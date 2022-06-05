Мириться с принцем: Байден просит саудитов увеличить добычу нефти

Американский лидер Джо Байден собрался в Саудовскую Аравию. Этот визит станет первым за время его президентства. На фоне предстоящей поездки на Ближний Восток появились сообщения о том, что Эр-Рияд может увеличить добычу нефти. Это могло бы возместить поставки для европейского рынка после отказа ЕС закупать ее у России. Удастся ли президенту США преодолеть разногласия с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, разбирались «Известия».

На встречу к друзьям

« Администрация президента Джозефа Байдена планирует его поездку на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), где он может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом », — сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Точная дата визита пока не называется, известно только, что она запланирована после саммита G7, который пройдет в Германии 26–28 июня, а также встречи НАТО, назначенной на 28–30 июня. Потом Байден собирается провести переговоры с премьер-министром Нафтали Беннетом в Израиле. И уже после этого отправиться в Эр-Рияд.

Мириться с принцем Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Tom Brenner

Вообще ССАГПЗ считается закрытой международной организацией, в которую помимо Саудовской Аравии также входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

Непростые отношения

В последнее время отношения Эр-Рияда и Вашингтона были довольно непростыми. Всё осложнилось в 2018 году после убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашокджи, известного критика саудовских властей. Спустя три года Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором сообщила, что операцию по устранению общественного деятеля одобрил лично наследный принц. В результате Госдеп ввел санкции против 76 подданных королевства, подозреваемых в причастности к этому преступлению.

Мириться с принцем Фото: Global Look Press/Depo Photos

В Эр-Рияде эту информацию назвали «негативной, ложной и неприемлемой». Помимо этого Мухаммеда бин Салмана заподозрили в причастности к хакерской атаке на телефон основателя Amazon американца Джеффа Безоса. Также США отчислили 21 военнослужащего из Саудовской Аравии, после того как один из лейтенантов устроил теракт на авиабазе американских ВМС.

В марте Мухаммед бин Салман отказался разговаривать по телефону с президентом США, который собирался обсудить вопрос наращивания добычи нефти для сдерживания роста цен на фоне введения Вашингтоном запрета на импорт российских энергоносителей.

При этом предшественник Байдена на посту Дональд Трамп активно демонстрировал, что страны связывают особые отношения. Так, Саудовская Аравия стала первой зарубежной страной, которую он посетил, став президентом. На переговорах с саудитами американцы не стали поднимать традиционную для демократов тему о соблюдении прав человека. В итоге стороны подписали многомиллиардные контракты на поставку королевству вооружения в течение 10 лет, а также договорились модернизировать вооруженные силы Саудовской Аравии.

Главный поставщик

На фоне предстоящего визита Байдена в Саудовскую Аравию The Financial Times со ссылкой на пять источников сообщила, что Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти, если Москва из-за западных санкций сократит объемы. В настоящее время Россия добывает нефти на 1 млн баррелей в сутки меньше квоты в ОПЕК+.

Мириться с принцем Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah

В публикации сообщается о готовности Эр-Рияда компенсировать потери, которые понесет мировая экономика из-за нефтяного эмбарго, введенного Евросоюзом в отношении России. На днях Европейский союз согласовал шестой пакет санкций, в соответствии с которым к концу года поставки российской нефти в Европу сократятся на 90%.

Одна из причин, по которой США настолько заинтересованы в наращивании добычи нефти Саудовской Аравией, — попытка снизить цены на американском рынке.

Королевский прием

— После того как американцы, а вслед за ними и европейцы вводят санкции против российского нефтегазового сектора, понятно, что им нужно как-то замещать выпадающие объемы нефти, которые не будут поступать на мировой рынок. Американцы пытались договориться с Венесуэлой, но не удалось, теперь пытаются уговорить страны ОПЕК. Тут надо понимать, что самим нефтедобывающим государствам не очень выгоден хаос на нефтяных рынках, поэтому за этим решением, которое мы, вероятно, увидим, скорее всего, стоят не только американские интересы. Нельзя сказать, что это только американцы взяли и продавили. Тут присутствуют и национальные интересы членов ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии. Главный вопрос в том, насколько сильно они увеличат эту добычу. Я видел заявления со стороны представителей ОПЕК, что в любом случае полностью заменить российские поставки у стран-членов не получится , — пояснил в беседе с «Известиями» востоковед, публицист Андрей Онтиков.

Мириться с принцем Фото: REUTERS/Dado Ruvic

У Байдена сейчас нет какого-либо другого выхода, кроме как мириться с Мухаммедом бин Салманом, поскольку ему крайне важно продвигать и укреплять интересы США на Ближнем Востоке, считает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

— За последние несколько лет позиции Вашингтона резко ослабли в регионе, и это, безусловно, сказывается на поддержке странами Ближнего Востока американских инициатив. Всё дело в том, что отношения хозяина Белого дома с наследным принцем Саудовской Аравией всё это время были, мягко говоря, натянутыми. Байден не вызывает доверия у монархий залива, помимо прочего те еще пытаются выторговать для себя более выгодные условия. С одной стороны, они не присоединяются к антироссийским санкциям, с другой — стороны ждут выгодных предложений от американцев. Байден хоть и пытается примириться с Мухаммедом бин Салманом, но всё же не хочет идти на уступки , — пояснил политолог в беседе с «Известиями».

По его словам, до сих пор неясно, что американцы готовы предоставить взамен на потепление отношений.

— Это может быть и снятие санкций, и отсутствие со стороны США требований по наращиванию добычи нефти. Более того, в Эр-Рияде помнят, как, будучи кандидатом в президенты, Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя» на мировой арене из-за ситуации с правами человека в этой стране. Более того, монархии залива имеют свои претензии к США из-за Ирана и ракетных ударов по странам Персидского залива со стороны повстанцев-хуситов в Йемене. По их мнению, американцы не способны реагировать на эти удары, вдобавок ведут с Ираном переговоры по возобновлению ядерной сделки, что, несомненно, придаст иранцам еще больше сил и влияния. К тому же есть предположение, что монархии залива обязательно воспользуются снижением доли России на европейском нефтяном рынке, и после этого принц сможет диктовать европейцам свои условия игры, — отметил специалист.

Королевство может упрочить влияние

— В целом с 2015 года у Вашингтона не очень хорошие отношения с Саудовской Аравией. Барак Обама не поддержал действия Эр-Рияда в Йемене, были разные политические споры, противоречия. Трамп пытался их нормализовать, вел в целом просаудовскую политику. Байден обещал ввести меры против властей страны из-за убийства журналиста Джамаля Хашокджи. Вашингтон пытался навязать свою политику Эр-Рияду, в ответ Саудовская Аравия игнорировала США. Взять, например, эпизод, когда Мухаммед бин Салман отказывался снять трубку, когда ему звонил Джозеф Байден. С одной стороны, вроде организован визит. Но с другой — это еще ничего не означает. Они могут встретиться, поговорить, а потом Эр-Рияд будет продвигать свои условия , — пояснил научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов в разговоре с «Известиями».

Мириться с принцем Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Фото: REUTERS/Courtesy of Saudi Royal Court/Bandar Algaloud

По мнению арабиста, Байден часто позволяет себе неоднозначные высказывания.