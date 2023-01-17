Портовый крен: РФ в разы сократила морские поставки нефти Западу

Отгрузка нефти из российских портов в недружественные страны уменьшилась в разы — поставки перенаправлены на Восток, выяснили «Известия». Значительно вырос экспорт в Турцию, Египет, Индию и Китай . Об этом говорят данные «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора». Введенное 5 декабря эмбарго ЕС на морские поставки из РФ привело к тому, что Запад стал получать российскую нефть по более высоким мировым ценам из других стран, а российские нефтяные грузопотоки в основном уже перенаправлены в дружественные государства. В том, сохранится ли эта тенденция после вступления в силу введенного Западом аналогичного эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля, разбирались «Известия».

В правильном перенаправлении

Россия перенаправила отгрузки нефти из крупнейших портов на Восток, следует из данных «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора», с которыми ознакомились «Известия». Так, если в декабре 2021 года из портов Приморск и Усть-Луга вся нефть направлялась в страны Европы, а из порта Новороссийск этот объем составлял 92%, то в декабре 2022-го отгрузки в недружественные страны Евросоюза из Приморска составили 12%, Усть-Луги — 14% и Новороссийска — 48%. Значительно вырос объем российских поставок в Турцию, Египет, Индию и Китай.

Вице-премьер Александр Новак 16 января сообщил, что экспорт нефти из России по итогам 2022 года вырос на 7%. По итогам 2021-го он составлял 231 млн т. Среднесуточно наша страна экспортировала в целом около 5 млн баррелей в сутки, поставки морским путем в среднем могут составлять около 2,5 млн баррелей в сутки, отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Портовый крен Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В 2023 году поставки нефти морем из РФ за неделю с 6 по 13 января выросли на 30% и достигли рекордного с апреля 2022 года показателя в 3,8 млн баррелей в сутки , сообщило 16 января агентство Bloomberg. По его данным, экспорт через порты в Балтийском море вырос на 626 тыс. баррелей в сутки, а через Черное море — на 47%. Увеличились и поставки из тихоокеанских портов страны — эти показатели говорят о том, что Россия смогла выдержать негативное воздействие европейских санкций, отметило агентство.

Как писали «Известия», с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставляемое морем российское сырье в Евросоюз, а также введен запрет на перевозку и страхование энергоресурса стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. В качестве ответной меры президент России Владимир Путин подписал указ о запрете продавать нефть по контрактам, которые содержат «механизм фиксации предельной цены».

Сохраняющиеся объемы перевозок нефти из российских морских портов обусловлены тем, что европейские ограничения не действовали, если сырье было закуплено по предельной цене в $60 за баррель или ниже , сказала «Известиям» генеральный директор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова. Так, например, в декабре 2022 года цена на сорт нефти Urals, отгружаемой из Новороссийска, составляла, по оценкам зарубежных агентств, $44 за баррель, добавила эксперт.

Портовый крен Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Мы наблюдаем глобальную перестройку цепочек поставок, где преобладающее значение имеет не эффективность логистики, а развитие новых рынков сбыта , — отметила Тамара Сафонова.

«Известия» направили запросы в Минэнерго и нефтяные компании.

Сырьевым путем

Динамика переориентировки российского нефтяного экспорта будет продолжаться в 2023 году, а прямые поставки в недружественные страны сойдут на нет , считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. В первую очередь это связано с антироссийскими ограничениями со стороны ЕС, а также с выстраиванием Россией новых логистических цепочек, добавил эксперт.

К концу прошлого года недружественные страны занимали около 30% в структуре экспорта российской нефти морем: вполне очевидно, что их доля в первом полугодии 2023-го будет стремиться к нулю, согласен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Официальные поставки, скорее всего, продолжатся через Новороссийск и нефтепровод «Дружба», так как Болгария получила отсрочку от нефтяного эмбарго, а крупнейший порт страны (и один из крупнейших в ЕС) Варна находится ровно по другую сторону Черного моря , добавил Андрей Маслов.

Продолжить импортировать российское сырье через южную ветку нефтепровода «Дружба» могут и Венгрия, Чехия и Словакия, так как они не имеют выхода к морю, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Портовый крен Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska

Некоторые участники рынка также могут использовать теневые закупки российской нефти — когда сырье из РФ перекачивается с борта на борт в нейтральных водах, смешивается, транспортируется с подменой флагов , что уже было замечено при поставках в Великобританию, ЕС и США, добавил Андрей Маслов.

Также российская нефть может доставляться на танкерах с неуказанным конечным пунктом назначения, эти суда могут оказаться как в Европе, так и в странах Азии , заключил Владислав Антонов.