практически немыслимым всё последнее десятилетие, — серия народных протестов . Недовольство жители республики выражают из-за жестких коронавирусных ограничений . За последние несколько дней волна акций гражданского неповиновения, причем порой под политическими лозунгами, прокатилась по нескольким крупнейшим городам КНР. Тем не менее эксперты , с которыми пообщались «Известия», высказали сомнения, что зримо продемонстрированное социальное недовольство приведет к скорой отмене или значимому смягчению политики «нулевой терпимости» к COVID.

Синьцзянский триггер

Политика «нулевой терпимости» КНР к COVID, практикуемая практически три последних года, разумеется, давно вызывала недовольство немалого числа китайцев. Но прежде выливалась максимум в попытки побегов отдельных товарищей из-под режима самоизоляции или драки с работниками карантинного фронта . Но в последние дни картинки из Китая вполне напоминали то, что привычная к массовым протестам Европа наблюдала около года-полутора назад в разгар своих антиковидных ограничений.

Триггером, как сейчас говорят, стал недавний пожар в многоквартирном доме в синьцзянской столице Урумчи, большая часть 4 млн жителей которого сидит на антикоронавирусном карантине уже более 100 дней. В нем погибли 10 человек. Согласно быстро распространившейся в интернете версии, люди не смогли выйти из горящего здания из-за того, что двери в подъезд были якобы перемотаны проволокой в целях предотвратить бегство из-под карантина. В ходе созванной пресс-конференции официальные лица провинции опровергли слухи о том, что спасению людей помешали меры по борьбе с COVID. Но погасить искру недовольства это совершенно не помогло.

Протестные построения Человек в машине держит белый лист бумаги в знак протеста против коронавирусных ограничений после пожара в Урумчи, 28 ноября 2022 года Фото: REUTERS/Thomas Peter

В конце минувшей недели в Урумчи прошли массовые выступления против политики ковидных ограничений. А к выходным они охватили уже Пекин, Шанхай, Чэнду, Ухань, Гуанчжоу и еще несколько городов поменьше . С началом новой недели уличные акции несколько затихли, но не прекратились совсем: утром 28 ноября две группы протестующих общей численностью свыше 1 тыс. человек собрались вдоль третьей кольцевой автодороги в Пекине, проигнорировав требования правоохранителей разойтись подобру-поздорову.

Не остались в стороне и вузы. Как утверждается, начало выступлению студентов было положено некоей учащейся из Нанкина, которая просто вышла в знак протеста с чистым листом бумаги, а когда преподаватель отнял лист, она так и осталась стоять в той же позе. Минуты спустя к ней в знак солидарности примкнули другие студенты. А уже к воскресному дню такого рода пикеты и протесты против политики «нулевой терпимости» к коронавирусу состоялись в 85 университетах по всему Китаю.

Впрочем, если в вузах акции прошли относительно мирно, то на улицах крупных городов недовольство демонстрировалось уже разбиванием металлических баррикад , которыми оцепили карантинные кварталы, и переворачиванием палаток для тестирования на коронавирус.

Протестные построения Протестующие, 28 ноября 2022 года, Пекин, Китай Фото: REUTERS/Thomas Peter

При этом во время протестов некоторые митингующие пошли на непозволительную с учетом китайских реалий дерзость. Многие перешли от возмущений политикой в сфере здравоохранения к лозунгам с требованиями демократии, свободы слова и даже отставки председателя Си Цзиньпина. Впрочем, такие выпады были всё же нечастыми и скорее их несколько раздули западные СМИ.

Оставь надежду

На фоне обеспокоенности по поводу влияния протестов на вторую по величине экономику мира, всё еще, по сути, серьезно отгороженную от мировой, 28 ноября китайские фондовые индексы резко упали : гонконгский Hang Seng обвалился на 4,5%, а китайский CSI 300 котирующихся в Шанхае и Шэньчжэне акций — на 2,8%. Просел на фоне протестов, пусть и некритично, и курс юаня .

— Настроения действительно ухудшались эти дни на фоне высокой неопределенности на ближайшую перспективу, но негативных последствий в долгосрочной перспективе мы не видим. Мы считаем, что Китай движется к последующему открытию, хотя сроки выхода из политики «нулевой терпимости» к COVID будут зависеть от баланса между экономическими и социальными издержками и человеческими потерями из-за пандемии, — сказал «Известиям» главный азиатский валютный стратег Mizuho Bank в Гонконге Кен Чонг.

Протестные построения Полицейские на акции протеста в Пекине, 27 ноября 2022 года Фото: REUTERS/Thomas Peter

Немало западных экспертов по Азии, расценивших протестную волну как «вызов центральной власти на самом высоком уровне», сочли, что нынешние события смогут сподвигнуть председателя Си отказаться от наносящих экономический ущерб и вызывающих социальные волнения мер куда быстрее, чем планировалось. Однако опрошенные «Известиями» эксперты отнеслись к таким перспективам скептически.

По мнению проживающего в Пекине экономиста Дэвида Махона, в течение трех лет китайское правительство преувеличивало опасность COVID, чтобы обеспечить соблюдение населением мер по мониторингу и проведению вакцинации . Но при этом основным мотивом китайского правительства было и остается спасение жизней.



— Уровень вакцинации в крупных городах может превышать 90%, но среди людей старше 60 лет, проживающих в сельской местности, 52 млн так и не были вакцинированы. И если бы завтра власти отменили политику «нулевой терпимости» против COVID, число погибших было бы неприемлемым , — сказал он «Известиям».

Протестные построения Фото: REUTERS/Thomas Peter

Как показали события последних лет, цель сдержать расползание вируса всегда была для властей КНР приоритетнее соображений экономики . Наверняка это останется главным и сейчас, когда заболеваемость лишь набирает обороты: случаи инфицирования увеличивались по всему Китаю с начала октября, а уже к 28 ноября в стране было зарегистрировано более 40 тыс. новых заразившихся.

Двумя главными мерами сдерживания коронавируса в Китае всегда были быстрое выявление случаев заболевания и направление заразившихся в специализированные изоляторы , а также быстрое отслеживание всех их близких контактов, напомнил «Известиям» завкафедрой эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Университета Гонконга Бен Коулинг.

— Но, к сожалению, эти меры сдерживания становятся менее эффективными по мере увеличения числа случаев заболевания . Это намного проще, когда есть 10 или 100 случаев в день, сложнее, когда есть тысячи случаев в день, и почти невозможно при более 10 тыс. случаев. Иными словами, полноценный общегородской карантин — единственный способ остановить более крупную вспышку , подобную той, что была в Шанхае в начале этого года. И ожидаю, что в ближайшие недели во всех городах Китая будут введены длительные карантины по всему городу, — предрек эксперт.

Протестные построения Акция протеста в Гонконге, 28 ноября 2022 года Фото: REUTERS/Tyrone Siu