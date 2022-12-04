В ожидании режима: почему ОПЕК+ не изменил параметры сделки

Страны ОПЕК+ пока решили ничего не менять в своей политике, и оставили неизменными параметры сделки. Объясняется это неясными последствиями эмбарго ЕС на российскую нефть и потолка цен, которые затруднят перенаправление нефти из РФ в Азию, считают эксперты, опрошенные «Известиями». По мнению аналитиков, цены на нефть могут в моменте отреагировать снижением, так как накануне рынок ждал от альянса еще большего уменьшения объемов добычи, учитывая утверждённый уровень введения «потолка» на нефть из России. В целом, производители заняли выжидательную позицию: реальных результатов от ограничительных действий Запада в отношении ресурсов из РФ стоит ждать не раньше середины января. Именно поэтому следующая встреча мониторингового комитета состоится 1 февраля, полагают эксперты.

В ОПЕК+ все спокойно

ОПЕК+ договорился сохранить действующие параметры сделки, подтвердив октябрьское решение альянса продолжать сокращать добычу на 2 млн баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего 4 декабря заседания.

Альянс в мае 2020-го сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел было к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 млн баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. В конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлял, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023-го, потому и решил вновь сократить добычу.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, мировой нефтяной рынок сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но неопределенности еще есть.

Трепать нерпу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

- Мы подчеркнули сегодня, что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали, - сказал Новак «Россия 24».

Среди неопределенностей вице-премьер особо отметил высокий показатель инфляции во многих странах, уровень суверенного долга, ужесточение монетарной политики многими странами, а также периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.

- Подчеркнули также, что в случае необходимости у нас есть всегда возможность в любой момент провести внеочередную встречу для того, чтобы откорректировать ситуацию на рынке. Но в текущий момент это не понадобилось, мы подтвердили те решения, которые были приняты два месяца назад, - сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что следующая встреча мониторингового комитета пройдет в начале 1 февраля, а министерская - в июне 2023 года.

Сбалансировано и оптимистично

Решение ОПЕК+ выглядит сбалансированно и оптимистично для России, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

- Учитывая, что страны, участвующие в соглашении, не стали увеличивать квоты, они, опираясь на объективные данные, считают, что наша страна сможет переориентировать основную часть поставок на альтернативные рынки без участия западных морских перевозчиков. А также, по всей видимости, ОПЕК+ не видит предпосылок для обвала добычи в России под давлением эмбарго Европы и США. Кроме этого, полагаю, страны ОПЕК+ крайне оптимистично настроены в отношении способности Соединённых Штатов и дальше распродавать стратегические резервы, - отметил эксперт.

Главное событие мирового нефтяного рынка в начале декабря текущего года – эмбарго на российскую нефть и реализация механизма по введению «потолка цен» - безусловно, оказало влияние на решения ОПЕК+ сохранить параметры сделки на прежнем уровне, уверена управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Трепать нерпу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

- С понедельника в силу вступает эмбарго на российскую нефть, а также должен заработать механизм предельной цены на нее. Члены G7 установили «потолок» на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Однако надо учитывать тот факт, что введение этого механизма предусматривает переходный период. «Потолок» не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены, которая загружена на суда до 5 декабря и выгружена до 19 января 2023 года. За это время суда, следующие, например, из Приморска могут дойти до Сингапура. Кроме того, Запад намерен пересмотреть уровень предельной цены уже в январе. Учитывая, что на сегодняшний момент реально сложно полноценно оценить влияние этих инициатив на рынок, альянс принял решение не менять параметры сделки, заняв выжидательную позицию, - напоминает собеседница «Известий».

Как отмечалось в заявлении Совета ЕС, функционирование механизма потолка цен будет оцениваться каждые два месяца для реагирования на развитие событий на рынке, предельная цена будет устанавливаться из расчета 5% ниже средней рыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства.

Поживем, увидим

По мнению руководителя направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольги Орловой, в ближайшее время можно ожидать снижения российского экспорта нефти примерно на 20-25%, в среднем на 1 млн баррелей в сутки. Однако, по мнению собеседницы, эта цифра может быть и меньше.

- Власти России неоднократно заявляли, что не будут продавать нефть странам, которые поддержат «потолок» цен на российское «черное золото». Однако в стране достаточно частных компаний и каким образом будет это регулироваться, пока непонятно. Поэтому я не исключаю, что кто-то все же может принять правила игры, по крайней мере в первое время, - считает собеседница.

А между тем, по словам вице-премьера Александра Новака, Москва уже прорабатывает механизмы запрета на применение этого потолка независимо от установленного уровня.

- В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может привести только к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций. Это может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые сегодня торгуются на рынке. Коснуться не только России, но и других стран, - подчеркнул Новак.

Трепать нерпу Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk

По мнению Екатерины Косаревой, в ближайшее время стоит ждать ответных решений российских властей, что в принципе может привести как к сокращению экспорта, так и добычи. Это и стало причиной выжидательной позиции нефтяного картеля, добавила она.

С коллегой соглашается и руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. По его словам, решение стран ОПЕК+ пока ничего не менять «объясняется неясными последствиями эмбарго ЕС на российскую нефть и потолка цен, которые затруднит перенаправление российской нефти в Азию».

- Рынок может отреагировать на такую выжидательную позицию ОПЕК снижением котировок, поскольку многие участники полагали, что Саудовская Аравия продолжит действовать проактивно и предложит сокращение добычи, предупреждая возможное снижение цен из-за рецессии, - сказал он.

В то же время, заключил собеседник «Известий», Саудовская Аравия не заинтересована и не допустит существенного снижения цен на нефть и в среднесрочной перспективе нацелена на уровень в $90 за баррель Brent.