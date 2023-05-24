«Украина называет нас агрессором, но благополучно кассирует деньги за транзит»

Глубокие перемены происходят сейчас на мировой арене, поэтому все больше стран берет курс на укрепление национального суверенитета , заявил Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума 24 мая. Этому процессу пытаются помешать западные страны, отметил он. О том, как лидеры ЕАЭС планируют достигать независимости от Запада, а также как они оценивают экономическое развитие в регионе и на какие указывают проблемы, — в материале «Известий» .

Без обвала

Несмотря на экономический характер форума, большое внимание на нем было уделено политике. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая об истории евразийства и ЕАЭС, заявил, что она зародилась прямо «на кухне» у Владимира Путина. Особенность момента заключалась в том, что в процессе тогда участвовала Украина — в лице Леонида Кучмы.

Однако с тех пор многое изменилось . Сейчас Киев называет РФ агрессором, однако не прекращает получать выгоду от транспортировки российских ресурсов, заметил Владимир Путин.

— Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит , — сказал глава государства.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

При этом Россия выполняет все свои обязательства в полном объеме , подчеркнул он. Оценивая ситуацию на энергетическом рынке в Европе, президент отметил, что срыв многих проектов происходил не по вине Москвы.

— «Северный поток-1» взорвали. «Северный поток-2» не открыли. Газовый маршрут «Ямал — Европа» через Польшу — Польша закрыла. Мы что ли закрыли? Они же закрыли , — перечислил Владимир Путин.

Александр Лукашенко указал на глубокие и фундаментальные изменения, происходящие на глобальной арене , с которыми придется считаться всем. Россия рискнула бросить вызов однополярному миру и идет в авангарде процессов международных изменений, считает он.

Все же, кто по-прежнему выступает за однополярность, не только наносят ущерб мировой экономике, но и «стреляют себе в ногу», добавил Владимир Путин.

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, все больше государств придерживается собственного независимого развития : в частности, укрепления национального суверенитета и проведения независимой внутренней и внешней политики.

Западные оппоненты пытаются помешать этому процессу. Так, подчеркнул Владимир Путин, они уговорами и шантажом пытаются свернуть сотрудничество других стран с Россией. Однако «обвальный» сценарий для экономики РФ уже явно не сбудется , уверен он.

Вопросы единения

Впрочем, большая часть дискуссии все же была посвящена экономической повестке и усилению сотрудничества в ЕАЭС . Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заметил, что сейчас необходимо развитие не только физической инфраструктуры, но и «мягкой» — цифровизации, упрощение таможенного регулирования и снижениюе административной нагрузки.

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил создать еще один институт. По его мнению, развитию объединения поможет появление бизнес-омбудсмена ЕАЭС .

Обсуждалось на мероприятии и достижение независимости от недружественных стран. Россия ведет курс на сокращение доли их валют во взаимных расчетах , подчеркнул президент РФ. Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на форуме, в целом государства союза практически полностью перешли на расчеты в нацвалютах при взаимной торговле товарами: их доля в I квартале 2023 года почти достигла 90% . Зампред правительства уточнил «Известиям», что рубль в этом процессе превалирует, однако точный процент на данный момент не известен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Товарооборот между странами союза в этом году вышел на рекордный уровень в $83,3 млрд, сообщил Алексей Оверчук. Однако вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко раскритиковал темпы торговли.

— Доля внутрисоюзной торговли в сравнении с объемами торговли с третьими странами за столько лет ни разу не превысила 15%. Это крайне низкий показатель для нашего союза. Полагаю, что к 2030 году мы должны увеличить долю внутрисоюзной торговли как минимум до 20%, а к 2040-2045 году — до 30% и дальше ее повышать, — заявил белорусский политик.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян, выступая на пленарном заседании вместо главы кабмина, призвал расширить экспортный потенциал ЕАЭС. По его мнению, надо усиливать позиции союза на рынке образовательных и медицинских услуг.

Также существуют сложности с созданием единого энергорынка в ЕАЭС. Игорь Петришенко сомневается, что его удастся сформировать к 2025 году. Прежде всего это связано с разногласиями по газу.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил «Известиям», что условия работы рынков, в том числе нефтепродуктов и газа, разные. Также в этой сфере действительно есть несогласованные вопросы, однако страны работают над их урегулированием .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Совсем недавно у партнеров по союзу возникло некоторое недопонимание из-за цен на газ. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил журналистам, что Россия готова продавать голубое топливо для обеспечения севера и востока страны дешевле, чем Белоруссии. Однако вскоре «Газпром» опроверг эту информацию.

Кроме того, расширяются экономические связи ЕАЭС с другими странами, в частности с Китаем. Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам мероприятия заявил, что видит огромный потенциал сотрудничества страны со странами Евразии .

Полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Сюэсун сообщил, что в прошлом году товарооборот Китая и стран ЕАЭС достиг $244 млрд. Он также подчеркнул, что Пекин выступает «непоколебимым сторонником продвижения многополярности в мире», весомый вклад в которое вносят как раз страны ЕАЭС. Участникам союза важно выстраивать эффективное взаимодействие с Китаем, заметил Касым-Жомарт Токаев.