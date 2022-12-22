На полный оборот: Россия и Индия договорились об отказе от доллара и евро

Россия и Индия откажутся от взаимных расчетов в долларах и евро, об этом сообщил директор второго департамента Министерства иностранных дел Замир Кабулов. По его словам, переход к национальным валютам — принципиальное решение. Одна из проблем, над которыми работают на высшем уровне, — соблюдение баланса. Объем продаж российской продукции в пять раз превышает индийский. Как это решение повлияет на российскую экономику, как идет процесс дедолларизации и каков прогноз товарооборота — в материале «Извести й».

Вынужденная мера

Отказ в торговле с Россией от наиболее распространенных в мире валют — доллара и евро — вынужденная мера . Она связана с тем, что большая часть таких транзакций российских компаний и банков стала невозможной или крайне затрудненной из-за санкций , утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— К тому же российским экспортерам опасно хранить полученную выручку в твердой валюте из-за рисков блокировки. Однако рупия — лишь частично конвертируемая валюта , что до сих пор делало ее малопривлекательной для использования во внешнеторговых расчетах. Определенные сдвиги здесь есть. По сообщениям СМИ, 5–6 индийских банков получили разрешение правительства страны на открытие российскими банками корсчетов в рупиях для облегчения двусторонней торговли, — отметила она.

На полный оборот Рупии — частично конвертируемая валюта Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Debarchan Chatterjee

Товарооборот России и Индии растет быстрыми темпами , отмечает эксперт.

— По итогам 2021 года рост составил 46,5%, превысив отметку в $13,5 млрд, а в январе–сентябре 2022 года превысил показатель за весь прошлый год и составил $20,4 млрд. Индия в этом году стала одним из основных направлений российского нефтяного экспорта, хотя ранее занимала в нем очень незначительную долю , — добавляет аналитик.

По мнению специалиста , главная проблема — дисбаланс в торговых операциях, так как пока Индия покупает у России в пять раз больше, чем продает. Это отметил и директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

— Возникает проблема использования экспортной выручки, невостребованной для оплаты импорта, а также сохранения ее стоимости. В прежние годы профицит счета текущих операций России размещался в иностранные активы преимущественно в твердых валютах. Вряд ли на финансовом рынке Индии найдется достаточное количество высоколиквидных и надежных финансовых активов для приобретения за счет избытка получаемых рупий. К тому же за последние пять лет курс рупии к доллару снизился примерно на 30%. Частично эта проблема могла бы решаться через увеличение импорта товаров в Россию из Индии, а также через увеличение инвестиций российского бизнеса в индийские реальные активы. Но это вряд ли получится сделать быстро, — подводит итоги Ольга Беленькая.

Не только нефть

Индию вполне можно назвать дружественной России страной , считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

На полный оборот Поставки российской нефти проходят через штат Гуджарат, где находятся НПЗ и порт Вадина Фото: REUTERS/CPC

— Одно из главных направлений сотрудничества — в энергетической безопасности. Так, на долю «Роснефти» в бизнесе нефтеперерабатывающего завода в Вадинаре (Nayara Energy Limited) составляет 49,13%. Поставки российской нефти регулярно растут за счет удачного расположения НПЗ. Более 70% импортной нефти приходит через штат Гуджарат, где находится НПЗ и порт Вадинар. У сотрудничества большие перспективы: развитие нефтепереработки и нефтехимии, доступ к рынкам стран АТР. Сотрудничество в такой сфере откроет двери для смежных российских отраслей. Появляется всё больше совместных проектов, — объясняет аналитик.

По мнению эксперта, Индия также заинтересована в плодотворной работе.

— Принимая во внимание риски и вполне вероятную рецессию в 2023 году, предположу, что в следующем году товарооборот между нашими странами вырастет на 5-7%, — прогнозирует собеседница «Известий».

Итоги рокировки

Поскольку сейчас данные по товарообороту найти сложно, их можно оценивать достаточно приблизительно, комментирует заместитель заведующего кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров.

— По итогам первого полугодия товарооборот между Россией и Индией вырос до $11 млрд, есть план довести его до $30 млрд к 2025 году. Этот рост происходит на фоне того, что Индия стала крупнейшей страной мира, имеет большие потребности в экспорте российских энергоресурсов, оружия . Эта страна не подписалась под санкциями против России. В условиях ограничения экспорта на европейский рынок компании стали активно предлагать товары на индийском, — пояснил экономист.

На полный оборот В условиях ограничения экспорта на европейский рынок российские компании стали активно поставлять товары на индийский Фото: Global Look Press/XinHua/Javed Dar

По оценке эксперта, объемы торговли будут расти:

— Похоже, произошла негласная рокировка. Страны ОПЕК увеличили поставки в Европу, а Россия — в Индию. МИД РФ объявил об уходе расчетов в долларах и евро. Пока это сильное преувеличение, но процесс пошел. В условиях санкционных ограничений, по сути дела, других вариантов нет. Пробуются разные схемы: и СПФС (система передачи финансовых сообщений), позволяющая обходить санкционные ограничения, и внедрение системы «Мир», которая тоже, правда, находится под санкциями, — уточнил эксперт.

Вс ё это рано или поздно позволит уйти от расчетов в долларах и евро, подчеркивает собеседник издания.

— Этому, в свою очередь, мешает существующая структура товарооборота, которая состоит в существенном превышении российского экспорта над индийским. В этих условиях встает вопрос: а что делать с полученными рупиями? Но и здесь попытаются выровнять баланс. Всё это делает перспективы торговли с Индией хорошими, хотя заменить Китай как внешнеторговый партнер Индия в ближайшее время не сможет. Будет увеличиваться доля рупии на торгах на Московской бирже, — прогнозирует Андрей Столяров.

Вопрос независимости

Дедолларизация — это стратегическая цель. Принципиально е влияние на экономику РФ окажет рост возможностей по экспорту продукции РФ в другие страны , утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Сейчас каждый платеж в долларах, евро, фунтах идет через корсчета в банках недружественных стран. То есть любой платеж может быть заблокирован, поэтому так важно получить возможность проводить расчеты в валютах дружественных стран, — замечает эксперт.

Замещение доллара в российской экономике идет хорошо, рассуждает аналитик.

На полный оборот Снижение доллара и евро в расчетах ВЭД Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Доля доллара в расчетах ВЭД, по данным ФТС, сократилась на 40%, а евро — на 30%. Рост в расчетах идет по другим валютам: возросла доля юаня, турецкой лиры, иранского риала, индийской рупии и других национальных валют, — подчеркивает Тузов.

По мнению респондента «Известий», товарооборот с Индией только в первом полугодии 2022 года вырос на 120%, до $11,5 млрд.

— Эта цифра продолжает расти. По итогам года можно рассчитывать на товарооборот с Индией в $25–30 млрд. А в 2023 году значение может вырасти до $50 млрд. Если говорить о статусе этой страны в отношении России, то Индия — в первую очередь независимое государство. Рост товарооборота между нашими странами показывает, что страны, для которых благополучие собственного населения важнее двойных стандартов в политике, готовы работать с Россией. И таких немало: и Иран, и страны Востока, и государства Азии и Южной Америки, — резюмирует Артем Тузов.

Если не доллар, то что

Индия — безусловно, дружественная России страна, уверен старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Борис Пивовар.

— Огромное количество стран также продолжают быть дружественными, — говорит экономист, — Проще сказать, кто является недружественным: страны Европейского союза, Япония, Австралия, Новая Зеландия, ну и США .

На полный оборот Недружественными странами для России являются страны Европейского союза, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopr/Robert Schmiegelt

По мнению эксперта, с точки зрения торговли в национальных валютах процесс идет более активно, чем прогнозировалось.

— Так как валютные резервы России, которые находились за рубежом, оказались заблокированы, мы переводим их в национальные валюты, которые легче контролировать. Мы видим, что этот обход доллара идет очень даже неплохо: растет торговля в рублях, индийских рупиях, юанях, национальных валютах стран СНГ с соответствующими государствами. Это характерно не для всех сфер экономики, потому что есть сверхконсервативные области, где сделки совершаются только в долларах или евро. Но тем не менее процесс запущен и идет. Д умаю, многие страны уже видят, что мир жив не одним долларом , — уточняет Борис Пивовар.

Товарооборот с Индией определенно будет расти с учетом пороговых значений цен на нефть, установленных недружественными для России странами.

— То есть Индия не против покупать большее количество ресурсов по достаточно выгодным ценам, а мы не против продавать. Скорее всего, совместная торговля будет расти не только между Россией и Индией, но и между Россией и Китаем, а также разными странами Юго-Восточной Азии, — заключает эксперт.