В Госдуме отреагировали на планы Запада расширить санкции против РФ

Расширяя санкции, Запад пытается закрыть все возможности поступления в Европу российских энергоресурсов. Таким образом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала в понедельник, 15 мая, на планы G7 ужесточить антироссийские ограничения.

Накануне стало известно, что лидеры стран G7 планируют на саммите в Японии объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, а также об ограничениях экспорта, сообщает телеканал «Звезда».

Она отметила, что расширение антироссийских санкций обусловлено тем, что на Западе видят пути их обхода со стороны тех государств, для экономики которых это критично. Таким образом они, вероятно, хотят окончательно «добить» Европу.

«Не знаю, почему они сами это делают против себя. Они же анализировали ситуацию — мы преодолеваем санкции, находим пути, чтобы экономика не рухнула, начинаем внутренне развиваться, для нас это тоже хорошо», — сказала депутат в беседе с Lenta.Ru.

Журова добавила, что западные страны пытаются сделать то же самое, но у них будет более дорогой газ.

Она выразила уверенность, что, даже если будет принято решение о запрете практически всего экспорта в Россию за исключением некоторых товаров, а также о полном запрете на импорт российского трубопроводного газа туда, где ранее были сокращены поставки, российская экономика не будет дестабилизирована.

«У нас просто откроются другие рынки, а у них закроются. Их там и будоражит, потому что они понимают, что для них это хуже, чем для нас», — сказала депутат, добавив, что весь мир невозможно закрыть от сотрудничества с Россией и поставки могут экспортироваться через третьи страны.

Согласно имеющейся информации, объявление G7 об очередных антироссийских санкциях будет сделано во время саммита в Японии, который состоится 19–21 мая, сообщает телеканал «360».

В частности, нововведения будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», сдерживание энергетического сектора и «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ».

Также в публикации отмечается, что американская сторона рассчитывает на изменение правил экспорта в РФ. Говоря точнее, на полный его запрет для определенных категорий товаров за исключением случаев, когда было получено одобрение, пишет Pravda.Ru. Это принципиально отличается от действующего подхода: на данный момент в Россию разрешается поставлять всё, что не входит в черный список.

Ранее, 14 мая, появилась информация о планах «большой семерки» и Евросоюза (ЕС) запретить импорт трубопроводного газа из РФ на маршрутах, по которым до этого Москва сократила поставки. Такое решение может коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба», по которому идет снабжение энергоресурсами нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ и Польше.

11 мая издание Politico сообщило, что все государства ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против РФ. Как уточнялось, новый, 11-й пакет антироссийских санкций будет отличаться от предыдущих тем, что сфокусируется на обходе ограничений.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.