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Корабли в родной гавани: Черноморский флот ждет усиление

До конца года ЧФ должен принять в свой состав четыре новые боевые единицы
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Черноморский флот ждет радикальное усиление. Минобороны и судостроители согласовали план модернизации корабельного состава объединения. До конца года в состав ЧФ должны войти четыре новые боевые единицы. Все они строятся на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России. Эксперты предполагают, что речь идет о малых ракетных кораблях типа «Каракурт» проекта 22800 и патрульном корабле проекта 22160. Их появление на Черном море ощутимо увеличит огневую мощь группировки на юго-западном направлении.

Больше «Калибров»

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уже согласован план приема в состав Черноморского флота четырех новых боевых кораблей. Согласно утвержденному документу, ЧФ пополнится ими до конца года.

По словам собеседников издания, хотя Турция и закрыла черноморские проливы на время проведения специальной военной операции, на новые вымпелы это никак не повлияет. Все новые корабли построены на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России.

Речь идет о малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 и о патрульном корабле проекта 22160, предположил военный историк Дмитрий Болтенков.

Малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт»

Малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт»

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Три малых ракетных корабля проекта 22800 строили в Керчи, из которых головной — «Циклон» — уже в строю, — рассказал он «Известиям». — Следующие два — «Аскольд» и «Амур». Их, по-видимому, будут передавать флоту. И есть большая вероятность, что один корабль будет из тех, что строятся в Зеленодольске. В прошлом году там спустили на воду пару «Каракуртов». Скорее всего, будет «Туча». То есть, вероятно, на Черное море пойдут «Аскольд», «Амур» и «Туча». Патрульный корабль проекта 22160, скорее всего, «Виктор Великий». Его строительство ведет Зеленодольский завод имени А.М. Горького еще с 2016 года.

По словам эксперта, новые корабли значительно увеличат ударную мощь группировки в регионе.

Три «Каракурта» несут суммарно 28 крылатых ракет «Калибр», которые могут эффективно поражать наземные объекты, — пояснил он. — А в случае агрессии стран НАТО против России они могут поражать цели на южном фланге альянса.

Самые массовые и современные

«Каракурты» должны стать самым массовым проектом ударных кораблей для нашего флота. На сегодняшний день в ВМФ России числятся три представителя серии — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово». Они входят в состав 6-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров Балтийского флота. Всего же планируется построить 18 «Каракуртов». Их одновременно выпускают на судостроительных заводах Санкт-Петербурга, Зеленодольска, Крыма и на Дальнем Востоке. Предполагается, что к середине 2020-х годов Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты каждый будут располагать своим соединением «Каракуртов».

Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800

Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Малые ракетные корабли проекта 22800 относительно невелики, их водоизмещение — 870 т. Однако при своих скромных размерах они несут довольно внушительный арсенал. В него входят стрельбовый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр» или сверхзвуковых противокорабельных «Ониксов», а также 76,2-миллиметровая артиллерийская установка АК-176МА. Начиная с третьего корабля серии — «Одинцово» — на «Каракурты» устанавливается морская версия ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», которая серьезно увеличивает возможности борьбы с воздушными целями и противокорабельными ракетами.

Обводы корабля и использование в конструкции радиопоглощающих материалов делают «Каракурты» менее заметными для радаров противника, чем предыдущие поколения МРК. При этом они оснащены современными радиолокационными станциями (РЛС) и навигационным оборудованием, а также комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

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На борту «Каракуртов» могут размещаться беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Они могут выполнять функции разведчиков или наводчиков. Дроны позволяют «Каракуртам» оставаться незамеченными: экипаж корабля для оценки окружающей обстановки может поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС противника.

Патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев»

Патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев»

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Патрульные корабли проекта 22160 разработаны в постсоветское время. Головной — «Василий Быков» — был заложен в 2014 году и передан флоту в 2018-м. Кроме него на сегодняшний день в строю находятся «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Все они приписаны к Черноморскому флоту. В ближайшее время должно завершиться строительство кораблей «Виктор Великий» и «Николай Сипягин», заложенных в 2016 и 2018 годах.

Корабли серии должны участвовать в операциях по обороне побережья и приморских баз в случае военного конфликта. Они также могут сопровождать корабельные группы и суда, участвовать в поисково-спасательных и антипиратских операциях. Их вооружение состоит из 76-миллиметровой артиллерийской установки, гранатометов и пулеметов «Корд». На палубе могут базироваться вертолет Ка-27ПС, а также подводные и воздушные беспилотники. Благодаря этому экипажи могут в реальном времени отслеживать надводную и подводную обстановку в радиусе сотен километров, при этом кораблю не нужно включать собственное радиолокационное оборудование, и тем самым он остается необнаруженным.

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Одна из главных особенностей патрульных кораблей проекта 22160 заключается в том, что они выполнены по модульной схеме. Это позволяет быстро монтировать на них вооружение и оборудование под конкретную задачу. Гидроакустические станции и другое снаряжение в 40-футовых контейнерах подключают к корабельному энергоснабжению и интегрируют в единую систему управления. Это позволяет по принципу конструктора каждый раз снаряжать корабль под конкретную задачу.

Артиллерийская радиолокационная станция на патрульном корабле «Павел Державин»

Артиллерийская радиолокационная станция на патрульном корабле «Павел Державин»

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В последние годы флот испытывает разные модули — как с вооружением, так и с различным вспомогательным оборудованием. Среди них — зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М» в морском исполнении, контейнеры с противолодочным оборудованием, модули с крылатыми ракетами. В частности, корабль может нести ракеты «Калибр-НК». Но главная его особенность в том, что он приспособлен для использования подводных и надводных беспилотных аппаратов всех имеющихся типов. Это позволяет вести наблюдение на удалении в сотни километров в разных направлениях.

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