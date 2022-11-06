Опасные последствия: что делать при постковидном синдроме

В Москве умерла 9-летняя девочка, переболевшая коронавирусом. Врачи заподозрили у школьницы постковидный синдром. Как выявить постковид, поддается ли он лечению и в чем его основная опасность для взрослых и детей, выясняли «Известия».

Летальный исход

В Москве умерла школьница, переболевшая коронавирусом. Предположительной причиной ее смерти стал постковидный синдром.

Девятилетняя девочка почувствовала себя плохо 18 октября, у нее поднялась высокая температура и сильно заболела голова. Родители вызвали на дом врача. Школьнице становилось всё хуже, и медик, осматривавший ее, вызвал скорую помощь.

Приехавшие врачи застали ребенка в критическом состоянии. Они вызвали дополнительный наряд «скорой», начали реанимацию, но спасти ребенка не удалось.

Опасные последствия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным врачей, девочка страдала постковидным синдромом, у нее диагностировали менингит и острое нарушение мозгового кровообращения.

Как сообщает ВОЗ, от 10 до 20% людей, переболевших коронавирусом, сталкиваются со среднесрочными и долгосрочными симптомами постковида. В основном от него страдают взрослые, но иногда ему подвержены и дети, и для них осложнения могут быть не менее опасны.

Жертвы синдрома

Как говорит в беседе с «Известиями» терапевт «Теледоктор24» Мария Меньшикова, всё, что происходит со здоровьем человека, перенесшего COVID -19, и не объясняется другими причинами или заболеваниями, относится к постковидному синдрому (ПС). Ученые сгруппировали эти признаки в особые группы, где ведущим является поражение какой-либо системы органов.

— Например, кардиальный, респираторный, ренальный, гастроинтестинальный ПС и другие. Обычно пациенты имеют симптомы поражения со стороны нескольких систем/органов, что делает задачу врача совсем не легкой, — отмечает Меньшикова.

Чаще всего у переболевших коронавирусом встречаются жалобы на усталость, одышку, боли в суставах и грудной клетке, кашель, нарушение обоняния или вкуса, памяти, снижение умственной работоспособности и депрессию. При этом течение заболевания не связано с тяжестью перенесенного коронавируса. Симптомы проявляются и у людей, переболевших в легкой форме.

Опасные последствия Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Длительность постковидного синдрома также очень индивидуальна. У большинства пациентов клинические проявления проходят самостоятельно в течение нескольких недель, но некоторые люди страдают от них месяцами и нуждаются в терапии, — говорит собеседница «Известий».

Различные симптомы проявляются с разной частотой — например, длительно сохраняющаяся быстрая утомляемость и общая усталость наблюдается у 95% людей, перенесших COVID-19.

Постковид у детей

По словам педиатра «Теледоктор24» Дарьи Башкутовой, у детей последствия коронавируса встречаются намного реже, чем у взрослых (дети обычно болеют легче). Чаще всего осложнениями страдают школьники, при этом в группу риска попадают подростки с дефицитом массы тела, астмой, хронической бронхолегочной патологией, пороками сердца, патологиями эндокринной и выделительной систем, онкозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями.

— К примеру, дети, которые наблюдались у невролога с диагнозом ВСД, могут ощущать головную боль, головокружение, слабость. Подростки из групп риска ставятся на диспансерный учет для наблюдения и коррекции лечения в течение года, — объясняет Башкутова.

Опасные последствия Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Симптомы, возникающие при постковиде у детей, схожи со встречающимися у взрослых. Со стороны дыхательной системы это могут быть боль в груди, кашель и одышка, вызванная физической нагрузкой. Со стороны сердечно-сосудистой системы — поражения сердца (миокардит или перикардит), которые способны привести к сердечной недостаточности и внезапной остановке сердца.

Также коронавирус может вызывать аносмию или агевзию — изменение запаха или вкуса и, как следствие, изменению пищевого поведения ребенка.

— Болезнь может поражать и нервную систему — это грозит энцефалитом и инсультом, которые способны нарушать работу двигательного и речевого аппаратов, — говорит Бакшутова. — На поражение нервной системы могут указывать невнимательность, рассеянность, трудность в усвоении или запоминании информации, усталость. При затяжных симптомах нужно обратиться к врачу.

Еще одно опасное постковидное нарушение у подростков — развитие синдрома мультисистемного воспаления (MIS-С), добавляет врач общей практики Цифровой клиники ВСК Алина Кобозева. Воспалительный процесс может начаться в любой части тела, в любом органе, включая головной мозг, почки, легкие, сердце, кожу и другие . Такое состояние характеризуется высокой лихорадкой, высыпаниями на коже и слизистых оболочках, снижением артериального давления (иногда до шоковых значений), расстройством желудочно-кишечного тракта, быстрой утомляемостью, болями в мышцах и суставах и другими симптомами.

Опасные последствия Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В случае появления любых из этих симптомов ребенка нужно обязательно обследовать: посетить педиатра, сдать общий анализ мочи и крови, сделать ЭКГ. Родителям врачи советуют больше гулять с ребенком на свежем воздухе, подобрать ему поливитамины, следить за его сном (не менее 8 часов в сутки) и питанием.

Организм под ударом

По словам кандидата медицинских наук, клинического иммунолога и аллерголога Марины Арьяевой, коронавирус серьезно поражает функции иммунных клеток, в частности дендритных и лимфоцитов. Он повреждает сосуды — особенно в плотных органах, таких как мозг, печень, почки и легкие, и в итоге снижаются их функции.

Особенно явно это проявляется в случаях, когда в этих органах уже были нарушения — например, диабет, васкулит или атеросклероз. При поражении сосудов запускается каскад процессов тромбообразования и разнообразных тяжелых последствий — таких как инфаркт, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии.

— При этом повсеместно страдает питание тканей, что особенно заметно по функциям центральной нервной системы. Отсюда — нарушения скорости мышления, снижение памяти и удар по эмоционально-психической сфере жизни человека. Также страдают мышцы и суставы , — объясняет врач.

Опасные последствия Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Кроме того, постковид может запускать аутоиммунные процессы в эндокринной системе — аутоиммунный тиреодит или сахарный диабет I типа. От постковидного синдрома больше страдают люди с пораженными сосудами — диабетики, с лишним весом, с атеросклерозом, а также те, кто склонен к ипохондрии.

— По статистике, около 25–30% от всех пациентов с постковидным синдром требуют серьезного стационарного лечения, в ряде ситуаций — наблюдения в палатах интенсивной терапии, — отмечает Алина Кобозева.

Бесконтрольное течение постковидного синдрома уже привело к летальным исходам десятков тысяч людей. Это большая проблема для человечества и для системы здравоохранения РФ в частности. Именно поэтому в системе ОМС разработана специальная программа углубленной диспансеризации для пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, заключает врач.

Пути лечения

Порой легкие проявления постковидного синдрома могут пройти самостоятельно без какого-либо лечения. Но в ряде ситуаций состояние может усугубиться. Поэтому при появлении любых изменений в своем самочувствии необходимо обратиться за помощью к врачу. Прежде чем приступить к лечению, врачи проводят лабораторные и инструментальные исследования, чтобы оценить объективное состояние организма после заболевания.

— Во время исследования выявляют нарушения, затем врач вырабатывает индивидуальную тактику лечения. Оно направлено в первую очередь на устранение основных синдромов, которые возникли вследствие инфекционного процесса, — объясняет Алина Кобозева.

Опасные последствия Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Так, по словам собеседницы «Известий», при выявлении патологии в работе свертывающей системе крови проводят антикоагулянтную терапию (используют специальную группу лекарственных средств, которая препятствует образованию тромбов). Также с помощью симптоматической терапии стараются ослабить выраженность симптомов постковидных нарушений и повысить качество жизни пациента.

— Если не проводить лечение постковидного синдрома, могут быть тяжелые последствия — развитие миокардита, инфаркта миокарда, ТЭЛА, респираторного дистресс-синдрома и других состояний, — говорит Кобозева.

Развитие недостаточности печени и почек часто происходит незаметно для пациента, а выраженные симптомы, с которыми человек уже не готов мириться, как правило, возникают на терминальных стадиях повреждения внутренних органов.

Меры профилактики

Между тем помимо непосредственного лечения постковидного синдрома существуют и способы его профилактики, благодаря которым человек может привести себя в порядок. Терапевт «Теледоктор24» Мария Меньшикова советует постепенно увеличивать физическую активность — лучше всего делать акцент на скандинавскую ходьбу, йогу, пилатес и бассейн.

— Нужно обязательно высыпаться и контролировать свой сон, при необходимости обратиться к неврологу или сомнологу. Кроме того, полноценное, не обильное, но сбалансированное питание позволит быстрее восстановить силы, — говорит Меньшикова.

Опасные последствия Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

По словам собеседницы «Известий», в ходе терапии постковида могут понадобиться витаминно-минеральные комплексы, а также лечебная физкультура и физиотерапия. Не стоит забывать и о возможности обращения к психологу: это особенно актуально, когда люди находятся в ситуации длительного стресса.