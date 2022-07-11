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Стальной аргумент: в России хотят отменить акциз для металлургов

Поможет ли это снизить цены на жилье в стране
Фото: РИА Новости/Александр Коркка
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В России планируется отменить акциз на жидкую сталь — такую инициативу в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщили «Известиям» в нижней палате парламента. Акциз вводили из-за резкого подорожания металла, но в условиях санкций он приводит к убыточности металлургических компаний — они вынуждены снижать объемы производства из-за высокой себестоимости. Это, в свою очередь, сказывается на застройщиках. Впрочем, отмена акциза не приведет к резкому снижению цен на квартиры, но девелоперы получат дополнительную уверенность для вывода на рынок новых проектов, прогнозируют эксперты.

Снижение объемов

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Из-за повышенного спроса на свою продукцию в 2020-2021 годах металлурги сильно повысили цены. В результате был введен акциз на жидкую сталь, а также на три года повышен налог на добычу полезных ископаемых. Но в марте 2022-го ЕС запретил импорт из России стального проката, а также арматуры, продукции из олова, сварных и бесшовных труб.

Цены на сталь с начала года снизились на 35%, откатившись на уровень 2020-го, сказал вице-президент ассоциации «Русская сталь», директор по работе с госорганами компании «Северсталь» Андрей Леонов. В то же время себестоимость производства выросла почти на 50%. В такой ситуации речь может идти лишь о выживании компаний, которые оказались на грани рентабельности, и сохранении коллективов, но никак не о сверхдоходах, подчеркнул он.

Стальной аргумент_2
Рабочий у коксовой печи металлургического комбината
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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В июне снижение производства сталелитейных компаний составило 20-50%. Изъятие дополнительных налогов (в мае они составляли около 1,48 тыс. рублей на тонну стали) при практически полном отсутствии прибыли не может не усугублять и без того сложное положение металлургов, — сказал Андрей Леонов.

В ближайшее время в Госдуму внесут инициативу об отмене акциза на жидкую сталь, рассказал «Известиям» председатель комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов. Кроме того, прорабатывается возвращение к действующему до 31 декабря 2021 года порядку исчисления налога на добычу полезных ископаемых на коксующийся уголь, а также другие меры.

В Минфине «Известиям» сообщили, что ведомство совместно Минпромторгом следит за ситуацией на рынке. «В случае падения операционной рентабельности металлургических холдингов ниже критического уровня Минфин готов рассматривать вопрос о донастройке формулы акциза на жидкую сталь», — отметили в министерстве. «Известия» также направили запрос в Минпромторг.

— Меры были приняты для стабилизации цен на внутреннем рынке. Текущее снижение стоимости металла действительно дает основания для отмены акцизов — но только если цены на внутреннем рынке снова не начнут расти, — полагает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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Рабочий в доменном цехе
Фото: ТАСС/Петр Ковалев

После ввода антироссийских санкций металлургические предприятия начали сокращать объемы производства невостребованного сортамента, сказал Станислав Наумов. Так, в июне 2022 года загрузка мощностей заводов снизилась в среднем на 25% по сравнению с апрелем, отметил он.

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Отмена акцизов позволит сохранить темпы производства, что в условиях санкций крайне важно, добавил президент ГК «Основа», председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. Впрочем, пока в строительстве не наблюдается проблем с обеспеченностью металлом, отметил он.

Металл и не только

На фоне резкого падения цен на сталь в условиях профицита внутреннего рынка высокий акциз на этот продукт привел к существенному росту себестоимости производства, сказал член комитета по строительству «Деловой России», генеральный директор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.

Сокращение объемов производства металлургов ведет к снижению предложения, что в перспективе может ударить по рынку с точки зрения роста стоимости металлопроката. А это может негативно сказаться на застройщиках, — подчеркнул он.

Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев также допускает, что удорожание металла на рынке может вести к очередному повышению стоимости строительства.

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Один из участков стана горячего проката
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Поэтому инициатива по отмене акциза — одна из важных мер по улучшению ситуации в металлургии, сказала руководитель отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елена Миронова. В перспективе мера позволит заложить более прочный фундамент для стабильного развития этой отрасли. Разумное сокращение налоговой нагрузки имеет мультипликативный эффект и приводит к росту производства, добавила она.

При этом она отметила, что удешевление металла в среднем на 30% уменьшает издержки застройщиков при реализации проектов. Это вместе с нормализацией общей ситуации в отрасли позволяет вести более четкий контроль за себестоимостью квадратных метров, сказала Елена Миронова.

— Однако пока строительство в целом всё еще не стало менее затратным: продолжают расти цены на отделочные материалы, инженерное оборудование, светопрозрачные конструкции, утеплитель. Сложная ситуация складывается с ценами на бетон из-за его составляющих — цемента и других добавок, — рассказала она.

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В электросталеплавильном цехе
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Кроме того, в текущих стройках объемы поставок были законтрактованы давно, а цены зафиксированы, указали в компании Level Group. Поэтому решение отменить акциз на жидкую сталь вряд ли позволит существенно уменьшить текущие затраты девелоперов на строительство.

Но в любом случае в стоимости строительства цены на металл играют важную роль, сказала Елена Миронова. При их стабилизации девелоперы получают дополнительную уверенность как в текущей работе, так и при будущем планировании. А это новые проекты и увеличение объемов жилищного строительства, заключила она.

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