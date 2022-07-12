На поклон к принцу: Байден хочет помириться с Саудовской Аравией

Президент США Джо Байден отправляется на Ближний Восток, его цель — сколотить фронт против России и Китая. Предстоящая поездка американского лидера вызвала возмущение в стране — демократы традиционно критикуют нарушение прав человека в королевстве. При этом Вашингтон уже пытался убедить Эр-Рияд увеличить добычу нефти на фоне противостояния с Москвой, но результатов так и не добился. Получится ли у американского президента создать антироссийский альянс в регионе, разбирались «Известия».

Многие не хотели этого визита

«Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию. <…> Но эта поездка состоится в жизненно важное для региона время и будет способствовать продвижению американских интересов. Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной, чтобы она находилась в безопасности. Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять лучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, а также работать над укреплением стабильности в важном регионе мира. Для этого нам необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты такой работы. Саудовская Аравия — одна из этих стран» , — накануне ближневосточного турне президент США Джо Байден опубликовал статью для The Washington Post.

Он отметил, что его цель — переориентировать, а не разорвать отношения со страной, которая была стратегическим партнером США на протяжении последних 80 лет. По словам американского президента, встреча с лидерами Саудовской Аравии необходима для стратегического партнерства, которое «основано на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям».

На поклон к принцу Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В апреле этого года The Wall Street Journal сообщила, что «напряженность в отношениях между США и королевством достигла небывалого масштаба на фоне российской военной операции на Украине». Так, наследный принц Мухаммед бин Салман отказался разговаривать по телефону с президентом США, который собирался обсудить вопрос наращивания добычи нефти для сдерживания роста цен на фоне введения Вашингтоном запрета на импорт российских энергоносителей.

Через несколько месяцев американские СМИ сообщили, что Вашингтон хочет восстановить отношения «с ключевым ближневосточным союзником».

Четыре проблемы в отношениях

Узнав о предстоящем ближневосточном визите американского лидера, арабские СМИ назвали четыре основные проблемы, подход к которым необходимо найти за время поездки. Первая — это возрождение ядерной сделки с Ираном. Очередной раунд переговоров в Дохе завершился провалом, поэтому необходимо радикально изменить американскую стратегию в отношении Тегерана.

Вторая проблема — еще более сложная, отмечает издание Al-Quds Al-Arabi, — урегулирование израильско-палестинского конфликта. Так, Байден собирается встретиться с Беньямином Нетаньяху, у которого появился шанс вернуться к власти и сформировать новое правительство после ноябрьских выборов. Также вероятны переговоры с временно исполняющим обязанности премьер-министра Яиром Лапидом и министром обороны Бенни Ганцем.

Однако взгляды этих политиков на принцип «два государства для двух народов» сильно отличаются. На носу выборы, а значит, соперники будут использовать популистские лозунги для получения большего числа мест в парламенте, не исключены заявления в поддержку строительства поселений и нарушения прав палестинцев. Так что Байден едва ли добьется прогресса.

На поклон к принцу Подготовка к визиту Джо Байдена в Иерусалиме, Израиль Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Еще одна проблема — Саудовская Аравия не слишком доверяет американскому лидеру. Изначально он говорил, что его администрация «будет отражать американские ценности», а «не искать выгоды». Но вместо этого он изменил отношение к Эр-Рияду, опасаясь увеличения российско-китайского влияния, а также серьезного экономического и энергетического кризиса в США.

Четвертая проблема — американскому президенту необходимо развеять сомнения вокруг политики Вашингтона в регионе во время встречи с лидерами Саудовской Аравии, шести стран Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, Египта, Ирака и Иордании. Поскольку сейчас государства уверены, что эта линия не отвечает интересам региональных государств.

Арабские СМИ также уверены, что американское предложение о создании системы коллективной безопасности потерпит крах. Попытки иностранных государств создать нечто подобное всегда вызывали ожесточенное сопротивление в регионе.

«Всё это сложные задачи, стоящие перед американским лидером, но, если Байден не справится, Вашингтону придется дорого за это заплатить», — пишет Al-Quds Al-Arabi.

Издания отмечают, что «спустя почти 18 месяцев нахождения в Белом доме Байден решил, что пора посетить Ближний Восток». При этом главной целью предстоящего визита считается Израиль, а Саудовская Аравия — лишь необходимостью. Эр-Рияд нужен США «лишь для поставок дешевой нефти и военного сотрудничества против Ирана».

На поклон к принцу Джо Байден Фото: REUTERS/Juan Medina

Сообщается, что этот визит с самого начала преследовали неудачи: он планировался раньше, но потом был отложен. Изначально Байден преуменьшил значение этого региона, однако после начала военной спецоперации России на Украине понял, что ошибался.

У России есть преимущества

Сейчас всё внимание приковано к визиту Байдена в Саудовскую Аравию, рассказал в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

— Эр-Рияд — стратегический партнер США в двух сферах — нефтяной и оборонной, эти союзнические отношения длятся с момента провозглашения Саудовской Аравией независимости в 1932 году. Но Вашингтон обращался с Эр-Риядом с позиции старшего во времена холодной войны, а с 90-х и вовсе с позиции гегемона. Арабы воспринимались как дикари, которым посчастливилось оказаться на богатейших месторождениях, которые были необходимы Западу. Даже здесь у России есть определенное преимущество над США. Был очень успешный визит министра иностранных дел Сергея Лаврова, были достигнуты договоренности и их нарушения со стороны королевства ждать не стоит, — пояснил арабист.

Политолог отметил, что Москва, в свою очередь, общается с Эр-Риядом на равных, умеет договариваться, выслушивать и учитывать позицию.

— Отношения США и Саудовской Аравии дали трещину задолго до украинского кризиса, на фоне которого ОАЭ и королевство высказали свое нефтяное «фи», когда после эмбарго на российские энергоресурсы со стороны Вашингтона последовал отказ увеличивать добычу нефти. Важен и личностный фактор. Фактический лидер Мохаммед бин Салман в непростых отношениях с демократическим истеблишментом США. Особенно ярко эти трения разгорелись в 2018 году после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи. В США заговорили о нарушении прав человека в Саудовской Аравии, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что после прихода Байдена к власти его администрация, по сути, отказалась признавать Мохаммеда бин Салмана фактическим лидером королевства, демократы в конгрессе США инициировали расследование против наследного принца, а недавно назвали улицу напротив посольства Саудовской Аравии в честь убитого журналиста Хашокджи.

На поклон к принцу Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи, Эр-Рияд, май 2022 года Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

— Тем не менее Байден рассчитывает подтвердить этот многолетний союз в нефтяном и оборонном секторах через членов династии аль-Сауд, которые по-прежнему имеют вес в политике королевства, но при этом не очень хорошо настроены по отношению к наследному принцу. Байден и наследный принц будут встречаться на многосторонних встречах, но вряд ли состоится личная встреча. Саудовскую Аравию волнует ситуация в Йемене: США всячески мешают арабской коалиции завершить спецоперацию в стране. Единственное, в чем сходятся позиции Вашингтона и Эр-Рияда, — вопрос ядерной программы в Иране, — считает политолог.

Эксперт полагает, что ключевая ошибка США в отношениях с королевством в том, что они не учитывают многослойность внешней политики Саудовской Аравии, не разделяют интересы по масштабу и по категориям.

— На самом деле, есть определенная иерархия в этом вопросе. Не учитывают они и идейно-ценностный фактор, как арабский Восток и мусульманский мир, где Саудовская Аравия также претендует на лидерство. Наследный принц понимает, что добиться его невозможно, пока существует гегемон, который не только старается влиять на экономику и оборонную политику региональных тяжеловесов, к которым относится Саудовская Аравия, но и на идейно-ценностный ландшафт, — уверен специалист.

Схожую позицию разделяет востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— Визит покажет, смогут ли американцы создать на Ближнем востоке фронт против России и Китая. Но дело в том, что Байден — демократ, а у них отношения с Саудовской Аравией всегда были не самые простые. Они делают ставку на «Братьев-мусульман» (признана террористической в РФ), а в королевстве их считают террористической организацией. Например, сейчас ситуация выглядит иначе, чем при Дональде Трампе, когда отношения были прекрасными. Когда Байден победил на выборах, на Ближнем востоке пошли подвижки в сторону примирения Саудовской Аравии с Катаром, с Турцией, Египта с Катаром и Турцией — те конфликты, которые до этого бушевали, стали сходить на нет , — пояснил политолог.

На поклон к принцу Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Фото: REUTERS/Courtesy of Saudi Royal Court/Bandar Algaloud

Эксперт отмечает, что Байдену хочется убедить саудовцев поставлять на рынок как можно больше нефти, чтобы опустить цены на сырье. Те же самые закулисные игры ведут с Венесуэлой. Это происходит в контексте планов западных стран во главе с США по установлению предельной цены на закупку российской нефти.

— У саудовцев в целом нет никого резона идти на договоренности с демократами и, в частности, с Байденом. Дело даже не в цене на нефть, тут больше играют роль политические факторы. Саудовцы прекрасно понимают, что если американцам удастся додавить Россию в том или иной виде или же сильно ее прижать, сохранив ее гегемонию, то саудовцы вполне могут стать следующими кандидатами на «демократические изменения», подразумевая процессы, которые шли в рамках «арабской весны». Саудовцам это не нужно. Они хотели бы видеть некую альтернативу США. Такой альтернативой может стать Россия, все-таки Китай — это экономическая держава, придерживающаяся экономических методов, — добавил Онтиков.

Политолог полагает, что Байден вряд ли будет упрашивать саудовцев.