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Сверкая блеском стали: Индия и Китай увеличили экспорт слябов в страны ЕС

Европейцы восполняют дефицит металлов из-за приостановки украинских предприятий
Фото: Global Look Press/Sipa Asia/Yang Mujun
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В то время как из-за санкций российские металлурги ищут рынок сбыта в Азии, европейцы именно там закупают металлопрокатную продукцию. Как это скажется на мировой и российской экономике, разбирались с экспертами «Известия».

По итогам восьми месяцев 2022 года Индия и Китай поставили в Европу рекордное количество стальных слябов (вид стального полуфабриката). Индия поставила 114 тыс. т, что на 30 тыс. т превышает показатели предыдущего года. Китай — 329 тыс. т (в 2021 году — 1,7 тыс. т).

Антироссийские санкции затронули и эту важную для стран ЕС сферу — введена квота на поставки из России не более 3,7 млн т слябов в год. Одновременно российские металлургические компании переориентируются на Восток. За первые пять месяцев 2022 года экспорт слябов в Китай вырос более чем на четверть, до 7,7 млн т.

Поймать момент

Сложившаяся непростая ситуация может помочь российским металлургическим компаниям — важно ею воспользоваться, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Открываются новые возможности в Азии и Африке. Это большой и крайне неоднородный по платежеспособности, но перспективный рынок. Главная проблема, которая, впрочем, вполне решаема, — это выстраивание новых логистических цепочек. В пандемию бизнес перестраивался, когда это резко стало необходимо. Именно этим и предстоит сейчас заняться металлургам.

В то же время, по мнению аналитика, компаниям следует обновить продуктовую линейку — специально под запрос потребителя.

Сверкая блеском стали
индия
Фото: Getty Images/NurPhoto

— Здесь важен маркетинг: узнать, что нужно потребителю, за что они готовы платить. Например, Индия — страна с бурно развивающейся строительной отраслью, на долю которой в ВВП к 2030 году придется 13% от ВВП, или $1 млрд. Металлургическим предприятиям сейчас остро необходима поддержка для налаживания таких контактов. Думаю, это вполне может подстегнуть металлообработку России, поскольку европейцы предпочитали обрабатывать металлы сами, а в Азии (не берем Китай) таких предприятий значительно меньше.

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Также важно продумать систему логистики, при которой издержки можно будет свести к минимуму.

— Возможно, больше использовать морские пути, автоматизировать работу складов, поставок по железной дороге (актуально для Китая), — дополняет Екатерина Косарева.

От перемены мест...

Замена продавцов и покупателей в конечном итоге — лишь самообман стран Запада, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Выросли поставки слябов из Россию в Азию. И, соответственно, из Азии — в страны ЕС. Нетрудно представить себе ситуацию, при которой в условную Германию через половину мира приедет российская же сталь — только значительно дороже. Формально все «приличия» соблюдены. Но фактически Европа переплачивает азиатским партнерам более трети стоимости по сравнению с заключением контрактов непосредственно с РФ. Это хорошая мина при плохой игре, за которую в конечном счете платят европейские потребители, которые оказываются на самом дне этой пищевой цепочки.

По оценке эксперта, ресурсы Азии небезграничны.

Сверкая блеском стали
завод
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mujun Yang

— Даже если партнеры сохраняют статус-кво и действительно продают собственные слябы, а не пользуются российскими, то это также неразумно. Расходы на транспортировку слишком высоки, чтобы ими пренебречь, а собственная добыча ведется на пределе сил: Европа очень нуждается в сырье. Ситуация схожа с той, что была, когда европейские страны покупали газ не у России, а у Украины, которая реэкспортировала по факту российские энергоресурсы. Разница — и немаленькая — доставалась оператору, — напоминает собеседница издания.

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Возможно, происходящее — повод задуматься, как стимулировать внутренний спрос.

— Из-за ухода части зарубежных брендов резко вырос спрос на отечественное сырье, в том числе металлопрокат. Это трубопрокат, машиностроение, строительная отрасль и т.д., — заключает Ольга Орлова.

Рост цен неизбежен

— В ЕС ищут альтернативные источники поставок и заключают контракты с Индией и Китаем. Поставки оттуда в ЕС наращиваются, но возникает дефицит слябов уже в Индии и Китае. Тут и возникают возможности для российских производителей перенаправить свой импорт в сторону Азии, — отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

По мнению эксперта, для российской экономики это значит, что доходы от импорта снизятся, но не прервутся.

Сверкая блеском стали
сталь
Фото: ТАСС/Zuma

— Ощутимый плюс — рабочие места на металлургических заводах будут сохранены. А цены на слябы в итоге даже вырастут, поскольку будут включать логистические расходы, которые повысятся и для РФ, и для ЕС. Так что в долгосрочной перспективе санкции ЕС поддерживают цены на продукцию металлургии на высоком уровне за счет роста ее себестоимости, — рассуждает он.

Привыкать к дисконту

Во II квартале 2021 года на поставки из России приходилось 11,1% импорта ЕС металлов (группы 72-83), а во II квартале этого года уже 8%, приводит цифры старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук.

Сверкая блеском стали
сталь
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Xu H

— То есть потеряна четверть доли на европейском рынке, следует из статистики Eurostat. При этом перенаправление на другие рынки возможно, но следует учитывать, что это отклонение от поставок на оптимальный рынок — географически близкий и крупный.

По его оценке, перенаправление приведет к росту транспортных издержек и, вероятно, как и в случае с нефтью, потребует предоставления скидок к мировой цене для покупателей в третьих странах.

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