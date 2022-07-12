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На поклон к принцу: Байден хочет помириться с Саудовской Аравией

Удастся ли американскому президенту сколотить фронт против России на Ближнем Востоке
Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Президент США Джо Байден отправляется на Ближний Восток, его цель — сколотить фронт против России и Китая. Предстоящая поездка американского лидера вызвала возмущение в стране — демократы традиционно критикуют нарушение прав человека в королевстве. При этом Вашингтон уже пытался убедить Эр-Рияд увеличить добычу нефти на фоне противостояния с Москвой, но результатов так и не добился. Получится ли у американского президента создать антироссийский альянс в регионе, разбирались «Известия».

Многие не хотели этого визита

«Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию. <…> Но эта поездка состоится в жизненно важное для региона время и будет способствовать продвижению американских интересов. Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной, чтобы она находилась в безопасности. Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять лучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, а также работать над укреплением стабильности в важном регионе мира. Для этого нам необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты такой работы. Саудовская Аравия — одна из этих стран», — накануне ближневосточного турне президент США Джо Байден опубликовал статью для The Washington Post.

Он отметил, что его цель — переориентировать, а не разорвать отношения со страной, которая была стратегическим партнером США на протяжении последних 80 лет. По словам американского президента, встреча с лидерами Саудовской Аравии необходима для стратегического партнерства, которое «основано на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям».

На поклон к принцу
нефть
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В апреле этого года The Wall Street Journal сообщила, что «напряженность в отношениях между США и королевством достигла небывалого масштаба на фоне российской военной операции на Украине». Так, наследный принц Мухаммед бин Салман отказался разговаривать по телефону с президентом США, который собирался обсудить вопрос наращивания добычи нефти для сдерживания роста цен на фоне введения Вашингтоном запрета на импорт российских энергоносителей.

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Через несколько месяцев американские СМИ сообщили, что Вашингтон хочет восстановить отношения «с ключевым ближневосточным союзником».

Четыре проблемы в отношениях

Узнав о предстоящем ближневосточном визите американского лидера, арабские СМИ назвали четыре основные проблемы, подход к которым необходимо найти за время поездки. Первая — это возрождение ядерной сделки с Ираном. Очередной раунд переговоров в Дохе завершился провалом, поэтому необходимо радикально изменить американскую стратегию в отношении Тегерана.

Вторая проблема — еще более сложная, отмечает издание Al-Quds Al-Arabi, — урегулирование израильско-палестинского конфликта. Так, Байден собирается встретиться с Беньямином Нетаньяху, у которого появился шанс вернуться к власти и сформировать новое правительство после ноябрьских выборов. Также вероятны переговоры с временно исполняющим обязанности премьер-министра Яиром Лапидом и министром обороны Бенни Ганцем.

Однако взгляды этих политиков на принцип «два государства для двух народов» сильно отличаются. На носу выборы, а значит, соперники будут использовать популистские лозунги для получения большего числа мест в парламенте, не исключены заявления в поддержку строительства поселений и нарушения прав палестинцев. Так что Байден едва ли добьется прогресса.

На поклон к принцу
Подготовка к визиту Джо Байдена в Иерусалиме

Подготовка к визиту Джо Байдена в Иерусалиме, Израиль

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Еще одна проблема — Саудовская Аравия не слишком доверяет американскому лидеру. Изначально он говорил, что его администрация «будет отражать американские ценности», а «не искать выгоды». Но вместо этого он изменил отношение к Эр-Рияду, опасаясь увеличения российско-китайского влияния, а также серьезного экономического и энергетического кризиса в США.

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Четвертая проблема — американскому президенту необходимо развеять сомнения вокруг политики Вашингтона в регионе во время встречи с лидерами Саудовской Аравии, шести стран Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, Египта, Ирака и Иордании. Поскольку сейчас государства уверены, что эта линия не отвечает интересам региональных государств.

Арабские СМИ также уверены, что американское предложение о создании системы коллективной безопасности потерпит крах. Попытки иностранных государств создать нечто подобное всегда вызывали ожесточенное сопротивление в регионе.

«Всё это сложные задачи, стоящие перед американским лидером, но, если Байден не справится, Вашингтону придется дорого за это заплатить», — пишет Al-Quds Al-Arabi.

Издания отмечают, что «спустя почти 18 месяцев нахождения в Белом доме Байден решил, что пора посетить Ближний Восток». При этом главной целью предстоящего визита считается Израиль, а Саудовская Аравия — лишь необходимостью. Эр-Рияд нужен США «лишь для поставок дешевой нефти и военного сотрудничества против Ирана».

На поклон к принцу
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS/Juan Medina

Сообщается, что этот визит с самого начала преследовали неудачи: он планировался раньше, но потом был отложен. Изначально Байден преуменьшил значение этого региона, однако после начала военной спецоперации России на Украине понял, что ошибался.

У России есть преимущества

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Сейчас всё внимание приковано к визиту Байдена в Саудовскую Аравию, рассказал в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

— Эр-Рияд — стратегический партнер США в двух сферах — нефтяной и оборонной, эти союзнические отношения длятся с момента провозглашения Саудовской Аравией независимости в 1932 году. Но Вашингтон обращался с Эр-Риядом с позиции старшего во времена холодной войны, а с 90-х и вовсе с позиции гегемона. Арабы воспринимались как дикари, которым посчастливилось оказаться на богатейших месторождениях, которые были необходимы Западу. Даже здесь у России есть определенное преимущество над США. Был очень успешный визит министра иностранных дел Сергея Лаврова, были достигнуты договоренности и их нарушения со стороны королевства ждать не стоит, — пояснил арабист.

Политолог отметил, что Москва, в свою очередь, общается с Эр-Риядом на равных, умеет договариваться, выслушивать и учитывать позицию.

— Отношения США и Саудовской Аравии дали трещину задолго до украинского кризиса, на фоне которого ОАЭ и королевство высказали свое нефтяное «фи», когда после эмбарго на российские энергоресурсы со стороны Вашингтона последовал отказ увеличивать добычу нефти. Важен и личностный фактор. Фактический лидер Мохаммед бин Салман в непростых отношениях с демократическим истеблишментом США. Особенно ярко эти трения разгорелись в 2018 году после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи. В США заговорили о нарушении прав человека в Саудовской Аравии, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что после прихода Байдена к власти его администрация, по сути, отказалась признавать Мохаммеда бин Салмана фактическим лидером королевства, демократы в конгрессе США инициировали расследование против наследного принца, а недавно назвали улицу напротив посольства Саудовской Аравии в честь убитого журналиста Хашокджи.

На поклон к принцу
Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи

Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи, Эр-Рияд, май 2022 года

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

— Тем не менее Байден рассчитывает подтвердить этот многолетний союз в нефтяном и оборонном секторах через членов династии аль-Сауд, которые по-прежнему имеют вес в политике королевства, но при этом не очень хорошо настроены по отношению к наследному принцу. Байден и наследный принц будут встречаться на многосторонних встречах, но вряд ли состоится личная встреча. Саудовскую Аравию волнует ситуация в Йемене: США всячески мешают арабской коалиции завершить спецоперацию в стране. Единственное, в чем сходятся позиции Вашингтона и Эр-Рияда, — вопрос ядерной программы в Иране, — считает политолог.

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Эксперт полагает, что ключевая ошибка США в отношениях с королевством в том, что они не учитывают многослойность внешней политики Саудовской Аравии, не разделяют интересы по масштабу и по категориям.

— На самом деле, есть определенная иерархия в этом вопросе. Не учитывают они и идейно-ценностный фактор, как арабский Восток и мусульманский мир, где Саудовская Аравия также претендует на лидерство. Наследный принц понимает, что добиться его невозможно, пока существует гегемон, который не только старается влиять на экономику и оборонную политику региональных тяжеловесов, к которым относится Саудовская Аравия, но и на идейно-ценностный ландшафт, — уверен специалист.

Схожую позицию разделяет востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— Визит покажет, смогут ли американцы создать на Ближнем востоке фронт против России и Китая. Но дело в том, что Байден — демократ, а у них отношения с Саудовской Аравией всегда были не самые простые. Они делают ставку на «Братьев-мусульман» (признана террористической в РФ), а в королевстве их считают террористической организацией. Например, сейчас ситуация выглядит иначе, чем при Дональде Трампе, когда отношения были прекрасными. Когда Байден победил на выборах, на Ближнем востоке пошли подвижки в сторону примирения Саудовской Аравии с Катаром, с Турцией, Египта с Катаром и Турцией — те конфликты, которые до этого бушевали, стали сходить на нет, — пояснил политолог.

На поклон к принцу
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман

Фото: REUTERS/Courtesy of Saudi Royal Court/Bandar Algaloud

Эксперт отмечает, что Байдену хочется убедить саудовцев поставлять на рынок как можно больше нефти, чтобы опустить цены на сырье. Те же самые закулисные игры ведут с Венесуэлой. Это происходит в контексте планов западных стран во главе с США по установлению предельной цены на закупку российской нефти.

— У саудовцев в целом нет никого резона идти на договоренности с демократами и, в частности, с Байденом. Дело даже не в цене на нефть, тут больше играют роль политические факторы. Саудовцы прекрасно понимают, что если американцам удастся додавить Россию в том или иной виде или же сильно ее прижать, сохранив ее гегемонию, то саудовцы вполне могут стать следующими кандидатами на «демократические изменения», подразумевая процессы, которые шли в рамках «арабской весны». Саудовцам это не нужно. Они хотели бы видеть некую альтернативу США. Такой альтернативой может стать Россия, все-таки Китай — это экономическая держава, придерживающаяся экономических методов, — добавил Онтиков.

Политолог полагает, что Байден вряд ли будет упрашивать саудовцев.

— У него есть определенные козыри, которые он может начать использовать: например, убийство саудовского журналиста, войну в Йемене, 9/11 и другие аргументы. Убежден, что идти на поводу у американцев саудовцам очень не хочется не только по экономическим причинам, это вопрос саудовской национальной безопасности. Они понимают: сегодня ты дружишь с американцами, а завтра они воткнут тебе нож в спину, — считает востоковед.

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