Корабли в родной гавани: Черноморский флот ждет усиление

Черноморский флот ждет радикальное усиление. Минобороны и судостроители согласовали план модернизации корабельного состава объединения. До конца года в состав ЧФ должны войти четыре новые боевые единицы . Все они строятся на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России. Эксперты предполагают, что речь идет о малых ракетных кораблях типа «Каракурт» проекта 22800 и патрульном корабле проекта 22160. Их появление на Черном море ощутимо увеличит огневую мощь группировки на юго-западном направлении.

Больше «Калибров»

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уже согласован план приема в состав Черноморского флота четырех новых боевых кораблей. Согласно утвержденному документу, ЧФ пополнится ими до конца года.

По словам собеседников издания, хотя Турция и закрыла черноморские проливы на время проведения специальной военной операции, на новые вымпелы это никак не повлияет. Все новые корабли построены на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России.

Речь идет о малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 и о патрульном корабле проекта 22160 , предположил военный историк Дмитрий Болтенков.

Малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт» Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Три малых ракетных корабля проекта 22800 строили в Керчи, из которых головной — «Циклон» — уже в строю, — рассказал он «Известиям». — Следующие два — «Аскольд» и «Амур». Их, по-видимому, будут передавать флоту. И есть большая вероятность, что один корабль будет из тех, что строятся в Зеленодольске. В прошлом году там спустили на воду пару «Каракуртов». Скорее всего, будет «Туча». То есть, вероятно, на Черное море пойдут «Аскольд», «Амур» и «Туча». Патрульный корабль проекта 22160, скорее всего, «Виктор Великий» . Его строительство ведет Зеленодольский завод имени А.М. Горького еще с 2016 года.

По словам эксперта, новые корабли значительно увеличат ударную мощь группировки в регионе.

— Три «Каракурта» несут суммарно 28 крылатых ракет «Калибр», которые могут эффективно поражать наземные объекты , — пояснил он. — А в случае агрессии стран НАТО против России они могут поражать цели на южном фланге альянса .

Самые массовые и современные

«Каракурты» должны стать самым массовым проектом ударных кораблей для нашего флота. На сегодняшний день в ВМФ России числятся три представителя серии — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово». Они входят в состав 6-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров Балтийского флота. Всего же планируется построить 18 «Каракуртов». Их одновременно выпускают на судостроительных заводах Санкт-Петербурга, Зеленодольска, Крыма и на Дальнем Востоке. Предполагается, что к середине 2020-х годов Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты каждый будут располагать своим соединением «Каракуртов».

Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Малые ракетные корабли проекта 22800 относительно невелики, их водоизмещение — 870 т. Однако при своих скромных размерах они несут довольно внушительный арсенал. В него входят стрельбовый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр» или сверхзвуковых противокорабельных «Ониксов», а также 76,2-миллиметровая артиллерийская установка АК-176МА. Начиная с третьего корабля серии — «Одинцово» — на «Каракурты» устанавливается морская версия ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», которая серьезно увеличивает возможности борьбы с воздушными целями и противокорабельными ракетами.

Обводы корабля и использование в конструкции радиопоглощающих материалов делают «Каракурты» менее заметными для радаров противника, чем предыдущие поколения МРК. При этом они оснащены современными радиолокационными станциями (РЛС) и навигационным оборудованием, а также комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

На борту «Каракуртов» могут размещаться беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Они могут выполнять функции разведчиков или наводчиков. Дроны позволяют «Каракуртам» оставаться незамеченными: экипаж корабля для оценки окружающей обстановки может поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС противника.

Патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Патрульные корабли проекта 22160 разработаны в постсоветское время. Головной — «Василий Быков» — был заложен в 2014 году и передан флоту в 2018-м. Кроме него на сегодняшний день в строю находятся «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Все они приписаны к Черноморскому флоту. В ближайшее время должно завершиться строительство кораблей «Виктор Великий» и «Николай Сипягин», заложенных в 2016 и 2018 годах.

Корабли серии должны участвовать в операциях по обороне побережья и приморских баз в случае военного конфликта. Они также могут сопровождать корабельные группы и суда, участвовать в поисково-спасательных и антипиратских операциях. Их вооружение состоит из 76-миллиметровой артиллерийской установки, гранатометов и пулеметов «Корд». На палубе могут базироваться вертолет Ка-27ПС, а также подводные и воздушные беспилотники. Благодаря этому экипажи могут в реальном времени отслеживать надводную и подводную обстановку в радиусе сотен километров, при этом кораблю не нужно включать собственное радиолокационное оборудование, и тем самым он остается необнаруженным.

Одна из главных особенностей патрульных кораблей проекта 22160 заключается в том, что они выполнены по модульной схеме. Это позволяет быстро монтировать на них вооружение и оборудование под конкретную задачу. Гидроакустические станции и другое снаряжение в 40-футовых контейнерах подключают к корабельному энергоснабжению и интегрируют в единую систему управления. Это позволяет по принципу конструктора каждый раз снаряжать корабль под конкретную задачу.

Артиллерийская радиолокационная станция на патрульном корабле «Павел Державин» Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В последние годы флот испытывает разные модули — как с вооружением, так и с различным вспомогательным оборудованием. Среди них — зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М» в морском исполнении, контейнеры с противолодочным оборудованием, модули с крылатыми ракетами. В частности, корабль может нести ракеты «Калибр-НК». Но главная его особенность в том, что он приспособлен для использования подводных и надводных беспилотных аппаратов всех имеющихся типов. Это позволяет вести наблюдение на удалении в сотни километров в разных направлениях.