Не вашим, а нашим: как корректировка акциза на сталь поддержит металлургов
Россия всегда будет надежным партнером для западных коллег, несмотря на «политические передряги», заявил Владимир Путин 1 августа на совещании по вопросам развития металлургического комплекса. При этом президент предупредил, что Москва не намерена работать себе в ущерб. В условиях беспрецедентных санкций он призвал помочь отечественной металлургии. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, в частности, предложил скорректировать акциз на жидкую сталь. В экспертном сообществе такую идею оценили положительно, напомнив, что этот косвенный налог был введен во время процветания отрасли. Сейчас ситуация иная и приходится бороться с внешним давлением.
Не в ущерб себе
На совещании президент вновь напомнил, что Россия всегда будет надежным поставщиком металлургической продукции для зарубежных партнеров. И на это, по его словам, не повлияют «политические передряги». Однако Москва не собирается работать в ущерб себе — ни в металлургической сфере, ни в других областях.
— Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение, — отметил глава РФ.
В целом санкционная война, развязанная против России, противоречит принципам Всемирной торговой организации (ВТО), напомнил Владимир Путин. Идеи международной структуры, по его мнению, фактически оказались «выброшены на помойку» западными политиками, которые ввели ограничения. При этом иностранных коллег не интересует, что от такой политики снижается качество жизни самих же европейцев, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам развития металлургического комплекса России
Сейчас российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями в работе на внешних рынках, сказал глава государства. Западные ограничения пытаются сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу.
Ранее президент поручил утвердить Стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года. Особый акцент в документе, по мнению главы государства, нужно сделать на активном росте потребления металла внутри страны, а также на обеспечении доступных цен на эту продукцию для бизнеса и граждан. Владимир Путин призвал сформулировать не только инициативы по преодолению текущих трудностей, но и задать ориентиры долгосрочного развития отрасли.
— И конечно, в фокусе внимания как отраслевых компаний, так и правительства, глав регионов должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии, — подчеркнул Владимир Путин. — Причем речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счет реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов.
Облегчение работы
Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров заметил, что на фоне замедления глобальной экономики мировые цены на сталь резко снижаются.
— Кроме того, на новых для нас рынках металлурги вынуждены, значит, искать место и работать с дисконтом, — сообщил он. — При текущем курсе рубля внешние поставки мало рентабельны, а где-то совсем экономически нецелесообразны. Несколько лучше ситуация по металлам цветной группы, которые широко востребованы на мировых рынках. Цены на алюминий, медь, никель стабилизировались на уровне конца 2020 года.
Экспорт российской металлургической отрасли во II квартале этого года, по словам Дениса Мантурова, сократился примерно на 20%, а загрузка мощностей упала с 93 до 80%. Некоторые компании черной металлургии, например НЛМК, ММК, «Тула-сталь», «Новосталь-М», по итогам июня-июля вообще работали с отрицательной рентабельностью, уточнил он. Тем не менее руководство предприятий в краткосрочной перспективе планирует сохранять рабочие места, уточнил вице-премьер.
В сложившейся геополитической ситуации российские компании вынуждены переориентироваться.
— Отчасти черную металлургию выручают стальные полуфабрикаты, здесь Европа попросту не может отказаться от наших поставок. Плюс Китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в пять раз, и также выросла отгрузка в Турцию, Мексику. И другой вопрос: маржинальность экспорта не такая, как была еще год назад, — добавил Денис Мантуров.
Помочь металлургам, по мнению министра, можно за счет поддержания спроса на продукцию, а также через снижение фискальной нагрузки.
— В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а на оборотный налог, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было действительно оправданно, но сейчас при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий мы предлагаем вернуться к этому вопросу. Также это касается необходимости пересмотра формул расчета НДПИ, — предложил Денис Мантуров.
В экспертном сообществе поддержали предложение вице-премьера об изменении косвенного налога.
— В сложившейся ситуации это правильное решение, потому что это позволит снизить бремя стальной отрасли в условиях ограничений на экспорт, — сказал «Известиям» директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.
По итогам 2022 года ожидается, что потребление стали в России упадет на 20% — до 35 млн т, отметил он. Корректировки акциза на жидкую сталь действительно необходимы, считает и завкафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета управления Марина Карп. По ее словам, сокращение экспорта металлургической промышленности привело к снижению объемов выручки особенно после четвертого пакета санкций ЕС, запрещающего импорт российской стали.
— Введение акциза на жидкую сталь было вызвано резким ростом цен на продукцию металлургии в 2021 году, а значит, и появлением сверхдоходов в отрасли, — напомнила «Известиям» эксперт. — Сейчас же ситуация существенно изменилась. Это означает, что и формулу расчета цены акции необходимо отвязать от цен на Лондонской бирже и рассчитывать исходя из цен, формируемых на внутреннем рынке.
Помимо поддержки спроса на продукцию и снижения фискальной нагрузки, предпринимателям и властям требуется искать новые рынки экспорта металлургической промышленности, подытожила она.