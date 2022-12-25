Слон бьет ферзя: Индия успешно ведет многовекторную политику
Индия продолжает вести независимую политику в отношении России, несмотря на давление извне. На Западе такую позицию зачастую называют беспринципной, но в действительности Нью-Дели показывает, какой должна быть стратегия страны, претендующей на роль одного из глобальных лидеров. Подробности — в материале «Известий».
Ставка на Россию
Россия второй месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя традиционно лидирующих в этой отрасли Саудовскую Аравию, Ирак и США. По данным аналитической службы компании Vortexa, в ноябре РФ поставляла в Индию 909,4 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. В отчете за декабрь Международное энергетическое агентство сообщает уже о рекордных 1,3 млн баррелей.
Всё это происходит на фоне неоднократных призывов лидеров европейских государств присоединиться к антироссийским санкциям. 5 декабря в ходе визита в Нью-Дели министра иностранных дел Германии Анналены Бербок тему подняли вновь. «Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения, — заявила она. — Вот почему так важно, чтобы мы как демократии работали вместе, чтобы уменьшить нашу экономическую зависимость от авторитарных режимов».
Ответом стало заявление главы индийского МИД Субраманияма Джайшанкара, которое, вероятно, на некоторое время закрыло дискуссию. Дипломат отметил, что Индия не просто не собирается вводить торговые ограничения, а напротив — планирует увеличить товарооборот между двумя странами, потому что это выгодно. Что же касается ситуации на Украине, то Джайшанкар повторил тезис, ранее высказанный премьер-министром Нарендрой Моди: конфликт должен быть улажен его сторонами.
Решение Индии продиктовано соображениями целесообразности, сказал в беседе с «Известиями» директор Центра экономической экспертизы Марсель Салихов.
— Сложившаяся ситуация вызвана произошедшей «сменой фигур» на международном нефтяном рынке. Европа обеспечивается ресурсами за счет поставок из стран Ближнего Востока, которые ранее работали в том числе с Дели. Индия, которая до февраля 2022 года практически не закупала топливо в России, произвела «замену» импортера, — пояснил эксперт.
По его мнению, в таких обстоятельствах достаточно сложно представить альтернативный вариант, при котором с учетом логистики, необходимых объемов и предоставленного Москвой дисконта правительство Моди без потерь кардинально диверсифицирует нефтяной импорт.
Геополитика и мечта о лидерстве
Запад вынужден признать, что сдвинуть Индию с занимаемых позиций не получается. Более того, даже в контексте происходящих событий правительство Моди осталось верным выбранной когда-то стратегии: максимум вовлеченности при минимуме рисков. Это означает, что Индия и дальше продолжит зарабатывать на текущей конъюнктуре и никакие увещевания из Берлина или Вашингтона тому не помеха.
Плюс в запасе у Нью-Дели всегда есть бронебойный аргумент: введение эмбарго на российскую нефть стимулирует резкий рост цен, что неминуемо отключит страны глобального Юга от доступа к топливу. Поэтому, приобретая энергоносители в России, Индия, получается, спасает бедные страны от экономической катастрофы.
Впрочем, есть еще одна причина, по которой Нью-Дели тяготится постоянным союзом с «евроатлантистами». С одной стороны, консервативная Индия с колониальных времен хранит в себе недоверие к европейцам и американцам (многолетним союзникам Пакистана). С другой — прекрасно помнит долгую историю стратегического сотрудничества с Советским Союзом, а затем и Россией.
Индия уже слишком велика и богата, чтобы становиться «младшим партнером». Пространство ее национальных интересов не ограничено. Отчасти поэтому никак не взлетит на заданную высоту главная американская оборонная инициатива в регионе — QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности между Австралией, Индией, США и Японией).
В последнее время Индия активно пытается изменить изначально антикитайский формат этого объединения, выдвигая исключительно невоенные инициативы вроде получения преференций в вопросе экспорта вакцин от коронавируса.
Индия пытается извлечь максимальную выгоду из текущей ситуации, чтобы реализовать свои геополитические устремления в регионе Южной Азии и одновременно — привлечь международный капитал, считает руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
— В контексте новой холодной войны многие компании ищут «тихую гавань», и Дели готов предоставить им необходимые условия. В то же время индийцы видят будущее многополярным и поэтому стараются ни с кем не испортить отношения и маневрировать между всеми полюсами, — прокомментировал эксперт.
Для Нью-Дели ответ на вопрос о том, должна ли Индия становиться одним из мировых центров принятия решений, очевиден: страна обязана это сделать и причем в сжатые сроки, полагает проректор по стратегическим коммуникациям и информационной политике Государственного академического университета гуманитарных наук Наталья Емельянова.
— Индия логично продолжает усиливать свой курс на построение многополярного мира, формирует разновекторную систему взаимодействий с государствами, учитывая как ситуативные запросы времени, так и стратегические национальные интересы. Без поддержки России Индии будет очень проблематично выйти на полноценное взаимодействие со странами Центральной Азии, что для Дели в этом смысле имеет ключевое значение, — указала собеседница издания.
Таким образом, позиция Кремля имеет важное значение с точки зрения безопасности и экономической стабильности в регионе. Россия играет роль связующего звена в огромном евразийском треугольнике Москва – Дели – Пекин. На сегодняшний день эта конфигурация несколько разбалансирована, считает Наталья Емельянова.
— Китай и Индия находятся в обостренной конкуренции за мегарегиональное лидерство в Азии. У России же сложились продуктивные отношения с обоими государствами. В этом смысле Москва вполне может сгладить некоторые острые углы конкуренции. Форматы ШОС и БРИКС уже востребованы в этом процессе, — заключила специалист.