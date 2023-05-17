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Politico заявило о нежелании стран ЕС отказываться от российского газа

Politico: запрет на импорт газа из России по трубопроводам вряд ли войдет в новые санкции
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Страны Евросоюза не готовы отказаться от российского газа и не могут ввести запрет на газопровод в новый санкционный пакет. Об этом сообщило Politico со ссылкой на дипломатов европейских стран во вторник, 16 мая.

Источники издания подчеркнули, что вопрос о санкциях на газопровод будет затронут на предстоящем саммите «Большой семерки» (G7). Однако перспективы реализации таких ограничений маловероятны.

«Слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа <…> 11-й пакет санкций почти готов, и введение этой огромной меры в данный момент не сработает», — заявил один из дипломатов.

По их словам, главными противниками санкционирования российского газопровода будут Германия и Италия. В этих странах никто не поддерживает такую меру воздействия.

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И к чему приведут рестрикции ЕС против третьих стран

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз избежал рецессии и не планирует снижать экономическое давление на Россию. Она также подчеркнула, что ЕС продолжит оказывать давление санкциями на РФ.

Ранее, 14 мая, появилась информация о планах «Большой семерки» и Евросоюза запретить импорт трубопроводного газа из РФ на маршрутах, по которым до этого Москва сократила поставки. Такое решение может коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба», по которому идет снабжение энергоресурсами нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ и Польше.

11 мая издание Politico сообщило, что все государства ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против РФ. Как уточнялось, новый, 11-й пакет антироссийских санкций будет отличаться от предыдущих тем, что сфокусируется на обходе ограничений.

Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 10 пакетов санкций. Последний был принят 25 февраля. Тогда в черный список было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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