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Слон бьет ферзя: Индия успешно ведет многовекторную политику

Дели продолжит импорт российской нефти вопреки западному эмбарго
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Индия продолжает вести независимую политику в отношении России, несмотря на давление извне. На Западе такую позицию зачастую называют беспринципной, но в действительности Нью-Дели показывает, какой должна быть стратегия страны, претендующей на роль одного из глобальных лидеров. Подробности — в материале «Известий».

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Россия второй месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя традиционно лидирующих в этой отрасли Саудовскую Аравию, Ирак и США. По данным аналитической службы компании Vortexa, в ноябре РФ поставляла в Индию 909,4 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. В отчете за декабрь Международное энергетическое агентство сообщает уже о рекордных 1,3 млн баррелей.

Всё это происходит на фоне неоднократных призывов лидеров европейских государств присоединиться к антироссийским санкциям. 5 декабря в ходе визита в Нью-Дели министра иностранных дел Германии Анналены Бербок тему подняли вновь. «Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения, — заявила она. — Вот почему так важно, чтобы мы как демократии работали вместе, чтобы уменьшить нашу экономическую зависимость от авторитарных режимов».

Слон бьет ферзя
Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ответом стало заявление главы индийского МИД Субраманияма Джайшанкара, которое, вероятно, на некоторое время закрыло дискуссию. Дипломат отметил, что Индия не просто не собирается вводить торговые ограничения, а напротив — планирует увеличить товарооборот между двумя странами, потому что это выгодно. Что же касается ситуации на Украине, то Джайшанкар повторил тезис, ранее высказанный премьер-министром Нарендрой Моди: конфликт должен быть улажен его сторонами.

Решение Индии продиктовано соображениями целесообразности, сказал в беседе с «Известиями» директор Центра экономической экспертизы Марсель Салихов.

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— Сложившаяся ситуация вызвана произошедшей «сменой фигур» на международном нефтяном рынке. Европа обеспечивается ресурсами за счет поставок из стран Ближнего Востока, которые ранее работали в том числе с Дели. Индия, которая до февраля 2022 года практически не закупала топливо в России, произвела «замену» импортера, — пояснил эксперт.

По его мнению, в таких обстоятельствах достаточно сложно представить альтернативный вариант, при котором с учетом логистики, необходимых объемов и предоставленного Москвой дисконта правительство Моди без потерь кардинально диверсифицирует нефтяной импорт.

Геополитика и мечта о лидерстве

Запад вынужден признать, что сдвинуть Индию с занимаемых позиций не получается. Более того, даже в контексте происходящих событий правительство Моди осталось верным выбранной когда-то стратегии: максимум вовлеченности при минимуме рисков. Это означает, что Индия и дальше продолжит зарабатывать на текущей конъюнктуре и никакие увещевания из Берлина или Вашингтона тому не помеха.

Слон бьет ферзя
Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Плюс в запасе у Нью-Дели всегда есть бронебойный аргумент: введение эмбарго на российскую нефть стимулирует резкий рост цен, что неминуемо отключит страны глобального Юга от доступа к топливу. Поэтому, приобретая энергоносители в России, Индия, получается, спасает бедные страны от экономической катастрофы.

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Впрочем, есть еще одна причина, по которой Нью-Дели тяготится постоянным союзом с «евроатлантистами». С одной стороны, консервативная Индия с колониальных времен хранит в себе недоверие к европейцам и американцам (многолетним союзникам Пакистана). С другой — прекрасно помнит долгую историю стратегического сотрудничества с Советским Союзом, а затем и Россией.

Индия уже слишком велика и богата, чтобы становиться «младшим партнером». Пространство ее национальных интересов не ограничено. Отчасти поэтому никак не взлетит на заданную высоту главная американская оборонная инициатива в регионе — QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности между Австралией, Индией, США и Японией).

В последнее время Индия активно пытается изменить изначально антикитайский формат этого объединения, выдвигая исключительно невоенные инициативы вроде получения преференций в вопросе экспорта вакцин от коронавируса.

Индия пытается извлечь максимальную выгоду из текущей ситуации, чтобы реализовать свои геополитические устремления в регионе Южной Азии и одновременно — привлечь международный капитал, считает руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Слон бьет ферзя
Нефть
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В контексте новой холодной войны многие компании ищут «тихую гавань», и Дели готов предоставить им необходимые условия. В то же время индийцы видят будущее многополярным и поэтому стараются ни с кем не испортить отношения и маневрировать между всеми полюсами, — прокомментировал эксперт.

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Для Нью-Дели ответ на вопрос о том, должна ли Индия становиться одним из мировых центров принятия решений, очевиден: страна обязана это сделать и причем в сжатые сроки, полагает проректор по стратегическим коммуникациям и информационной политике Государственного академического университета гуманитарных наук Наталья Емельянова.

— Индия логично продолжает усиливать свой курс на построение многополярного мира, формирует разновекторную систему взаимодействий с государствами, учитывая как ситуативные запросы времени, так и стратегические национальные интересы. Без поддержки России Индии будет очень проблематично выйти на полноценное взаимодействие со странами Центральной Азии, что для Дели в этом смысле имеет ключевое значение, — указала собеседница издания.

Таким образом, позиция Кремля имеет важное значение с точки зрения безопасности и экономической стабильности в регионе. Россия играет роль связующего звена в огромном евразийском треугольнике Москва – Дели – Пекин. На сегодняшний день эта конфигурация несколько разбалансирована, считает Наталья Емельянова.

Китай и Индия находятся в обостренной конкуренции за мегарегиональное лидерство в Азии. У России же сложились продуктивные отношения с обоими государствами. В этом смысле Москва вполне может сгладить некоторые острые углы конкуренции. Форматы ШОС и БРИКС уже востребованы в этом процессе, — заключила специалист.

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