Ушли в рост: в кризис столичная промышленность увеличилась на 6%

С начала года к августу индекс промышленного производства Москвы вырос более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский во время выступления на конференции «Новая промышленность Москвы: инвестиции, поддержка, перспективы». Эксперты отмечают, что теперь на сектор изготовления продукции в мегаполисе приходится 13% от российского.

Наперекор негативным прогнозам

В начале года многие аналитики прогнозировали: город столкнется с проблемами роста в этом сегменте, напомнил Владислав Овчинский. Рынок опасался стагнации в промышленном производстве и даже остановки части предприятий. В своем прогнозе аналитики опирались на возникшие весной проблемы — например, разрушение логистических цепочек, изменение структуры экспортно-импортных поставкок и т.д. Разделяли эту точку зрения и федеральные регуляторы.

— Тем не менее столица выражала оптимизм, когда оценивала развитие промышленности в перспективе. Сейчас мы видим, что наш позитивный настрой имел под собой ряд оснований — промышленное производство в Москве растет, в том числе за счет скачка в новых нишах. Так, с начала года и к сентябрю рост был более чем на 6%, — рассказал Владислав Овчинский. — У нас появляются новые площадки для изготовления продукции. Сейчас в этой отрасли сложились уникальные условия — инвестировать в промышленное производство стало выгодно: смежные сектора экономики растут не так быстро. Пока некоторые находятся в ожидании, промышленность растет.

По его словам, локальный рынок — по-прежнему достаточно емкий, несмотря на меняющиеся обстоятельства. Столичные промышленные компании успешно замещают экспортное направление, которое раньше было ориентировано на страны Запада и США. Теперь поставки идут в дружественные страны — на восток: это азиатско-тихоокеанский регион, страны Ближнего Востока. Эксперты согласны: сейчас экспортное направление действительно наращивает силы, а ситуация выглядит намного стабильнее.

При этом столица не сокращала темпы строительства, плюс выполняла свои обязательства по адресной помощи, подчеркнул Владислав Овчинский. Это еще одно свидетельство того, что экономическая ситуация позволяет мегаполису функционировать в прежнем режиме, то есть — с сохранением всех социальных выплат.

Москва сейчас — маркер для отечественной экономики, уверен глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. Ведь промышленное производство в регионе никогда не рассматривали как мейнстрим, основными отраслями развития скорее считали транспортное направление, инфраструктуру, социальное строительство, программу реновации. Про промышленность вспоминали не в первую очередь.

Активная поддержка

События складывались таким образом не случайно: власти города постоянно уделяли внимание системной поддержке предпринимателей и создавали инструменты помощи, которые стали актуальными в кризис. Москва среди первых приняла решение о поддержке инвестиционных программ промышленных предприятий, рассказал он. Кредитование оборотных средств уже не нуждается в помощи со стороны властей — в этом плане предприятия чувствуют себя уверенно на фоне новой ключевой ставки ЦБ. Поэтому столица интегрировала в экономику проект, который стимулирует инвестиции. Это «Земля за 1 рубль»: за такую плату предприниматели получают в аренду площадки для промышленного производства.

— Это небывалая история, когда в Москве с ее дефицитом земли мы отдаем под промышленное производство участки за 1 рубль. Эта программа — одна из наиболее популярных, поэтому мы оцениваем ситуацию положительно. Прогнозируем рост производства и в следующем году, — заметил он.

Такие шаги позволяют региону развивать ряд отраслей промышленности, например, в столице ежегодно в разы растет сегмент производства необходимых материалов для строительства. Москва — один из самых емких рынков постройки не только в РФ, но и Европе. Более того, столица поддерживает высокотехнологические производства: развивает микроэлектронику и роботизацию. Заводы перенимают передовые технологии, авторы которых уже покинули Россию, плюс создают новые и даже экспортируют их за рубеж.

Вклад в будущее

Производители согласны с властями — город поддерживал и поддерживает компании. К примеру, в столице такая многолетняя программа для фармпроизводства была эффективной и дальновидной, подчеркнул гендиректор завода полного цикла «Амедарт» Андрей Колокольцов.

— В этой отрасли у нас сегодня создана мощная и современная индустрия. Она замещает сотни импортных лекарств. Мы видим: когда заканчивается патент на зарубежное средство, уже на следующий день на полки аптек и в больницы поступают наши лекарства, — рассказал он. — Поэтому импортозамещение препаратов не является чем-то неразрешимым. Для нас это обычная задача.

Андрей Колокольцов признал, что, безусловно, у предприятий есть сложности. Например, сейчас заводам следует заместить большое количество импортных лекарств в короткий период времени. Это требует серьезных инвестиций — фармкомпаниям не хватает оборотных средств, заметил он. Более того, у «пропавших» препаратов еще действуют патенты. И поэтому компании опасаются инвестировать средства в создание некоторых отечественных аналогов, ведь в перспективе их могут запретить к продаже.

«Поэтому меры поддержки в столице важны, особенно программы по импортозамещению лекарственных средств », — подчеркнул эксперт. Например, сейчас завод надеется получить грант на замещение 34 жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Если компании удастся получить деньги, то станет гарантией: пациентов обеспечат нужными препаратами, причем по более низким ценам.

Но поддержка со стороны столичных властей бывает не только материальной. Так, несколько лет назад мэр города Сергей Собянин вместе департаментом промышленности предложили девелоперам перенести внимание с со строительства жилью на промышленное, рассказал гендиректор группы компаний «Крост» Алексей Добашин. Тогда у компании было 10 заводов, сейчас их 21 — девелопер активно развивается в этом направлении.

— К 2020 году столичная промышленность подошла во всеоружии. Поэтому в начале пандемии нам так быстро удалось отстроить больницу в Коммунарке — буквально за месяц. Потом также оперативно, за полтора месяца появился завод по выпуску вакцин на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», — напомнил он. — То есть все шло по накатанной, то, что мы пришли к этому итогу сегодня — результат работы последних 10 лет.

Сегодня компания фиксирует: спрос на продукцию падает, но сейчас в фокусе внимания не столько прибыль, сколько сохранение рабочих мест, уплата налогов и так далее, подчеркнул эксперт. И город обеспечивает предприятия своими заказами, подчеркнул Алексей Добашин.