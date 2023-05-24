«Украина называет нас агрессором, но благополучно кассирует деньги за транзит»
Глубокие перемены происходят сейчас на мировой арене, поэтому все больше стран берет курс на укрепление национального суверенитета, заявил Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума 24 мая. Этому процессу пытаются помешать западные страны, отметил он. О том, как лидеры ЕАЭС планируют достигать независимости от Запада, а также как они оценивают экономическое развитие в регионе и на какие указывают проблемы, — в материале «Известий».
Без обвала
Несмотря на экономический характер форума, большое внимание на нем было уделено политике. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая об истории евразийства и ЕАЭС, заявил, что она зародилась прямо «на кухне» у Владимира Путина. Особенность момента заключалась в том, что в процессе тогда участвовала Украина — в лице Леонида Кучмы.
Однако с тех пор многое изменилось. Сейчас Киев называет РФ агрессором, однако не прекращает получать выгоду от транспортировки российских ресурсов, заметил Владимир Путин.
— Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит, — сказал глава государства.
При этом Россия выполняет все свои обязательства в полном объеме, подчеркнул он. Оценивая ситуацию на энергетическом рынке в Европе, президент отметил, что срыв многих проектов происходил не по вине Москвы.
— «Северный поток-1» взорвали. «Северный поток-2» не открыли. Газовый маршрут «Ямал — Европа» через Польшу — Польша закрыла. Мы что ли закрыли? Они же закрыли, — перечислил Владимир Путин.
Александр Лукашенко указал на глубокие и фундаментальные изменения, происходящие на глобальной арене, с которыми придется считаться всем. Россия рискнула бросить вызов однополярному миру и идет в авангарде процессов международных изменений, считает он.
Все же, кто по-прежнему выступает за однополярность, не только наносят ущерб мировой экономике, но и «стреляют себе в ногу», добавил Владимир Путин.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
По его словам, все больше государств придерживается собственного независимого развития: в частности, укрепления национального суверенитета и проведения независимой внутренней и внешней политики.
Западные оппоненты пытаются помешать этому процессу. Так, подчеркнул Владимир Путин, они уговорами и шантажом пытаются свернуть сотрудничество других стран с Россией. Однако «обвальный» сценарий для экономики РФ уже явно не сбудется, уверен он.
Вопросы единения
Впрочем, большая часть дискуссии все же была посвящена экономической повестке и усилению сотрудничества в ЕАЭС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заметил, что сейчас необходимо развитие не только физической инфраструктуры, но и «мягкой» — цифровизации, упрощение таможенного регулирования и снижениюе административной нагрузки.
Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил создать еще один институт. По его мнению, развитию объединения поможет появление бизнес-омбудсмена ЕАЭС.
Обсуждалось на мероприятии и достижение независимости от недружественных стран. Россия ведет курс на сокращение доли их валют во взаимных расчетах, подчеркнул президент РФ. Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на форуме, в целом государства союза практически полностью перешли на расчеты в нацвалютах при взаимной торговле товарами: их доля в I квартале 2023 года почти достигла 90%. Зампред правительства уточнил «Известиям», что рубль в этом процессе превалирует, однако точный процент на данный момент не известен.
Товарооборот между странами союза в этом году вышел на рекордный уровень в $83,3 млрд, сообщил Алексей Оверчук. Однако вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко раскритиковал темпы торговли.
— Доля внутрисоюзной торговли в сравнении с объемами торговли с третьими странами за столько лет ни разу не превысила 15%. Это крайне низкий показатель для нашего союза. Полагаю, что к 2030 году мы должны увеличить долю внутрисоюзной торговли как минимум до 20%, а к 2040-2045 году — до 30% и дальше ее повышать, — заявил белорусский политик.
Вице-премьер Армении Мгер Григорян, выступая на пленарном заседании вместо главы кабмина, призвал расширить экспортный потенциал ЕАЭС. По его мнению, надо усиливать позиции союза на рынке образовательных и медицинских услуг.
Также существуют сложности с созданием единого энергорынка в ЕАЭС. Игорь Петришенко сомневается, что его удастся сформировать к 2025 году. Прежде всего это связано с разногласиями по газу.
Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил «Известиям», что условия работы рынков, в том числе нефтепродуктов и газа, разные. Также в этой сфере действительно есть несогласованные вопросы, однако страны работают над их урегулированием.
Совсем недавно у партнеров по союзу возникло некоторое недопонимание из-за цен на газ. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил журналистам, что Россия готова продавать голубое топливо для обеспечения севера и востока страны дешевле, чем Белоруссии. Однако вскоре «Газпром» опроверг эту информацию.
Кроме того, расширяются экономические связи ЕАЭС с другими странами, в частности с Китаем. Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам мероприятия заявил, что видит огромный потенциал сотрудничества страны со странами Евразии.
Полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Сюэсун сообщил, что в прошлом году товарооборот Китая и стран ЕАЭС достиг $244 млрд. Он также подчеркнул, что Пекин выступает «непоколебимым сторонником продвижения многополярности в мире», весомый вклад в которое вносят как раз страны ЕАЭС. Участникам союза важно выстраивать эффективное взаимодействие с Китаем, заметил Касым-Жомарт Токаев.