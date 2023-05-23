«Россия пытается прекратить войну, которую ведут против нашего народа»

Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить войну, которую ведут против нашего народа. Об этом Владимир Путин заявил 23 мая на церемонии вручения госнаград в Кремле. РФ сделает всё необходимое, чтобы защитить свой народ, часть которого из-за исторической несправедливости оказалась за границами российского государства , пообещал президент. Участники торжественного мероприятия примером своей жизни каждый день доказывают, какой мощной силой обладают любовь к Отечеству и стремление работать ради общего блага, добавил глава государства, обращаясь к собравшимся. О том, как прошла церемония награждения, — в материале «Известий».

На защите исторической правды

Собравшихся в Екатерининском зале Кремля россиян, которые отличились в самых разных сферах, было более трех десятков. Приехали и артисты, и военные, и учителя. Однако церемонию удалось уложить примерно в час.

— Благодаря вам создается история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся. Укрепляется основа для дальнейшего движения вперед , для приумножения самых лучших традиций, которыми славится наша страна, весь наш многонациональный народ, — обратился к награждаемым президент.

Особое внимание Владимир Путин и собравшиеся уделили теме СВО. Глава государства заметил, что вся страна гордится участниками военной операции и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах . Заместитель командира 2-го отряда «Барс» Александр Колесов получил звание Героя России. Он первым из якутян-добровольцев удостоился этой высшей награды. Во время выступления военный отметил, что это награда для всех боевых товарищей, кто отдал жизнь, защищая свою страну.

Владимир Путин и доброволец, заместитель командира 2-го отряда «Барс» Александр Колесов, удостоенный звания Героя Российской Федерации Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент, в свою очередь, вновь напомнил о причинах СВО.

— Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну, — сказал Владимир Путин. — Нам часто говорят, мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет. Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического Российского государства .

Директор Музея Победы Александр Школьник, удостоившийся ордена Александра Невского, заявил, что вместе со своими коллегами стоит и будет стоять на защите исторической правды . Всех приехавших в Кремль он пригласил на выставки, посвященные в том числе героям СВО.

Владимир Путин и директор ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Александр Школьник, награжденный орденом Александра Невского Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья. Это честь для меня — награждение орденом Александра Невского. Я считаю эту награду признанием работы всего коллектива Музея Победы. И я хочу, чтобы те, кто меня слышит и видит, знали, что все мы с коллегами, не только Музея Победы, но и всех военно-исторических музеев, которые недавно объединились в ассоциацию, мы все стояли, стоим и будем стоять на защите исторической правды , — заявил Александр Школьник.

Заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра министерства здравоохранения ДНР Евгений Жилицын, удостоенный ордена Пирогова, признался «Известиям», что, несмотря на трудности, человеколюбие и любовь к своей земле дают силы работать дальше.

Замкомандира группы 33-го отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ Дмитрий Распутиков, получивший орден Мужества, посвятил награду личному составу .

Владимир Путин и заместитель командира группы 33-го отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ капитан Дмитрий Распутиков, награжденный орденом Мужества Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Мы выполняли поставленные служебные задачи, заняли рубеж обороны, не допустили прорыва Вооруженных сил Украины в направлении города Сватово . Также помогал оказывать помощь раненым и руководил своим подразделением, чтобы добиться успеха в выполнении служебных задач, — рассказал он.

Сплочение и идентичность

Художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, получивший орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, вспомнил те времена, когда Россия и западные страны поддерживали хорошие отношения . В частности, 23 года назад в Кремле прошел концерт в честь визита бывшего президента США Билла Клинтона, который высоко оценил искусство российских музыкантов, напомнил он.

Несмотря на нынешние попытки отменить русскую культуру, она продолжает развиваться. Как сообщил Игорь Бутман, сейчас обсуждается создание в Москве Международного джазового центра , который включит в себя образовательный кластер, лаборатории и концертную площадку.

Художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай, получивший орден Дружбы, выступил сразу на трех языках — русском, немецком и английском. Он признался в любви к России и ее культуре. Президент поспешил перевести гостям эти слова признательности самостоятельно, но за него это сделала переводчица.

Учитель и наставник Героя Российской Федерации Артема Кузина Сагит Ибрагимов, художественный руководитель ГБУК «Московский джазовый оркестр под управлением И. Бутмана» Игорь Бутман, учитель и наставник Героя Российской Федерации Владимира Киселева Александр Плеснев и артист балета, исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Академия хореографии» Сергей Полунин перед началом церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Артист балета Сергей Полунин, исполняющий обязанности ректора «Академии хореографии», стал лауреатом премии президента со «второй попытки» . Изначально планировалось, что глава государства лично наградит его на мартовской церемонии, но тогда Полунин не смог приехать из-за премьеры спектакля «Мастер и Маргарита».

Кроме того, в этот день звание «Мать-героиня» получили супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни и жительница Бурятии Людмила Бадмаева . Звание «Народный учитель РФ» получила жительница Волгоградской области Нина Бударина, которая работает педагогом с 1966 года, а директором школы — с 1981-го. Тренер спортивной школы Тетюшского муниципального района Татарстана Сагит Ибрагимов был удостоен почетного звания «Заслуженный работник физкультуры РФ».

За «многолетнюю плодотворную государственную деятельность» председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину и государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву присвоили орден Святого апостола Андрея Первозванного. Политик в своей речи отметил, что экономика страны достойно держится вопреки внешнему давлению. Для достижения поставленных целей необходимо единение всего населения, заявил он. Однако, несмотря на сплочение, в России не допускается размытия идентичности ни одного народа, сказал главный военный раввин Аарон Гуревич, награжденный орденом Дружбы.