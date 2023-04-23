 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
The Economist предупредил об окружении ВСУ во время контрнаступления
Происшествия
В Петербурге силовики прервали концерт SCALLY MILANO
Мир
Посольство РФ заявило о желании 140 человек эвакуироваться из Судана
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 20 градусов тепла в воскресенье
Мир
Министр обороны Швеции призвал Украину готовиться к конфликту на истощение
Мир
В Южной Осетии рассказали о долгах перед РФ за газ и электричество
Мир
В Нидерландах прошел ежегодный парад цветов
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове и области
Культура
Премию «Золотая маска – 2023» вручили в столичном МАМТе
Мир
WP узнала о планах террористов в Афганистане против США, Европы и Азии
Мир
Посол Кубы в РФ назвал символичным визит Лаврова в страну
Спорт
МОК осудил Украину за запрет своим атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами
Мир
Жители Израиля вновь вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы
/

Взвешенная стратегия: Китай распродает американский госдолг

Вложения КНР в трежерис США упали до минимума
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вложения Китая в американские государственные долговые бумаги упали до минимума за 12,5 лет. Еще пять лет назад КНР хранила в гособлигациях США свыше $1,1 трлн и была крупнейшим держателем американского долга. Почему некогда крупнейший внешний кредитор Америки всё больше охладевает к трежерис — в материале «Известий».

Меньше триллиона

По данным минфина США, в феврале китайский портфель инвестиций в американский госдолг уменьшился еще на $10,6 млрд — до $848,8 млрд. Вложения Пекина в американский госдолг сократились до минимума за последние 12,5 лет. Китай выводит из этих бумаг деньги седьмой месяц подряд.

Доллары
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Еще до 2018 года Пекин хранил в американских гособлигациях свыше $1,1 трлн и был крупнейшим держателем госдолга США. Впрочем, психологическую отметку в триллион Пекин преодолел еще в июле прошлого года — тогда вложения сократились до $980. Теперь за семь месяцев — еще минус $130 млрд.

Триггером для снижения вложений в трежерис изначально послужила развязанная Вашингтоном торговая, а позже и технологическая война. С пиковых значений в 1,32 трлн в ноябре 2014-го инвестиции начали последовательно сокращаться. И уже к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей американского госдолга перешло к Японии.

Только бизнес: почему Китай продает американский госдолг
Сокращение вложений в облигации США происходит не по политическим причинам

Высокие ставки

Сейчас вложения в американский долг обесцениваются. Повышение ключевой ставки ФРС США привело к падению стоимости американских облигаций на рынке. Следовательно, стоимость резервов Национального банка Китая также снизилась. Эксперты сходятся в том, что ужесточение монетарной политика ФРС США — самая главная причина вывода средств из государственных облигаций США.

Здание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне

Здание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне

Фото: TASS/EPZ/ERIK S. LESSER

— Отвечая на инфляционные вызовы (инфляция в Америке достигла рекорда за последние 30 лет), ФРС США провела в 2022 году серию повышений процентной ставки, увеличив ее с околонулевого уровня до 4,5% годовых. Как реагируют цены на облигации при увеличении их доходности к погашению? Они падают. И чем более долгосрочные облигации находятся в портфеле, тем больше снижается его стоимость. Скорее всего, именно снижением стоимости облигаций правительства США в портфеле Китая в основном и вызвана такая ситуация, — говорит Алексей Виноградов, первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк».

Как добавляет Максим Романчук, независимый эксперт по Китаю, снижение стоимости казначейских облигаций США вызвало переток китайского капитала в активы других развитых экономик, таких как ЕС и Япония, где процентные ставки ниже, чем в США.

Приманил юанями: зачем Китай кредитует самых слабых
Поддержка развивающихся стран стала приоритетом политики Поднебесной

Российский сценарий

Доверия к американским бумагам не прибавила и прошлогодняя заморозка международных резервов России на сумму порядка $300 млрд. Уже тогда в КНР начали появляться опасения, что в случае регионального военного конфликта или другого кризиса так же могут поступить и с их активами.

— Сценарий заморозки российских активов нанес западной коалиции больше вреда, чем нашему государству, подорвав и без того пошатнувшееся доверие институциональных инвесторов к трежерис как высоколиквидному и сверхнадежному финансовому инструменту. Очевидно, что в случае обострения обстановки на мировой арене развертывание подобных действий может быть направлено на любую страну, ведущую самостоятельную политику в национальных интересах, — отмечает Сергей Гатауллин, декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ.

Погрузка контейнеров на судно
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

Другое дело, что на китайские резервы США вряд ли покусятся — ввиду колоссальной торгово-экономической взаимозависимости Пекина и Вашингтона. Торговля США и Китая по итогам 2022-го достигла исторического рекорда почти $700 млрд.

Разумеется, для обслуживания такого оборота нужен солидный объем долларовых активов. Поэтому о тотальной распродаже речи, конечно же, не идет. Однако взвешенной стратегии диверсификации своих резервов Китай определенно следует.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Диверсификация резервов

Эту стратегию финансовые власти КНР сформулировали как диверсификацию номинированных в долларах активов, ускорение международного признания китайской валюты, расширение использования цифрового юаня в трансграничных платежах.

Здесь есть и политическая составляющая: Китаю необходимо диверсифицировать свои резервы из-за ужесточившегося противостояния с США.

— Америка подначивает европейских глав государств к тому, чтобы те отказались от закупок в Китае столь необходимой Европе продукции. Поэтому Китай и выходит из американских трежерис. Но делает это не быстро, чтобы не обвалить рынок. Если он его обвалит, то потеряет все остальные деньги, вложенные ценные бумаги. Вдобавок из-за поддержки американцами Тайваня китайцы ищут различные способы уязвить США, уколоть и лишить их могущества. Теперь уже вместе с Россией, — указывает политолог Дмитрий Раевский.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сама Россия уже практически обнулила свои вложения в американский долг. Сейчас это всего лишь порядка $65 млн, хотя ранее Москва входила в тридцатку крупнейших держателей. А вот доля юаня в российских резервах непрерывно растет. Впереди и саммит БРИКС, на котором страны альянса обсудят создание единой валюты.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023