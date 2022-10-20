Сверкая блеском стали: Индия и Китай увеличили экспорт слябов в страны ЕС

В то время как из-за санкций российские металлурги ищут рынок сбыта в Азии, европейцы именно там закупают металлопрокатную продукцию. Как это скажется на мировой и российской экономике, разбирались с экспертами «Известия».

По итогам восьми месяцев 2022 года Индия и Китай поставили в Европу рекордное количество стальных слябов (вид стального полуфабриката). Индия поставила 114 тыс. т, что на 30 тыс. т превышает показатели предыдущего года. Китай — 329 тыс. т (в 2021 году — 1,7 тыс. т).

Антироссийские санкции затронули и эту важную для стран ЕС сферу — введена квота на поставки из России не более 3,7 млн т слябов в год. Одновременно российские металлургические компании переориентируются на Восток. За первые пять месяцев 2022 года экспорт слябов в Китай вырос более чем на четверть, до 7,7 млн т.

Поймать момент

Сложившаяся непростая ситуация может помочь российским металлургическим компаниям — важно ею воспользоваться, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Открываются новые возможности в Азии и Африке. Это большой и крайне неоднородный по платежеспособности, но перспективный рынок. Главная проблема, которая, впрочем, вполне решаема, — это выстраивание новых логистических цепочек. В пандемию бизнес перестраивался, когда это резко стало необходимо. Именно этим и предстоит сейчас заняться металлургам.

В то же время, по мнению аналитика, компаниям следует обновить продуктовую линейку — специально под запрос потребителя.

Сверкая блеском стали Фото: Getty Images/NurPhoto

— Здесь важен маркетинг: узнать, что нужно потребителю, за что они готовы платить. Например, Индия — страна с бурно развивающейся строительной отраслью, на долю которой в ВВП к 2030 году придется 13% от ВВП, или $1 млрд. Металлургическим предприятиям сейчас остро необходима поддержка для налаживания таких контактов. Думаю, это вполне может подстегнуть металлообработку России, поскольку европейцы предпочитали обрабатывать металлы сами, а в Азии (не берем Китай) таких предприятий значительно меньше.

Также важно продумать систему логистики, при которой издержки можно будет свести к минимуму.

— Возможно, больше использовать морские пути, автоматизировать работу складов, поставок по железной дороге (актуально для Китая), — дополняет Екатерина Косарева.

От перемены мест...

Замена продавцов и покупателей в конечном итоге — лишь самообман стран Запада, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Выросли поставки слябов из Россию в Азию. И, соответственно, из Азии — в страны ЕС. Нетрудно представить себе ситуацию, при которой в условную Германию через половину мира приедет российская же сталь — только значительно дороже. Формально все «приличия» соблюдены. Но фактически Европа переплачивает азиатским партнерам более трети стоимости по сравнению с заключением контрактов непосредственно с РФ. Это хорошая мина при плохой игре, за которую в конечном счете платят европейские потребители, которые оказываются на самом дне этой пищевой цепочки.

По оценке эксперта, ресурсы Азии небезграничны.

Сверкая блеском стали Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mujun Yang

— Даже если партнеры сохраняют статус-кво и действительно продают собственные слябы, а не пользуются российскими, то это также неразумно. Расходы на транспортировку слишком высоки, чтобы ими пренебречь, а собственная добыча ведется на пределе сил: Европа очень нуждается в сырье. Ситуация схожа с той, что была, когда европейские страны покупали газ не у России, а у Украины, которая реэкспортировала по факту российские энергоресурсы. Разница — и немаленькая — доставалась оператору, — напоминает собеседница издания.

Возможно, происходящее — повод задуматься, как стимулировать внутренний спрос.

— Из-за ухода части зарубежных брендов резко вырос спрос на отечественное сырье, в том числе металлопрокат. Это трубопрокат, машиностроение, строительная отрасль и т.д., — заключает Ольга Орлова.

Рост цен неизбежен

— В ЕС ищут альтернативные источники поставок и заключают контракты с Индией и Китаем. Поставки оттуда в ЕС наращиваются, но возникает дефицит слябов уже в Индии и Китае. Тут и возникают возможности для российских производителей перенаправить свой импорт в сторону Азии, — отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

По мнению эксперта, для российской экономики это значит, что доходы от импорта снизятся, но не прервутся.

— Ощутимый плюс — рабочие места на металлургических заводах будут сохранены. А цены на слябы в итоге даже вырастут, поскольку будут включать логистические расходы, которые повысятся и для РФ, и для ЕС. Так что в долгосрочной перспективе санкции ЕС поддерживают цены на продукцию металлургии на высоком уровне за счет роста ее себестоимости , — рассуждает он.

Привыкать к дисконту

Во II квартале 2021 года на поставки из России приходилось 11,1% импорта ЕС металлов (группы 72-83), а во II квартале этого года уже 8%, приводит цифры старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук.

Сверкая блеском стали Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Xu H

— То есть потеряна четверть доли на европейском рынке, следует из статистики Eurostat. При этом перенаправление на другие рынки возможно, но следует учитывать, что это отклонение от поставок на оптимальный рынок — географически близкий и крупный.

По его оценке, перенаправление приведет к росту транспортных издержек и, вероятно, как и в случае с нефтью, потребует предоставления скидок к мировой цене для покупателей в третьих странах.