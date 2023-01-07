Восток, да и только: Россия и Индия решили наращивать сотрудничество

Россия и Индия договорились перейти на расчеты в национальных валютах. В последнее время товарооборот между Москвой и Нью-Дели значительно вырос и стороны планируют увеличивать объемы. Тем временем российский экспорт в Индию существенно превышает импорт из этой страны. К тому же индийская валюта за последние несколько лет ощутимо просела по отношению к доллару и рублю. Какие риски это несет и куда РФ сможет тратить большую часть рупий, разбирались «Известия».

Сотрудничество набирает обороты

В середине ноября в Индии сообщили о планах в два раза увеличить объем торговли с Россией, отметив, что переход на расчеты в национальных валютах станет лишь дополнительным стимулом для этого. В конце осени индийские власти разрешили использование рупий в международных торговых расчетах.

В российских банках уже открываются специальные счета, к тому же финансовым организациям из РФ разрешили открывать счета в индийских банках в рупиях. Для Москвы это важно, учитывая, что российские активы в долларах и евро по всему миру были арестованы, а любая валюта «недружественных стран» на российских счетах может быть заблокирована. Однако существуют риски: за последние несколько лет рупия потеряла свыше 25% по отношению к российскому рублю и 10% — к доллару.

Восток да и только Фото: ТАСС/Егор Алеев

Как пишет Reuters, с января по август 2022 года товарооборот между Россией и Индией вырос на 130%, достигнув $17 млрд. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял $3,2 млрд. Причиной столь резкого роста стали поставки в Индию российской нефти по большим скидкам. Нью-Дели в четыре раза увеличил закупки нефти из РФ. Москва потеснила Эр-Рияд и Багдад, став крупнейшим экспортером этого энергоресурса в Индию (22% от всего импорта, или 4,03 млн т).

В целом РФ поднялась с 25-го на седьмое место в списке крупнейших торговых партнеров азиатской страны. При этом экспорт индийских товаров в Россию сократился с $1,31 млрд до $992,7 млн.

Помимо этого, Россия попросила у Индии помощи с поставками нескольких сотен товаров, которые страна не может покупать из-за введенных против нее санкций. Индийский министр иностранных дел заявил, что Нью-Дели готов начать поставки запчастей, необходимых для российских поездов, автомобилей и самолетов.

На недавней встрече с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны планируют в скором времени довести товарооборот до $30 млрд — такую цель поставили индийский премьер-министр Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин.

Стороны также обсудили сотрудничество в области атомной энергетики и в космической сфере, а также возможности военно-технического сотрудничества. В начале ноября глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что завод по производству автоматов АК-203 в Индии уже начал выпускать продукцию.

Восток да и только Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пятая экономика мира

Индия противостоит давлению Запада и не присоединяется к антироссийским санкциям. Москве в свою очередь важно налаживать сделки с государствами, которые не поддержали введение против нее ограничительных мер. Для РФ это шаг по преодолению санкционного давления на экономику.

В сентябре 2022 года стало известно, что по итогам I квартала Индия обошла по объему ВВП Великобританию и стала пятой экономикой мира . В настоящее время страна обеспечивает 3,5% мирового ВВП и вносит вклад в глобальный экономический рост близко к показателям США и Китая. Нью-Дели обгоняет Вашингтон и Пекин по скорости подъема экономики, но при этом уступает им за счет масштабов. При этом Индия заметно превосходит любое другое государство из мировых топ-10, включая Бразилию, Германию и Японию.

Российский поворот на Восток

— Наверняка будут расти объемы той продукции, которую Индия поставляет в РФ. Это товары химической промышленности (46% в структуре импорта), машины и транспортные средства (30%), продовольствие и сырье АПК (16%), металлы (8%), текстиль и обувь (7%), драгоценные металлы и камни (2%). Вероятно, сбалансировать торговый оборот рано или поздно удастся, Индия приобретает всё больше российского сырья, пользуясь ценами с дисконтом, — считает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

Восток да и только Фото: Global Look Press/Frank Bienewald

Индия интересна для перспектив российской торговли в рамках общего «поворота на Восток» из-за санкций , считает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

— В 2021 году товарооборот между странами составлял $13,5 млрд, российский экспорт — $9,1 млрд, импорт — $4,4 млрд. Продажи российских товаров более чем вдвое превышали обратный поток. В 2022–2023 годы вероятен еще больший перекос в сторону превалирования нашего вывоза товаров над ввозом из Индии. Это связано прежде всего с переносом части российского экспорта энергоносителей в Азию, — пояснил он.

Эксперт отметил, что Россия также наращивает продажи в Индию драгметаллов и изделий из них, продукции цветной металлургии, фармацевтической, химической, резинотехнической промышленности, электромашин, средств транспорта, алюминия и иных цветных металлов. Из Индии в Россию идут также изделия фармацевтики, химии, машиностроения. Помимо этого, есть возможности увеличить поставки продовольствия, тканей, одежды и обуви, чтобы заместить иностранных поставщиков, ушедших с российского рынка.

— Кроме того, Индия может использоваться как важный участник параллельного импорта западных товаров в Россию. В частности, Нью-Дели сообщил, что готов поставлять России запчасти для авиационной, автомобильной, железнодорожной техники. Таким образом, за рупии Москва может покупать не только индийскую, но и иностранную продукцию. Это относительно уменьшает профицит России в торговле с Индией и позволяет дополнительно использовать рупии, — полагает специалист.

Восток да и только Алюминиевый завод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Гойхман считает, что в текущих обстоятельствах громадное превышение экспорта над импортом непреодолимо.