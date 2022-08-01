Не вашим, а нашим: как корректировка акциза на сталь поддержит металлургов

Россия всегда будет надежным партнером для западных коллег , несмотря на «политические передряги», заявил Владимир Путин 1 августа на совещании по вопросам развития металлургического комплекса. При этом президент предупредил, что Москва не намерена работать себе в ущерб . В условиях беспрецедентных санкций он призвал помочь отечественной металлургии. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, в частности, предложил скорректировать акциз на жидкую сталь. В экспертном сообществе такую идею оценили положительно , напомнив, что этот косвенный налог был введен во время процветания отрасли. Сейчас ситуация иная и приходится бороться с внешним давлением.

Не в ущерб себе

На совещании президент вновь напомнил, что Россия всегда будет надежным поставщиком металлургической продукции для зарубежных партнеров. И на это, по его словам, не повлияют «политические передряги» . Однако Москва не собирается работать в ущерб себе — ни в металлургической сфере, ни в других областях.

— Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение , — отметил глава РФ.

В целом санкционная война, развязанная против России, противоречит принципам Всемирной торговой организации (ВТО) , напомнил Владимир Путин. Идеи международной структуры, по его мнению, фактически оказались «выброшены на помойку» западными политиками, которые ввели ограничения . При этом иностранных коллег не интересует, что от такой политики снижается качество жизни самих же европейцев, добавил он.

Не вашим, а нашим Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам развития металлургического комплекса России Фото: Официальный сайт президента РФ

Сейчас российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями в работе на внешних рынках , сказал глава государства. Западные ограничения пытаются сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу.

Ранее президент поручил утвердить Стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года. Особый акцент в документе, по мнению главы государства, нужно сделать на активном росте потребления металла внутри страны , а также на обеспечении доступных цен на эту продукцию для бизнеса и граждан. Владимир Путин призвал сформулировать не только инициативы по преодолению текущих трудностей, но и задать ориентиры долгосрочного развития отрасли.

— И конечно, в фокусе внимания как отраслевых компаний, так и правительства, глав регионов должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии, — подчеркнул Владимир Путин. — Причем речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов , за счет реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов.

Облегчение работы

Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров заметил, что на фоне замедления глобальной экономики мировые цены на сталь резко снижаются .

— Кроме того, на новых для нас рынках металлурги вынуждены, значит, искать место и работать с дисконтом, — сообщил он. — При текущем курсе рубля внешние поставки мало рентабельны, а где-то совсем экономически нецелесообразны . Несколько лучше ситуация по металлам цветной группы, которые широко востребованы на мировых рынках. Цены на алюминий, медь, никель стабилизировались на уровне конца 2020 года.

Не вашим, а нашим1 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Экспорт российской металлургической отрасли во II квартале этого года, по словам Дениса Мантурова, сократился примерно на 20%, а загрузка мощностей упала с 93 до 80%. Некоторые компании черной металлургии, например НЛМК, ММК, «Тула-сталь», «Новосталь-М», по итогам июня-июля вообще работали с отрицательной рентабельностью, уточнил он. Тем не менее руководство предприятий в краткосрочной перспективе планирует сохранять рабочие места, уточнил вице-премьер.

В сложившейся геополитической ситуации российские компании вынуждены переориентироваться .

— Отчасти черную металлургию выручают стальные полуфабрикаты, здесь Европа попросту не может отказаться от наших поставок. Плюс Китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в пять раз, и также выросла отгрузка в Турцию, Мексику . И другой вопрос: маржинальность экспорта не такая, как была еще год назад, — добавил Денис Мантуров.

Помочь металлургам, по мнению министра, можно за счет поддержания спроса на продукцию, а также через снижение фискальной нагрузки.

— В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а на оборотный налог, которого раньше в отрасли не было . В момент всплеска цен это было действительно оправданно, но сейчас при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий мы предлагаем вернуться к этому вопросу. Также это касается необходимости пересмотра формул расчета НДПИ, — предложил Денис Мантуров.

В экспертном сообществе поддержали предложение вице-премьера об изменении косвенного налога.

— В сложившейся ситуации это правильное решение, потому что это позволит снизить бремя стальной отрасли в условиях ограничений на экспорт , — сказал «Известиям» директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

Не вашим, а нашим2 Фото: РИА Новости/Антон Вергун

По итогам 2022 года ожидается, что потребление стали в России упадет на 20% — до 35 млн т, отметил он. Корректировки акциза на жидкую сталь действительно необходимы, считает и завкафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета управления Марина Карп. По ее словам, сокращение экспорта металлургической промышленности привело к снижению объемов выручки особенно после четвертого пакета санкций ЕС, запрещающего импорт российской стали.

— Введение акциза на жидкую сталь было вызвано резким ростом цен на продукцию металлургии в 2021 году, а значит, и появлением сверхдоходов в отрасли , — напомнила «Известиям» эксперт. — Сейчас же ситуация существенно изменилась . Это означает, что и формулу расчета цены акции необходимо отвязать от цен на Лондонской бирже и рассчитывать исходя из цен, формируемых на внутреннем рынке.

Помимо поддержки спроса на продукцию и снижения фискальной нагрузки, предпринимателям и властям требуется искать новые рынки экспорта металлургической промышленности, подытожила она.