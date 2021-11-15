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Сигнал быкам: Саудовская Аравия проигнорировала призывы Байдена

Почему арабская монархия повышает экспортные цены на свою нефть
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Сигнал быкам: Саудовская Аравия проигнорировала призывы Байдена
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2021-11-09 20:00:31
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Саудовская Аравия резко повысила экспортные цены на собственную нефть, причем рост оказался даже более серьезным, чем ожидали аналитики. Такое повышение может быть сигналом о том, что цены на главный мировой природный ресурс будут расти и дальше. Тем более что ОПЕК+, где саудовцы являются одним из двух важнейших игроков, также проигнорировала призыв президента США Джо Байдена об увеличении поставок. Эксперты считают, что цены неизбежно будут расти, вопрос лишь в том, сможет ли мировая экономика в ее нынешнем состоянии проглотить это подорожание.

Биржевые цены на нефть являются важнейшим индикатором состояния дел на нефтяном рынке. Тем не менее стоимость различных марок используется чаще для операций с бумагами на фондовом рынке, чем при физических сделках на поставку продукта. Разные страны и компании, как правило, привязывают стоимость своего сырья к различным маркерным сортам, но почти всегда существует разница.

Сигнал быкам: Саудовская Аравия
опек+
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Так, Саудовская Аравия торгует своей нефтью Arab Light c небольшой премией относительно маркерного сорта Dubai Crude. В основном этот сорт поставляется в страны Азии (куда уходит около 60% всего саудовского, да и вообще арабского экспорта). Напротив, поставки в Западную Европу идут с привязкой к марке нефти Brent с малым дисконтом.

В последние годы Саудовская Аравия часто устанавливала ценник существенно ниже маркерных сортов, давая покупателям солидную скидку. Такая практика стала особенно частой с 2014 года, когда арабское государство развязало ценовую войну, пытаясь вытеснить с рынка конкурентов. В первую очередь речь шла об американских сланцевых производителях, но в итоге доставалось всем. Весной 2020 года новое обострение ценовой войны случилось после того, как Саудовская Аравия и Россия не договорились о сотрудничестве по ограничению добычи в рамках ОПЕК+. Правда, та атака длилась недолго: после того как все участники осознали степень катастрофы на нефтяном рынке, начались переговоры о беспрецедентном в истории квотировании производства нефти.

Сейчас складывается обратная ситуация, по крайней мере, в отношении азиатских поставок. Arab Light, один из самых легких вариантов саудовской нефти, продается с премией. До конца прошлой недели она составляла $1,4 к котировкам Dubai Crude. Это сравнительно дешевая марка, ее декабрьские фьючерсы котируются в районе $79–80 за баррель. Теперь государственная нефтяная компания Saudi Aramco подняла премию за поставки в декабре сразу до $2,3, так что теперь аравийская нефть пойдет по ценам около $82–83 за баррель. Это почти на доллар дороже того, что ожидало большинство аналитиков.

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Эксперты лишь расходятся во мнениях относительно продолжительности этого периода

Саудовская Аравия подняла цены буквально спустя несколько дней после призывов президента США Джо Байдена к Эр-Рияду и Москве увеличить поставки нефти на мировой рынок. ОПЕК+ вновь решила отстраниться и сохранить имеющиеся темпы наращивания поставок. После этого крупнейший экспортер нефти в мире решил, что следует ковать железо, пока горячо. Стоит отметить, что другие страны Персидского залива в своей ценовой политике почти всегда идут в кильватере Саудовской Аравии. Есть все основания полагать, что и они повысят свои экспортные цены для Азии, где из-за энергетического кризиса, выражающегося в резком росте цен на природный газ и уголь, дорожает и нефть, являющаяся во многих случаях товаром-субститутом.

На решение саудовцев могли повлиять и другие причины. К примеру, британская нефтегазовая корпорация BP в недавнем отчете обнаружила, что мировой спрос на нефть впервые после кризиса вырос до 100 млн баррелей в день. Это произошло несмотря на то, что, к примеру, отрасль авиаперевозок так до конца и не оправилась от сокращения полетов из-за пандемии. То есть пространство для дальнейшего роста спроса всё еще имеется. Кроме того, в США всерьез рассматриваются варианты ограничения или даже временного запрета на экспорт нефти. Даже теоретическая возможность принятия такого решения американской администрацией никак не способствует успокоению рынка, который на фоне энергокризиса и так находится «на нервах».

Сигнал быкам: Саудовская Аравия
Президент США Джо Байден проводит заседание кабинета министров

Президент США Джо Байден проводит заседание кабинета министров

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Можно ли рассматривать действия Саудовской Аравии как признак уверенности в том, что нефть и дальше будет расти? По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Анны Зайцевой, именно об этом и говорит поведение крупнейшего игрока.

— Повышение отпускных цен — бычий сигнал участникам рынка. И это вполне закономерно, поскольку на нефтяном рынке по-прежнему поддерживается дефицит из-за ограничений на добычу со стороны ОПЕК+, и эта ситуация сохранится как минимум до конца года, — утверждает эксперт.

По словам собеседницы «Известий», еще одним аргументом в пользу поддержания высоких цен на нефть на кратко- и среднесрочном горизонте является намечаемый ведущими странами переход на зеленую энергетику.

— В этих условиях нефтеэкспортерам выгодно сдерживать предложение, чтобы выжать максимум из благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке, поскольку в дальнейшем по мере продвижения энергоперехода спрос на нефть будет ослабевать, — считает аналитик.

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— В зависимости от ожидаемого спроса Саудовская Аравия ежемесячно пересматривает цены на свой экспортный сорт Arab Light, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. — Рост декабрьских цен для Азии сильнее прогнозов означает, что Saudi Aramco ожидает более высокого спроса на свою нефть в конце года. Это типичный бычий сигнал для цен на нефть. Но он ничего не говорит о перспективах на январь 2022 года и далее.

Между тем столь высокие цены на нефть и ожидания их дальнейшего роста несут в себе риски для посткризисного восстановления мировой экономики. Помимо нарушений в глобальных цепочках поставок из-за пандемии коронавируса, растущие цены на энергоносители ведут к ускорению инфляции как в развивающихся, так и в развитых странах. При этом крупнейшие страны по объемам потребления нефти (США, Китай, Индия и другие) уже выражают беспокойство относительно текущего уровня цен на нефть, усматривая в нем препятствия для экономического роста.

Сигнал быкам: Саудовская Аравия
Производственная база на месторождении Шайбах Saudi Aramco в Пустом квартале, Саудовская Аравия

Производственная база на месторождении Шайбах Saudi Aramco в Пустом квартале, Саудовская Аравия

Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah

— Как ранее отмечал глава «Лукойла» Вагит Алекперов, цены выше $100 за баррель могут привести к росту инвестиций в малорентабельные проекты, что несет в себе риски резкого падения предложения в периоды снижения нефтяных цен и разбалансировки рынка. То есть для ценовой стабильности нефтяного рынка критическое значение имеет предсказуемость со стороны предложения, — отметила Анна Зайцева.

По словам Галактионова, цены выше $80–85 за баррель начинают негативно влиять на спрос, но в условиях отсутствия альтернативы (другие энергоносители сейчас еще дороже) потребление может оставаться стабильным и при более высоких ценах, если это не продлится слишком долго.

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