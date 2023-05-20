Стрелять по складам: ВС РФ продолжают уничтожать украинские резервы

В ночь на 19 мая Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВФУ, складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства . Большие потери были нанесены нескольким вновь сформированным украинским бригадам. Помимо личного состава, были уничтожены стоянки вооружения и военной техники. Эксперты отмечают, что мощными и точными ударами наши войска срывают начало украинского наступления. Они не дают ВФУ сосредоточить в прифронтовых районах резервные части, технику, а также необходимые для проведения крупномасштабной операции материальные ресурсы.

Уязвимый поток

Массированный удар высокоточным оружием большой дальности наносили корабли Черноморского флота России. Были поражены пункты дислокации и центры подготовки подразделений ВФУ, а также склады боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для военной техники , сообщили в российском военном ведомстве 19 мая.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По информации военного ведомства, в результате ударов нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий.

Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» с фрегата ВМФ РФ Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, большие потери понесли несколько вновь сформированных украинских бригад. Помимо личного состава, были уничтожены стоянки вооружения и военной техники. В целом потери противника оцениваются как высокие.

В ночь на 19 мая воздушная тревога объявлялась почти по всей территории страны. В последнее время на Украине стараются не оглашать последствия российских ударов. Тем не менее власти Харьковской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Волчанске. В Кривом Роге Днепропетровской области одно из предприятий получило существенные разрушения цехов, также было уничтожено оборудование, горело несколько зданий , сообщили местные власти.

Целенаправленные удары по военной инфраструктуре и местам дислокации подразделений ВФУ наносятся уже несколько дней. В частности, 14 мая был уничтожен склад боеприпасов, вооружения и военной техники, предоставленных странами НАТО, в Тернополе и Петропавловке Днепропетровской области. Тремя днями позже — крупный склад боеприпасов в Николаеве.

Фото: соцсети Разрушенные цеха предприятия в Кривом Роге

Сейчас Вооруженные силы РФ разрушают военную логистику украинских формирований , объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мы не стали разрушать десятки мостов по всей подконтрольной Киеву территории, — отметил он. — Мы начали ловить ВФУ на этапе выдвижения. Очевидно, что украинские силы готовятся к наступлению — они начали перебрасывать к передовым районам сосредоточения свои резервы, базы с боеприпасами и ГСМ. Раньше они их держали далеко от фронта в хороших укрытиях. Теперь весь этот поток отправился на восток и стал уязвим. Неудивительно, что по ним начали лететь наши ракеты и беспилотники. ВФУ начали нести большие потери. Прежде всего в технике, боеприпасах, ГСМ, запчастях, то есть в том, без чего невозможно начать наступательную операцию.

Задача для разведки

В зоне спецоперации на запорожском направлении министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток». Он выслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба об обстановке, действиях ВФУ и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

Министр высоко оценил эффективность действий при выявлении и поражении военной техники и скоплений личного состава противника. Поставил командованию задачу продолжать активную комплексную разведку, чтобы заранее раскрывать планы ВФУ и срывать их реализацию . Также он обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск и создание условий для безопасного размещения бойцов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской во время инспектирования передового пункта управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

В ходе инспекции Сергей Шойгу поблагодарил воинов и вручил им ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали «За отвагу».

— Высокие награды — это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас и берегите себя! — сказал глава военного ведомства.

«Мста-С» в лесу

На донецком направлении мощные удары по позициям и местам дислокации ВФУ наносят удары самоходные артиллерийские установки «Мста-С» . Корреспондент «Известий» Родион Северьянов посмотрел, как артиллеристы уничтожают противника.

Установки «Мста-С» стоят в лесу и хорошо замаскированы. Большие боевые машины полностью укрыты листьями и ветками. Обнаружить САУ невозможно.

Командир расчета с позывным Профессор рассказал, что самые ценные цели, которые уничтожило его подразделение, — это танки и минометные расчеты.

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» на боевой позиции Фото: РИА Новости

Тем временем САУ выходят на боевые позиции. Цель — взводный опорный пункт. Огонь САУ корректируется артиллерийскими офицерами, которые работают в машине управления.

— Это сердце и мозг батареи САУ, именно отсюда передают координаты тем, кто будет уничтожать позиции украинских боевиков, — рассказывает Родион Северьянов.

Батарея начинает вести огонь. Тем временем офицеры в машине управления получают данные от наблюдателей и вносят коррективы, которые тут же передают расчетам САУ.

— Сегодня довольно ветрено, погода вносит свои изменения: первый снаряд лег чуть-чуть в стороне от цели. Сейчас из центра прилетают новые, более корректные координаты, — объясняет Северьянов.

После внесения поправок орудия точно накрывают цель. Теперь САУ сменят место дисклокации.

Уничтожены диверсанты

19 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 500 человек и 38 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Российские штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска. Им помогали подразделения Южной группировки войск, сдерживая противника на флангах. За сутки авиацией совершено пять вылетов, артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач.

Боец ЧВК «Вагнер» ведет стрельбу по противнику из пулемета ДШК в Артемовске Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Общие потери ВФУ на донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, 10 автомобилей, одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В Харьковской области и ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп .

Также в ДНР уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения, один из них — 72-й механизированной бригады ВФУ.

Танк помог снайперам

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение рядового Ценд-Аюра Динчита освобождало один из населенных пунктов, когда подразделения ВФУ открыли артиллерийский огонь. Командир принял решение продолжить атаку. В ходе штурма Ценд-Аюр лично уничтожил семь боевиков и подавил две минометные позиции. Рискуя жизнью, он также вытащил из-под огня трех раненых боевых товарищей, перенес их в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь.

За личное мужество и профессионализм, проявленные при выполнении боевой задачи, рядовой Ценд-Аюр Динчит награжден медалью Суворова.

Танк Т-72 ведет огонь по позициям ВСУ Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Танковый взвод лейтенанта Никиты Мушлантова прикрывал огнем подразделения, освобождающие населенный пункт. Когда наши бойцы стали продвигаться вглубь жилых кварталов, боевики открыли по ним огонь из нежилого здания, в котором были оборудованы огневые точки. Никита определил позиции и принял решение их уничтожить. Его экипаж ликвидировал до 10 боевиков, находящихся здании.